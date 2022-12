WSOPC Rotterdam 2022. In Olanda si stanno giocando gli eventi del WSOP Circuit dall’Holland Casinò di Rotterdam dove arrivano due successi azzurri. A distanza di un mese dal braccialetto WSOPE, Fabio Peluso vince anche l’anello del WSOPC. Successo anche per Sergio Benso.

WSOPC Rotterdam 2022: dopo il braccialetto Fabio Peluso vince anche l’anello

Un mese fa Fabio Peluso conquistava il primo evento delle WSOPE in Repubblica Ceca, e questa volta il Regular italiano si sposta in Olanda per le WSOPC Rotterdam, e porta a casa anche l’anello del circuito battendo un Field da 200 giocatori all’event #8, 770€ NLHE 6-max che gli vale anche una prima moneta da €29.122. Piazzamento anche per Alessandro Pichierri che chiude in 12° posizione.

WSOPC Rotterdam 2022: Sergio Benso trionfa al Monster Stack

Si è concluso anche l’evento #4 550€ No Limit Hold’em Monster Stack dove gli entries sono stati 427 e il migliore anche in questo caso è stato un italiano, Sergio Benso che ha sbaragliato la concorrenza dei giocatori di casa olandesi che iniziavano al comando il tavolo finale. Per Benso oltre all’anello WSOPC ci sono anche i €35.920 del primo premio.

1 Sergio Benso ITA € 35.920

2 Kevin Westervoorde NED € 23.913

3 Nick Verheijen NED € 17.078

4 Mikos van Kampen NED € 13.143

5 Augurk GER € 10.080

6 Ben Goediche NED € 7.728

7 Rob Strong NED € 5.943

8 Bo Hoebe NED € 4.564