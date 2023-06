WSOP 5 giugno 2023. Al Horseshoe and Paris Las Vegas continuano le World Series of Poker. Vediamo gli ultimi aggiornamenti di una grande giornata per gli ucraini Vadim Shlez e Rostyslav Sabishchenko che fanno 1° e 2° al Limit, e con Artem Metalidi chipleader al NL Freezeout. Chanracy Khun batte Doug Polk al Championship di Heads up e Nick Schulman vince il suo 4° braccialetto. Occhio a Chad Eveslage, ancora hot ai Dealer’s Choice.

WSOP 5 giugno 2023: $1,000 Mystery Millions

Si chiude il day2 del evento #3 alle World Series of Poker, il $1,000 Mystery Millions che lascia sul campo solo 30 giocatori, con Guang Chen chipleader e in corsa per una prima moneta da 1 milione di dollari tondi tondi. Purtroppo non c’è niente da fare per gli azzurri, con Martino Cito 755° con $2.210 di premio, seguito da Alessandro De Michele (262° posto, $5.400) e Giovanni Di Donato che è stato il migliore col suo 76° posto per un premio di $12.260.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY2 EVENTO #3

1 Guang Chen United States 64,000,000

2 Steven Thompson Costa Rica 52,300,000

3 Jaime Madrigal United States 45,200,000

4 Christian Roberts Venezuela 41,200,000

5 Ryan McKnight United States 40,200,000

6 Jonah Labranche United States 32,600,000

7 Tram Pham United States 31,300,000

8 Chris Hunichen United States 30,200,000

9 Tyler Brown United States 28,300,000

10 Gareth Devereux United Kingdom 27,100,000

Ronnie Day vince il Tournament of Champions

Ronnie Day incassa la prima moneta da $200.000 dell’evento #4, il Tournament of Champions. Si ferma al 2° posto per 120K Brent Gregory. Niente da fare per Hunter McClelland che chiude al 4° posto, e per Barry Schultz al 7° posto.

FINALE EVENTO #4

1 Ronnie Day United States $200,000

2 Brent Gregory United States $120,000

3 Patrick White United States $87,000

4 Hunter McClelland United States $63,000

5 Wissam Gahshan United States $46,000

6 Justin Hotte-McKinnon Canada $35,000

7 Barry Schultz United States $26,000

8 Daniel Marx United States $20,000

9 Zachary Gruneberg United States $16,000

Testa a testa ucraino al Limit

Vadim Shlez batte il connazionale ucraino Rostyslav Sabishchenko vincendo l’Event #7: $1,500 Limit Hold’em. Braccialetto e prima moneta da $146,835 per Shlez, mentre a Sabishchenko vanno $90,753 di premio. Completa il podio Keey Welsh. Il primo eliminato al final table è anche il giocatore più noto e pericoloso, David “ODB” Baker.

FINALE EVENTO #5

1 Vadim Shlez Ukraine $146,835

2 Rostyslav Sabishchenko Ukraine $90,753

3 Kerry Welsh United States $63,577

4 Raul Celaya United States $45,301

5 John Armbrust United States $32,840

6 Chairud Vangchailued United States $24,228

7 Jason Duong Canada $18,196

8 David “ODB” Baker United States $13,917

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Chanracy Khun batte Doug Polk nella finale HU

Si è concluso l’Event #8: $25,000 Heads-Up No-Limit Hold’em Championship con Chanracy Khun che nella finale ha battuto uno specialista come Doug Polk, vincendo la prima moneta da $507,020 e anche il primo braccialetto d’oro in carriera. Khun in semifinale aveva battito un altro big come Sean Winter, mentre a Polk era toccato sfidare e battere Chris Brewer, ma alla fine al noto esperto di heads up non è riuscito ill colpaccio vincente, anche se Polk potrà consolarsi con un premio di 313,362.

