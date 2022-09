WSOP Circuit, Rozvadov – Italia subito protagonista al King’s Casino. L’azzurro Leonardo Sabatino ha infatti trionfato nell’Evento #2, il FiftyStack da oltre 180.000 euro in prize pool. Niente ring invece per Gianluca Cammarata, il Mini Main Event è andato al francese Melchers Dorian.

WSOP Circuit Rozvadov, Leonardo Sabatino firma il FiftyStack

Gran bella notizia da quel di Rozvadov, dove si stanno giocando i tornei del WSOP (World Series of Poker) Circuit targato King’s Casino.

L’italiano Leonardo Sabatino si è infatti preso l’anello ed i 35.643 euro del bottino, più il ticket per partecipare al Main Event delle WSOP Europe 2022, messi in palio nell’Evento #2: il FiftyStack da 660 euro di buy in e da oltre 180.000 euro in prize pool.

Leonardo si è confermato così in grandissima forma e, dopo aver dominato il Day1, ha sbaragliato la concorrenza anche nel Final Table, dove l’ultimo a mollare è stato il francese Safwane Anwar Bahri che si è consolato con i quasi 24.000 euro del secondo premio.

Sul podio è salito pure il tedesco Dian Juma, terzo per 17.331 euro, mentre si è piazzato quinto, per una ricompensa da 10.967 euro, un altro italiano, l’ottimo Nicola Angelini.

Questo, nel dettaglio, il pay out del Final Table:

1. LEONARDO SABATINO – €35.643 (+ ticket WSOPE Main Event da €10.350)

2. SAFWANE ANWAR BAHRI – €23.694

3. DIAN JUMA – €17.331

4. JUSTINAS SMILINGIS – €13.989

5. NICOLA ANGELINI – €10.967

6. PHILIPP SIEBERT – €8.301

7. NOSOW – €6.097

8. NICK BOGAERT – €4.479

9. SEBASTIAN LENZ – €3.715

Il Mini Main Event va al transalpino Melchers Dorian

Non è andata benissimo invece a Gianluca Cammarata, impegnato nel Final Day del Mini Main Event da 250 euro di buy in e da ben 717.986 euro di montepremi totale (3.359 le entries).

Gianluca, che partiva da 3° in chips, ha chiuso lontano dai migliori, in 20esima posizione, con un premio di consolazione da 3.611 euro. Alla fine gli oltre 100.000 euro del primo posto se li è portati a casa il francese Melchers Dorian, dopo aver battuto allo sprint i rivali Lukas Horneick ed ‘Happy Gamble Berner :)’.

Ecco il pay out dell’ultimo tavolo:

1. MELCHERS DORIAN – €106.900

2. LUKAS HORNICEK – €59.800

3. Happy Gamble Berner 🙂 – €41.400

4. SIARHEI NAROZHNY – €29.600

5. PEPI – €23.600

6. CHRISTIAN DALDER – €18.800

7. RACHID EL YAACOUBI – €14.300

8. ANTONINO KARMAN – €10.000

9. CEDRIC JABY – €7.500

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del WSOP Circuit di Rozvadov.