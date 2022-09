WSOP Circuit Rozvadov: Montebelli ci prova nel Mixed, domani parte il MonsterStack

WSOP Circuit – Italia ancora protagonista a Rozvadov e stavolta il merito è di Giorgio Montebelli, scatenato nel Day1 dell’Evento #4. L’azzurro ha chiuso 3° nel count, dietro il francese Melchers Dorian ed il danese Dan Larsen.

WSOP Circuit Rozvadov, in 24 al Final Day del €550 Mixed PLO/NLH. C’è Giorgio Montebelli!

Dopo l’anello vinto da Leonardo Sabatino nel FiftyStack (Evento #2), l’Italia spera nel Bis grazie a Giorgio Montebelli. L’azzurro è, infatti, in piena corsa per la vittoria finale nell’Evento #4, il Mixed PLO/NLH da 550 euro di buy in e da oltre 80.000 euro in prize pool (170 entries totali).

Giorgio è al momento terzo nel count generale, il suo stack è di 429.000 chips, con appena 24 player ancora in gioco.

Hanno fatto meglio soltanto il francese Melchers Dorian, secondo con 465.000, ed il danese Dan Larsen, chipleader con 518.000.

Questo, nel dettaglio, il count dei Top Ten del Day1:

1. DAN ALBAEK LARSEN – 518.000

2. MELCHERS DORIAN – 465.000

3. GIORGIO MONTEBELLI – 429.000

4. ANDREAS CHALKIADAKIS – 416.000

5. HANS JASPER KLIMAS – 374.000

6. 7andar – 350.000

7. SAFWANE ANWAR BAHRI – 346.000

8. BRYAN CHRISTOPHE S DE RIDDERE – 340.000

9. KML – 339.000

10. SARHARIB KARATAS – 336.000

Oggi starta il Lucky7s, domani l’atteso MonsterStack

Intanto sta per partire anche l’Evento #5, il No Limit Hold’em Lucky7s da 777 euro. Inizierà domani invece, Giovedì 29 Settembre 2022, l’atteso No Limit Hold’em MonsterStack da 550 euro di buy in e da ben 500.000 euro di montepremi garantito.

Clicca qui per dare uno sguardo al palinsesto complesto del WSOP Circuit di Rozvadov.

