Poker Live 18 agosto 2023. Ancora Ari Engel, ne parlavamo ieri quando col successo al evento HORSE del WSOPC Graton era arrivano a 14 anelli, uno in meno del record man Maurice Hawkins. Meno di 48 ore più tardi Engel vince ancora e lo raggiunge a quota 15.

Poker Live 18 agosto 2023: straordinario Ari Engel

Dopo aver raggiunto Josh Reichard con 14 anelli l’altro giorno all’HORSE del WSOPC Graton, Ari Engel si supera e meno di 48 ore dopo vince anche l‘evento #11 $400 Pot Limit Big O, superando la concorrenza di un Field ancora da 60 giocatori, incassando una prima moneta modesta da $6.564, ma soprattutto il 15° anello in carriera che lo mette al pari di Maurice Hawkins come record man di trionfi alle WSOP Circuit.

Engel non ha ancora compiuto 40 anni ma vanta già più di 8 milioni di dollari vinti in carriera in tornei di poker live. Tutto questo è ancora più impressionante se pensiamo che aveva vinto il 13° anello un paio di settimane fa al WSOPC Michigan, quindi in circa 15 giorni Engel ha vinto 3 anelli.

Tutti gli anelli vinti da Engel

Ecco la lista completa di tutti gli anelli WSOPC vinti da Ari Engel.

DATE EVENT BUY-IN PRIZE (IN USD)

August 2023 WSOPC Graton Event #11: Pot-Limit Big O $400 $6,564

August 2023 WSOPC Graton Event #10: H.O.R.S.E. $400 $6,647

July 2023 WSOPC MI Event #12 – $20,000 NLH 6-Max $215 $8,926

March 2023 WSOPC PA Super Series Event #18 – $50,000 NLH Main Event 8-Max $525 $22,546

February 2022 WSOPC NV/NJ $50,000 GTD PLO BIG $500 6-Max 3x Re-entry $500 $14,412

February 2021 WSOPC Planet Hollywood Event #3: $50,000 GTD PLO BIG $500 6-Max $500 $16,350

March 2018 WSOPC The Bike Event #5: $365 Omaha Hi-Lo 8 or Better $365 $9,730

March 2016 WSOPC NJ Event #7: $580 No-Limit Hold’em $580 $17,221

October 2014 WSOPC Hammond Event #6: $580 H.O.R.S.E. $580 $17,921

August 2013 WSOPC Foxwoods $580 $29,634

February 2013 WSOPC Palm Beach Event #7: No-Limit Hold’em $580 $26,501

October 2012 WSOPC Hammond Event #8: No-Limit Hold’em $1,125 $55,503

May 2012 WSOPC Philadelphia Event #6: Mixed Pot Limit Hold’em/Pot Limit Omaha $345 $8,292

April 2009 WSOPC Las Vegas Event #16: $1,060 Heads Up No-Limit Hold’em $1,060 $22,353

March 2007 WSOPC Atlantic City Event #3: $300 No-Limit Hold’em $300 $63,018