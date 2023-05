Fanta WSOP 2023 al via. Le World Series of Poker hanno preso il via a Las Vegas (leggi il report della prima giornata), e da oggi si può iniziare a partecipare gratuitamente anche al nostro Fanta WSOP con il $10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship. Chi sarà il re delle varianti?

Fanta WSOP 2023 al via: da oggi potete pronosticare il primo torneo

Da oggi sulla nostra pagina FACEBOOK potrai partecipare gratuitamente al Fanta WSOP 2023 by PIW. Seguiamo insieme le World Series of Poker con più pepe, con questo gioco a cui tutti possono partecipare gratis, e che è un mix di conoscenze sui giocatori di poker e abilità di pronosticatori.

E’ già pronto il post per dare i vostri 5 nomi sull’Event #10: $10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship. C’è tempo fino alle ore 05:00 del 3 giugno per commentare con i vostri 5 top player che potranno vincere o fare bene in questo torneo per espertissimi di tutte le varianti del poker.

Vi ricordiamo che al termine delle WSOP avremo il nostro campione Fanta che vincerà:

Ticket poker €100

Accesso Telegram VIP Betting Maniac (tipster) valore €100

Guida sport usa betting valore €50

Invito al Freeroll Fanta Wsop PIW €400

Il 20% dei partecipanti meglio piazzati a fine Fanta WSOP 2023 saranno invitati ad un esclusivo torneo FREEROLL con in palio altri €400 in bonus poker (minimo 20 iscritti, data e poker room verranno annunciate tra pochi giorni).

Ulteriori informazioni e regolamento

$10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship: alcuni cenni storici su questo torneo

Si gioca un numero di varianti impressionanti (19) e il Field è quindi ristretto. Lo scorso anno sono stati in 123 a partecipare e ha vinto Benjamin Diebold (quasi 300K di prima moneta) su Mike Gorodinsky e Brian Rast che hanno messo fine al dominio di Adam Friedman che aveva vinto questo torneo per tre edizioni consecutive!

Ecco le top-10 delle ultime edizioni del Championship del Dealer Choice.