Poker Live 10 Ottobre 2022, Luigi D’Alterio (nella foto durante una vecchia intervista che gli fece PIW) ed Eugenio Sanchioni sono molto noti in Italia come grinder online, ma si stanno mettendo in evidenza anche al Battle of Malta mentre al Main Event WSOPC abbiamo 12 italiani ancora in corsa, con un super Andrea Sirigu.

Poker Live 10 Ottobre 2022: WSOPC, Andrea Sirigu migliore della truppa azzurra al Main Event

Iniziamo dalla Repubblica Ceca e più precisamente da Rozvadov, King’s Casino, dove continuano le World Series Of Poker Circuit, con l’atteso Main Event che ha mandato in archivio il day 2. I giocatori ancora in corsa sono 84 al momento, e tra di loro ci sono almeno una dozzina di italiani.

Il migliore è certamente Andrea Sirigu che abbiamo conosciuto qualche mese fa col final table al Tana delle Tigri si trova comodamente in top-10 con 867K. Bene anche Natale Allegra, Nicola Angelini ed Alessandro Pagliuso. Non molla nemmeno Andrea Ricci che però è tra i più corti e dovrà recuperare dal basso come Andrea Iocco e Davide Cigliano.

Il chipleader assoluto è l’inglese Matthew Peter Bushell che ha imbustato più di 1.2 milioni di gettoni, davanti all’israeliano Eden Anzio con 1.1 milioni e allo svedese Mirza. Sopra al milione ci sono anche il giocatore di casa Vojtech Ruzicka, l’ucraino Renat Bohdanov, già protagonista nei primi eventi WSOPC (ha vinto €132.500 grazie al successo al Monsterstack) e il polacco Dawid Wiktor Smolka.

Chipcount WSOPC Main Event

TOP-10 CHIPCOUNT

Matthew Peter Bushell (UK) 1.208.000 162 6

Eden Anzio (Israele) 1.183.000 163 6

“Mirza” (Sweden) 1.147.000 132 5

Vojtech Ruzicka Czech Republic 1.028.000 135 5

Renat Bohdanov Ukraine 1.027.000 149 4

Dawid Wiktor Smolka Poland 1.019.000 164 1

“PLAYER ONE” Germania) 987.000 134 3

Lars Kamphues Germania) 880.000 148 8

Andrea Sirigu (Italia) 867.000 147 5

Iman Ghashayar (Olanda) 819.000 133 3

AZZURRI

Natale Allegra (Italia) 789.000 162 4

Nicola Angelini (Italia) 786.000 132 2

Alessandro Pagliuso (Italia) 651.000 163 8

Antonio Crocetta (Italia) 482.000 162 7

Massimo Schiralli (Italia) 340.000 37 2

Claudio Guadagnino (Italia) 335.000 132 3

Alexandru Cristian Alman (Italia) 330.000 164 3

Antonino Calabro (Italia) 300.000 163 7

Andrea Ricci (Italia) 261.000 164 7

Andrea Iocco (Italia) 237.000 132 8

Davide Cigliano (Italia) 163.000 162 8

Battle of Malta: Luigi D’Alterio, Eugenio Sanchioni e Claudio Barone tra i migliori

Day 2 in archivio anche per il Main Event del Battle Of Malta con un field in cui gli italiani l’hanno fatta da padrone, e non solo nelle iscrizioni, ma anche al tavolo visto che dietro al chipleader Sas Gusti abbiamo un tris di italiani. Luigi D’Alterio ed Eugenio Sanchioni sono noti al grande pubblico anche per essere tra i grinder più vincenti nei tornei online in Italia con i nickname Il-Giulia ed Eugol93, ma si è messo in evidenza anche Claudio Barone in 4° posizione.

TOP-10 CHIPCOUNT

Sas Gusti (Romania) 1,623,000 18 4

D’Alterio Luigi (Italia) 1,514,000 8 8

Sanchioni Eugenio (Italia) 1,513,000 19 4

Barone Claudio (Italia) 1,432,000 18 5

Cutajar Andrew (Malta) 1,350,000 2 8

Atzeni Luca (Italia) 1,290,000 16 5

Le Boisselier Louis (Francia) 1,221,000 24 2

Diola Valentinos (Cipro) 1,221,000 2 6

Houssais Emmanuel Yamm Hubert (Malta) 1,203,000 13 4

Panarello Mario (Italia) 1,184,000 12 2