WSOP Main Event 2022, altri 10 azzurri al Day2. Il migliore è Colavita, promossi Shehadeh e Bendinelli

WSOP Main Event 2022 – Si è appena chiuso, con 1.376 left (1.800 le entries), il Day1C. Ben 10 gli italiani promossi: Colavita, Zarbo, Pedretti, Shehadeh, Molla, Depiera, Sobrino, Massa, Bendinelli e Gala.

WSOP Main Event 2022: in 1.800 al Day1C, passano in 1.376

Partiamo dai numeri del terzo flight, il Day1C, del Main Event No Limit Hold’em World Championship, da 10.000 dollari di buy in, delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

In tutto sono state ben 1.800 le entries con 1.376 giocatori unici che sono riusciti ad arrivare indenni a fine giornata (5 i livelli di gioco). Il più bravo di tutti è stato Patrick Clarke, che ha accumulato uno stack da quasi 400.000 chips.

Il pro irlandese, di Ardee, ha tenuto a bada gli americani Marcus Stein, secondo con 336.800, e David Eldridge, terzo con 308.000.

Questi i Top Ten di giornata:

1. Patrick Clarke – 397.200

2. Marcus Stein – 336.800

3. David Eldridge – 308.000

4. Xuan Liu – 268.200

5. Eric Salazar – 267.100

6. Mearl Wisehart – 266.800

7. Jose Alberto Lopez – 263.600

8. Quentin Roussey – 256.500

9. Chris Fraser – 256.400

10. Jordyn Miller – 248.700

10 gli italiani promossi al Day2

E passiamo agli azzurri che anche nel Day1C si sono comportati più che bene. Alla fine sono passati al Day2 in 10 con il migliore dei nostri, il romano Mario Colavita, che ha chiuso 111esimo grazie ad uno stack da 158.800 chips.

Alle sue spalle si sono fatti strada Giuseppe Zarbo, 143esimo con 147.500, e Davide Pedretti, 183esimo con 135.000. Staccati gli altri ma comunque tutti in piena corsa per un posto al sole: Andrea Luigi Shehadeh, Redi Molla, Alessio Depiera, Diego Sobrino, Alessandro Massa, Giuliano Bendinelli e Domenico Gala.

Ecco, nel dettaglio, il count dei nostri:

111. Mario Colavita – 158.800

143. Giuseppe Zarbo – 147.500

183. Davide Pedretti – 135.000

474. Luigi Shehadeh – 90.800

596. Redi Molla – 79.600

751. Alessio Depiera – 67.900

949. Diego Sobrino – 51.000

1043. Alessandro Massa – 43.200

1096. Giuliano Bendinelli – 38.000

1221. Domenico Gala – 27.000

WSOP Main Event 2022: occhi puntati sul Day1D, sono già 6.842 le entries

Adesso non resta che attendere l’ultimo flight in programma di questo Main Event delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas. Intanto le entries totali sono salite a 6.842, un numero davvero impressionante che nemmeno il management si aspettava.

