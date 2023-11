WSOPC Sanremo 2023 programma completo. In questi giorni si giocano le WSOPE al King’s Casino di Rozvadov, ma tra due settimane le World Series of Poker si spostano, col loro Circuit, a San Remo. Vediamo il programma completo degli 8 anelli in palio e i satelliti per il main event.

WSOPC Sanremo 2023 programma completo: si gioca dal 24 novembre al 4 dicembre

Tutto pronto per il Wsop Circuit Sanremo 2023 che inizierà il 24 novembre. In palio 8 ring, gli ambiti anelli delle WSOP Circuit. Si inizierà con il WSOPC Cup dal buy-in di €250 che durerà tre giorni, gli stessi del WSOPC Mystery Bounty da €300 di buy-in che inizierà dal 26 novembre. Il torneo più ricco sarà il Main Event, con un buy-in di €1.000, al via dal 30 novembre al 4 dicembre.

PROGRAMMA COMPLETO WSOPC SAN REMO 2023

Novembre 24-26 WSOPC Cup Buy in 250€

Novembre 26-28 WSOPC Mystery Bounty Buy in 300€

Novembre 28-29 WSOPC Superstack Buy in 400€

Novembre 29-30 WSOPC Double Chance Buy in 750€

Novembre 30 dicembre 4 WSOPC Main Event Buy in 1000€

Dicembre 3-4 WSOPC Deepstack 750€

Dicembre 3-4 WSOPC Omaha Buy in 300€

Dicembre 4 WSOPC Bigstack Buy in 250€

Satelliti per il Main Event

Abbiamo detto del buy-in più alto, quello del Main Event, ma ci sono diverse possibilità di qualificarsi tramite i satelliti che sono in programma all’interno delle texApoker Series in programma fino al 23 novembre. Il 4, 5, 12, 18, 19, 22 e 23 sono disponibili i tornei dedicati al Main Event da 1.000 euro.