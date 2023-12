WSOPC San Remo 4 dicembre 2023. Ci stiamo avvicinando alla conclusione delle WSOP Circuit dal Casino Municipale di San Remo dove siamo arrivati al final day del Main Event al quale parteciperanno 24 giocatori, con Alessandro Orsi chipleader.

WSOPC San Remo 4 dicembre 2023: Alessandro Orsi chipleader

Il Day2 del €1.100 Main Event alle WSOP Circuit San Remo riprendeva con 227 players left, come si legge su GiocoNews, e in 135 raggiungeranno i premi per un minimo di €2.020 mentre il campione, oltre all’anello WSOPC, porterà a casa anche una prima moneta da €120.000. Al torneo hanno partecipato in tutto 906 giocatori.

Alessandro Orsi è il protagonista di giornata, sempre stabile ai piani alti del chipcount, chiude davanti a tutti con uno stack superiore ai 6 milioni, staccando Olivier Estripeau che troviamo al 2° posto con 5.1 milioni, poi arriva Georgios Tsouloftas ad occupare il 3° posto con poco meno di tre milioni e mezzo.

Attenzione ad Andrea Shehadeh che, a suon di grandi colpi, nel finale di giornata raggiunge la 4° posizione con 3.450.000 in chips. Tornando al chipleader, si tratta di un giocatore che abbiamo imparato a conoscere online col nickname di aleorsi98, che sicuramente non ci suonerà nuovo se seguite i nostri report online quotidiani.

WSOPC San Remo 4 dicembre 2023: chipcount e payout

CHIPCOUNT

1 ORSI Alessandro 6 090 000

2 ESTRIPEAU Olivier 5 120 000

3 TSOULOFTAS Georgios 3 490 000

4 SHEHADEH Luigi 3 450 000

5 COGNEL Ugo 3 280 000

6 KVISTHAMMAR Peter 3 015 000

7 CAMMISULI Flaviano 2 400 000

8 BRANDO Naspetti 2 160 000

9 SAID Tahar 2 000 000

10 KARAKASHI Denis 1 640 000

11 USTYMENKO Serhii 1 595 000

12 LOI Alessio 1 365 000

13 GUTYI Mykhailo 1 315 000

14 FIDALEO Michele 1 295 000

15 STANN Dave 945 000

16 DOMENECH Fabien 920 000 3

17 IACULLI Gianfranco 910 000

18 NORDIO Fabrizio 810 000

19 COLLINGWOOD Dylan 775 000

20 ZAMMATARO Nico 765 000

21 MEFTAHIL Houssem 675 000

22 PALMA Alfonso 575 000

23 ARMATO Roberto 455 000

24 VYGECDAS Jonicas 330 000

PAYOUT

1 120000

2 76036

3 50300

4 35300

5 26300

6 20800

7 17100

8 14300

9 12000

10-11 10050

12-13 8450

14-15 7150

16-19 6150

20-23 5250

24 4520

Side Event: da assegnare i ring Deepstack e PLO

Ci sono da chiudere anche un paio di Side Event alle Wsop Circuit, come il Deepstack che ha chiuso con 193 entries, e sono ancora in 32 in corsa per il ring. Al comando con 907K troviamo Claude Mallepot, ma anche qui gli italiani si difendono alla grande con Simone Lombardo che riprenderà dalla 2° posizione, e attenzione anche a Claudio Di Giacomo, Lorenzo Arudii e Francesco Biribao, tutti in top-10.

TOP-10 CHIPCOUNT DEEPSTACK

1 MAMALEPOT CLAUDE 907 000

2 LOMBARDO SIMONE 726 000

3 PLANTIN NICOLAS 535 000

4 HAMOUNIT NICOLAS 493 000

5 DI GIACOMO CLAUDIO 454 000

6 ARDUINI LORENZO 448 00

7 BATOREVICOUA IRINA 435 000

8 KACEM RIAHI 420 000

9 STEINER YVO 374 000

10 BIRIBAO FRANCESCO 352 000

Rimangono in 21 a contendersi anche l’anello del Pot Limit Omaha, e al comando del chipcount troviamo Radoslav Kopec, seguito da King Greggy e Natalia Samsonova. In corsa anche Antonios Onofriou che prova a portarsi a casa il secondo anello di questa edizione ligure delle WSOPC. Italiani più indietro nella variante con le quattro carte, ma Emilio Alberigo e Luca Salvemini hanno esperienza per provare a mettere le mani sul titolo di PLO.

TOP-10 CHIPCOUNT PLO

1 KOPEC Radoslav 554 000

2 GREGGY King 550 000

3 SAMSONOVA Natalia 357 000

4 GIANNASCA Enzo 267 000

5 ONOFRIOU Antonios 238 000

6 TOBIAS Hagerdon 237 000

7 ALBERIGO Emilio Bigo 214 000

8 NO Name 200 000

9 MAGALI Staal 169 000

10 SALVEMINI Luca 167 000