WSOP 1 giugno 2023. Si inizia a scaldare l’atmosfera a Las Vegas con la seconda giornata di World Series of Poker. Andiamo a vedere tutti gli ultimi aggiornamenti, con Peter Thai che vince il primo braccialetto della kermesse mentre si arriva al tavolo finale del High Roller 6-max da $25K di buy-in. Sono iniziati altri tre eventi: $1,000 Mystery Millions, il freerol da 1 milione di dollari Tournament of Champions e il Dealer’s Choice Six-Handed da $1.500.

WSOP 1 giugno 2023: $500 Casino Employees Event

E’ Peter Thai il migliore nel torneo dei dipendenti di casino e dello staff. Per Thai ci sono $75,535 di prima moneta e il mitico braccialetto, il primo della kermesse 2023 che si è aperta proprio con questo torneo, e con un commovente ricordo di Doyle Brunson allo shuffle up and deal.

FINAL TABLE WSOP 2023 EVENT #1

1 Peter Thai $75,535

2 James Urbanic $46,690

3 Paul Blanchette $33,051

4 Bruce Jiang$23,738

5 Benson Tam $17,303

6 Sean Balfour $12,802

7 Keith McCormack $9,617

8 Joe Pavan $7,337

9 Lisa Eckstein $5,686

$25,000 High Roller 6-Handed No-Limit Hold’em, rimangono in 9

Verso la conclusione l’evento #2 $25,000 High Roller 6-Handed No-Limit Hold’em, il primo torneo ricco di questa edizione delle World Series of Poker, con 210 giocatori che hanno pagato il buy-in da 25K per giocare questo torneo che ha raggiunto un montepremi complessivo di 4.864.500 dollari diviso tra 32 ITM per un premio minimo da $40.000 e una prima moneta che fa gola con $1.215.864 in palio.

Saranno in 9 a giocarsi braccialetto e prima moneta visto che siamo arrivati al tavolo finale con 9 player left, dopo l’out di Andrew Lichtenberger al 10° posto, ultimo eliminato di giornata. Il final table riprenderà con Axel Hallay chipleader che stacca tutti visto che ha quasi il doppio delle chips rispetto al 2° in classifica, Chris Moore. Ci proverà anche Chance Kornuth che riprende dalla 6° piazza.

CHIPCOUNT FINAL TABLE WSOP 2023 EVENTO #2

1-Axel Hallay 7.980.000

2-Chris Moore 4.455.000

3-Joey Weissmann 4.150.000

4-Alexandre Vuilleumier 3.975.000

5-Sean Winter 3.945.000

6-Chance Kornuth 2.605.000

7-Ren Lin 1.500.000

8-Jake Schindler 1.205.000

9-Elior Sion 1.202.500

WSOP 1 giugno 2023: $1,000 Mystery Millions

E’ iniziato anche il $1,000 Mystery Millions, evento #3 delle World Series of Poker, torneo da 2,023 entries che ha generato un montepremi da $1,800,470. In 304 ITM con un premio minimo da $1.062. Lo start è stato dato da Kelsey Plum, giocatrice di basket professionista, stella delle Las Vegas Aces in WNBA. In 102 giocatori sono avanzati al day2 e il chipleader è Francis Anderson con più di 2 milioni di gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT WSOP 2023 EVENT #3

1 Francis Anderson 2,750,000

2 David Gonia 2,245,000

3 Dan Colpoys

2,000,000

4 Mattias Hansen 1,950,000

5 Justin Wright 1,925,000

6 Jimmy D’ambrosio 1,415,000

7 Riley Stahley 1,370,000

8 Shane Schleger 1,350,000

9 Gideon Hawley 1,300,000

10 Raymond Taylor 1,260,000

Tournament of Champions: free roll da $1.000.000

In archivio la prima giornata del Tournament of Champions che ha visto l’ingresso di 726 giocatori a questo freeroll con $1.000.000 in palio e riservato solo a chi ha vinto almeno un titolo WSOP, WSOP Online e WSOP Europe 2022 nell’arco dell’ultimo anno. Al termine della prima giornata abbiamo 243 players left, e il migliore è Roger Franco. Chiude bene anche lo storico commentatore WSOP, Lon McEachern, che ritroveremo al via domani dalla 7° piazza. Attenzione anche al 4 volte campione WSOP, Jeff Madsen, in top-10, seguito da Frankie O’Dell che di titoli WSOP ne ha già 3 in bacheca a casa.

Si iniziano a vedere anche i primi azzurri, come Sergio Benso che passa al day2 di questo torneo dei campioni (a cui partecipa dopo la vittoria live di novembre a Rotterdam) con 75.000.

TOP-10 CHIPCOUNT WSOP 2023 EVENTO #4

1-Roger Franco 393,000

2-Brandon Hamlet 325,000

3-Richard Doyen 284,000

4-Ryan Dell 238,500

5-Michael Scarborough 226,000

6-Richard Peloquin 177,000

7-Lon McEachern 133,000

8-Jeff Madsen 94,500

9-Frankie O’Dell 75,500

10-Philip Shing 74,500

Dealer’s Choice Six-Handed da $1.500, riscaldamento in vista del Championship

Tra i tornei iniziati nella seconda giornata da Las Vegas c’è anche il $1,500 Dealer’s Choice Six-Handed, torneo per amanti di varianti che richiama sempre tanti big, e che è un buon banco di prova in attesa del torneo Championship di questa variante, da $10K di buy-in, al via dal 3 giugno, e che sarà anche il primo evento che potrete pronosticare nella nostra pagina FACEBOOK, dove stiamo giocando il FANTA WSOP 2023 by PIW con più di €500 in palio. Partecipa gratis.

Tornando al torneo da $1.500, hanno partecipato 456 giocatori per un prize pool di $608,760. In questo torneo che conta ben 19 varianti, hanno partecipato grandi nomi del poker americano ed internazionale, come Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, Eli Elezra e Barry Greenstein.

In 150 giocatori approvano al day2 con Larry Tull chipleader a 217.000, di poco avanti sul polacco Tomasz Gluszko (205,500), ma sono da segnalare altri giocatori interessanti che hanno chiuso con stack importanti: Phillip Hui (175,000), Marco Johnson (168,00) e Scott Bohlman (167,500).

Tra tanti big in gioco ci fa piacere sottolineare anche qui un italiano, ormai residente da tempo a Vegas e tra i giocatori più noti ed esperti del Belpaese, Max Pescatori che ritroveremo al day2 di questo torneo per specialisti di varianti, competitivo con 70.500 chips.

TOP-10 CHIPCOUNT WSOP 2023 EVENTO #5

1-Larry Tull 217,000

2-Tomasz Gluszko 205,500

3-Nicholas Kost 180,000

4-Phil Hui 175,000

5-Marco Johnson 168,000

6-Ryan Roeder 168,000

7-Scott Bohlman 167,500

8-Frank Kassela 151,000

9-Yuri Dzivielevski 150,000

10-Brandon Shack-Harris 143,000