FINALE EVENTO #8

1st Chanracy Khun Canada $507,020

2nd Doug Polk United States $313,362

3rd Chris Brewer United States $192,513

4th Sean Winter United States $192,513

5th Roberto Perez Spain $74,648

6th Anthony Zinno United States $74,648

7th Landon Tice United States $74,648

8th Eric Wasserson United States $74,648

WSOP 5 giugno 2023: Nick Schulman detta legge al $1,500 Seven Card Stud

Nick Schulman vince l’evento #9 $1,500 Seven Card Stud che oltre al primo premio da $110,800 gli vale anche il 4° braccialetto in carriera. L’ultimo ad arrendersi è stato Andrew Hasdal che incassa un premio da $68,479 ma manca il blasonato titolo WSOP. A completare il podio Hojeong Lee, davanti ad uno specialista della variante a 7 carte come John Monette, che aveva chiuso da chipleader il day2. Da segnalare anche il 5° posto di Shaun Deeb.

FINALE EVENTO #9

1-Nick Schulman $110,800

2-Andrew Hasdal $68,479

3-Hojeong Lee $46,912

4-John Monnette $32,828

5-Shaun Deeb $23,476

6-DJ Buckley $17,166

7-Tim Frazin $12,839

8-Tab Thiptinnakon $9,829

9-Bruce Levitt $7,706

Chad Eveslage in palla anche al Championship Dealer’s Choice

Dopo aver vinto l’evento #5 da $1.500 dell’altro giorno, Chad Eveslage parte forte anche all’evento Championship della stessa variante, ovvero l’Event #10: $10,000 Dealer’s Choice Championship in cui ha chiuso come chipleader. Questo è anche un torneo di interesse visto che è il primo del FANTA WSOP 2023 by PIW. Leggi qui tutti i dettagli, partecipa gratis sulla pagina Facebook, premi e €500 in freeroll e bonus poker in palio.

In 17 ritorneranno per la giornata conclusiva, e attenzione a Ari Engel, Dutch Boyd, John Hennigan, Mike Gorodinsky, Paul Volpe e Patrick Leonard tra i più noti. Tra gli ultimi eliminati di giornata invece un ex campione di questo evento, Robert Mizrachi che chiude al 19° posto.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #10

1-Chad Eveslage 1,225,000

2-Ryan Goindoo 1,085,000

3-Marco Johnson 800,000

4-Dustin Dirksen 760,000

5-Zack Freeman 540,000

6-Ari Engel 505,000

7-Dutch Boyd 400,000

8-Jordan Siegel 375,000

9-John Hennigan 375,000

10-Scott Bohlman 350,000

WSOP 5 giugno 2023: gli ultimi tornei della giornata

All‘Event #11: $600 No-Limit Hold’em Deepstack hanno partecipato la bellezza di 6,076 giocatori e al termine della prima giornata ne rimangono in coersaa solo 340, tutti già ampiamente a premio (797 ITM). Si gioca per una prima moneta da $351,098 e al momento i chipcount non ancora ufficiali danno Kevin Daily come chipleader. In corsa e ben messo anche Phil Hellmuth che riprenderà dalla top-30

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #11

1-Kevin Daily 1,915,000

2-Garen Zobian 1,780,000

3-Chahn Jung 1,700,000

4-Ryan Johnson 1,535,000

5-Roberto Gordon 1,425,000

6-Brian Chanley 1,400,000

7-Anthony Ibrahim 1,380,000

8-Adam Johnson 1,350,000

9-Olga Iermolcheva 1,310,000

10-Alex Milgrom 1,310,000

Chiudiamo con l’Event #12: $5,000 No-Limit Hold’em Freezeout che ha visto 735 iscritti. Al termine del day1 abbiamo 152 players left. In palio c’è una prima moneta da $649,550, su un prizepool da $3,381,000. Un altro ucraino detta legge come chipleader, Artem Metalidi. Segnaliamo anche la presenza di: Josh Arieh (436,000), Adekunle Olonoh (709,000), Michael Rodrigues (508,000) e il campione in carica Mo Arani (321,000). Quota rosa con Robbi Jade Lew (102,000) e Kristen Foxen (151,000).

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #12

1-Artem Metalidi 796,000

2-Julio Delgado Reyes 720,000

3-Adekunle Olonoh 709,000

4-Zhuang Ruan 597,000

5-Michael Rodrigues 508,000

6-Nathan Russler 494,000

7-Orson Young 480,000

8-Brandon Sheils 445,000

9-Josh Arieh 436,000

10-Arash Ghaneian 424,000