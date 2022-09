WSOP Circuit Rozvadov: Angelini è super e Montebelli punta al double

WSOP Circuit 2022, Rozvadov – Partito, con il primo flight, l’atteso Monsterstack da ben 500.000 euro garantiti. In tutto sono state 179 le entries, con 35 player che sono arrivati indenni a fine giornata. Bene, anzi benissimo, i 2 azzurri Nicola Angelini e Giorgio Montebelli.

WSOP Circuit Rozvadov, Monsterstack: Angelini e Montebelli da urlo, passa anche Tocci

E’ ufficialmente startato uno dei tornei più attesi del WSOP Circuit 2022 di Rozvadov, il Monsterstack da 550 euro di buy in e da ben 500.000 euro in prize pool garantito.

Pronti via e sono state 179 le entries nel Day1A con 35 giocatori unici che si sono presi il pass per il Day2. Il più bravo di tutti è stato il tedesco che si è iscritto con il nickname ‘PLAYER ONE‘ e che ha chiuso la giornata con uno stack, davvero niente male, da quasi 1,5 milioni di chips.

E’ andato alla grandissima anche il nostro Nicola Angelini che si è momentaneamente piazzato secondo nel count con 1.229.000.

Troviamo poi, nell’ordine, lo slovacco Marek Tatar con 1.210.000, il rumeno Alexandru Marcel Grigore con poco più di 1 milione e l’altro azzurro, già vincitore dell’Evento #4, Giorgio Montebelli, con 996.000 chips.

Ecco, nel dettaglio, i Top Ten del pimo flight:

1. PLAYER ONE – 1.458.000

2. NICOLA ANGELINI – 1.229.000

3. MAREK TATAR – 1.210.000

4. ALEXANDRU MARCEL GRIGORE – 1.056.000

5. GIORGIO MONTEBELLI – 996.000

6. Montana – 784.000

7. ADRIEN SCUGLIA – 698.000

8. SEBASTIAN LENZ – 665.000

9. LEON JAMES CAMPBELL – 643.000

10. DAVID TABORSKY – 630.000

In corsa resta anche un altro italiano, il buon Michele Tocci, con 352.000 chips.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del WSOP Circuit di Rozvadov.

Quattrucci 4° nel Lucky7s vinto da Farhat

E intanto è stato archiviato l’Evento #5 del WSOPC di Rozvadov, il No Limit Hold’em Lucky7s da 777 euro di buy in e da oltre 130.000 euro di montepremi totale (198 le entries).

Ad aggiudicarsi il mitico anello, e quasi 30.000 euro di bottino, è stato il francese Riadh Ben Farhat mentre ha chiuso 4° il comunque ottimo Dario Quattrucci.

Questo il pay out del Final Table:

1. RIADH BEN FARHAT – €29.433

2. LEV GROISMAN – €20.051

3. German Schnitzel – €13.245

4. DARIO QUATTRUCCI – €10.915

5. MOHAMED OUASSINI AISSAOUI – €8.768

6. ALEXANDRU MARCEL GRIGORE – €6.868

7. ILIE SMINTANCA JANUSZEWSKI – €5.151

8. ALI MOHAMED RACHEDI – €3.802

9. PAUL ADRIAN COVACIU – €2.943