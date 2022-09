WSOP Circuit Rozvadov, secondo anello per l’Italia: Montebelli vince il Mixed

WSOP Circuit 2022 – Italia assoluta protagonista a Rozvadov. Dopo il trionfo di Leonardo Sabatino, nel €660 FiftyStack, è arrivato anche quello di Giorgio Montebelli nel €550 Mixed.

WSOP Circuit Rozvadov, Montebelli batte tutti e si prende il Ring #4

Altra splendida notizia dal King’s Casino & Resort di Rozvadov, dove si stanno giocando i tornei del WSOP Circuit. Nella tarda serata di ieri è arrivato, infatti, il secondo successo di un italiano, dopo quello centrato da Leonardo Sabatino nell’Evento #2.

Stavolta a gioire è stato l’ottimo Giorgio Montebelli che ha sbaragliato la concorrenza nell’Evento #4, il Mixed PLO/NLH da 550 euro di buy in e da oltre 80.000 euro in prize pool (170 entries totali).

Il 30enne riminese, che proprio a Rozvadov aveva già lasciato il segno a fine maggio nel Main Event dell’Eureka Poker Tour, si è concesso il “bis” incassando altri 20.316 euro. Ma non solo, visto che a sto giro si è portato a casa pure l’agognato anello targato WSOPC.

Ecco il payout ufficiale del Final Table:

1. GIORGIO MONTEBELLI – €20.316

2. DAN ALBAEK LARSEN – €13.728

3. MAREK BLASKO – €8.923

4. Jean Paul – €7.389

5. MELCHERS DORIAN – €5.959

6. TIM EULENBACH – €4.700

7. BRYAN CHRISTOPHE S DE RIDDERE – €3.593

8. SAFWANE ANWAR BAHRI – €2.705

9. ORI ELUL – €2.019

Quattrucci, Ragone e Colavita al Day2 del €777 Lucky7s

E le buone nuove non finiscono qui! Dario Quattrucci, Filippo Ragone e Mario ‘Marione’ Colavita si sono qualificati per il Day2 dell’Evento #5, il No Limit Hold’em Lucky7s da 777 euro di buy in e da oltre 130.000 euro di montepremi totale (198 le entries).

Il primo ha chiuso 12esimo, su 37 player left, grazie ad uno stack da 324.000 chips mentre gli altri 2 si sono posizionati un po’ più sotto nel count, rispettivamente con 170.000 e 91.000 chips.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del WSOP Circuit di Rozvadov.