Daniel Negreanu WSOP 2023. Lo schedule (per dirla all’americana) di Kid Poker è da vero stakanovista. Il pro canadese ha reso noto il proprio programma per le prossime World Series of Poker 2023 a Las Vegas, dove dovrebbe giocare la bellezza di 88 tornei sui 115 totali in programma.

Daniel Negreanu WSOP 2023: $941.029 di buy-in

Daniel Negreanu ha reso noto il proprio schedule, ovvero il programma di tornei che ha scelto di giocare, e non sono pochi visto che parliamo di 88 tornei sui 115 totali in programma a Las Vegas dal 31 maggio per le World Series of Poker 2023. Se non andasse mai a premio parliamo di un buy-in complessivo di $941.029.

Kid Poker vanta però 196 piazzamenti a premio in carriera nei soli tornei WSOP, con 6 braccialetti (anche se l’ultimo è ormai datato 2013) e 54 tavoli finali. In 10 occasioni ha sfiorato il braccialetto chiudendo come runner up al 2° posto, e ci sono anche 6 terzi posti.

I principali tornei che giocherà Negreanu

88 tornei su 115, rinunciando praticamente solo agli eventi online, significa che Negreanu avrà solo 2 giornate di pieno riposo, il 17 giugno e il 4 luglio, festa americana per eccellenza.

Giocando così tanti tornei ravvicinati, in alcuni casi, passando alle fasi finali di un torneo, potrebbe dover rinunciare a quello successivo. Si tratterebbe comunque di una rinuncia positiva perché vorrebbe dire essere a premio in un altro evento.

Negreanu varierà tra diversi tipi di buy-in, passando per esempio dai $300 di iscrizione al Gladiators of Poker No Limit Hold’em, fino ai $250.000 dell’evento #40, il Super High Roller. Ovviamente fa parte della lista anche il Main Event WSOP 2023 al via dal 3 luglio.