WSOP 6 giugno 2023. Impressionante Chad Eveslage che a 4 giorni dalla vittoria dell’evento Dealer’s Choice da $1.500, vince anche il Championship da $5.000, vero esperto di varianti. Approposito di varianti, Dario Sammartino si sta confrontando al Championship di 7 Stud con un super David Williams chipleader. Monumentale Fabio Coppola che raggiunge il 9° posto nella maratona del No-Limit Hold’em Deepstack.

Tyler Brown vince il Mystery Millions

Si è finalmente concluso il lunghissimo $1,000 Mystery Millions, del resto con 18.188 players era normale una maratona del genere, che alla fine è stata vinta da Tyler Brown che è stato ricompensato col primo braccialetto in carriera e con 1 milione di dollari, dopo aver superato Guang Chen che si accontenta di $561,320 di premio. A completare il podio per $429,360 c’è Ryan McKnight. Il giocatore più noto al tavolo finale, Dan Shak, chiude la sua corsa al 7° posto.

FINALE EVENTO #3

1-Tyler Brown $1,000,000

2-Guang Chen $561,320

3-Ryan McKnight $429,360

4-Steven Thompson $330,150

5-Rhian Fineis $255,210

6-Tauan De Oliveira Naves $198,320

7-Dan Shak $154,940

8-Tam Ho $121,683

9-Raymond Taylor $96,100

Chad Eveslage vince un altro Dealer’s Choice

Incredibile Chad Eveslage che a 4 giorni di distanza dal $1.500, vince un altro torneo Dealer’s Choice, questa volta il Championship. Incredibile uno-due per il campione WPT che si mette in mostra nelle varianti (ben 19 in questo format di torneo) all’Event #10: $10,000 Dealer’s Choice Championship e incassa la prima moneta da $311,428 e il 3° braccialetto in carriera, dopo aver battuto all’head up finale Dutch Boyd, un altro giocatore che vanta 3 braccialetti in carriera.

FINALE EVENTO #10

1-Chad Eveslage $311,428

2-Dutch Boyd $192,479

3-Zack Freeman $139,048

4-Dustin Dirksen $101,709

5-Ari Engel $75,341

6-Marco Johnson $56,528

7-Mike Gorodinsky $42,965

8-Ryan Goindoo $33,087

9-John Hennigan $33,087

Questo era anche il primo torneo da pronosticare per il Fanta WSOP 2023 by PIW. Nessuno ha pronosticato un altro successo di Eveslage Al momento si sta giocando il Championship di 7 Stud valido come secondo torneo per il Fanta WSOP, e da oggi si potrà pronosticare anche il 3° torneo valido, il $10,000 Limit Hold’em Championship al via dal 8 giugno.

PARTECIPA SU FACEBOOK

PARTECIPA SU TELEGRAM

WSOP 6 giugno 2023: Fabio Coppola chiude 9° al Deepstack

L’Event #11: $600 No-Limit Hold’em Deepstack ha visto la presenza di 6.085 giocatori che hanno pagato il buy-in popolare da $600 per un Prize Pool da $3,098,760 e un torneo giocabile in formato Deepstack. La vittoria va a Kenneth O’Donnell che porta a casa $351,098 di primo premio e il suo primo braccialetto in carriera. I riflettori italiani erano però concentrati su Fabio Coppola, autore di una grande prova, anche se è il primo ad uscire dal final table in 9° posizione per $33,274.

FINALE EVENTO #11

1 Kenneth O’Donnell $351,098

2 Jefferson Guerrero $216,941

3 Ka Chen Kan $162,371

4 Jefferson Guerrero $122,407

5 Robert Gittelman $92,953

6 Eric Pfenning $71,104

7 Manuel DeAlmeida $54,794

8 Andres Morales $42,539

9 Fabio Coppola $33,274

WSOP 6 giugno 2023: Event #12: $5,000 No-Limit Hold’em Freezeout

All’Event #12: $5,000 No-Limit Hold’em Freezeout si è concluso il day2 con 16 players left. Al torneo hanno partecipato 735 giocatori per un montepremi di $3,381,000, e si gioca per una prima moneta da $649,550. Si riprenderà con in testa il pro di GGpoker, il brasiliano Felipe Ramos. In top-10 ritroveremo anche Yuval Bronshtein.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #12

1-Felipe Ramos 4,200,000

2-Jeremy Eyer 3,800,000

3-Ivan Galenic 3,180,000

4-Adekunle Olonoh 3,175,000

5-Christina Gollins 2,600,000

6-Shiva Dudani 2,600,000

7-Jesse Lonis 2,500,000

8-James Vecchio 2,340,000

9-Nozomu Shimizu 2,200,000

10-Yuval Bronshtein 1,900,000

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

WSOP 6 giugno 2023: Event #13: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack

Passiamo ad un altro Deepstack, quello di PLO, con la prima giornata dell’Event #13: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack. Il torneo ha richiamato 3.200 giocatori, stracciando il record dello scorso anno (2.858) e portando il prize pool a $1,632,00. Al termine del day1 abbiamo 128 players left in gioco per il braccialetto WSOP e per la prima moneta da $217,102. Aaron Ang riprenderà da chipleader e ci sono alcuni big ancora in corsa: Clayton Fletcher (1,290,000), Shaun Deeb (1,265,000), Greg Raymer (675,000) e Koray Aldemir (640,000).

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #13

1 Aaron Ang United States 2,765,000

2 Giorgiy Skhuluhiya Georgia 2,600,000

3 Soheb Porbandarwala United States 2,175,000

4 Marek Rous Czech Republic 2,090,000

5 Paul Fehlig United States 1,975,000

6 Jonathan Dimmig United States 1,815,000

7 Adam Owen United Kingdom 1,505,000

8 Ben Herbert United States 1,450,000

9 Liran Betito Israel 1,450,000

10 Alfred Atamian United States 1,345,000

David Williams comanda il day1 del Championship di Stud. Passa anche Dario Sammartino

Chiudiamo con l’Event #14: $10,000 Seven Card Stud Championship che ha completato il day1 con David Williams in cima al chipcount con 530K, staccando nettamente tutti, ad iniziare da Max Hoffman al 2° posto, ma con 317K. Al torneo hanno partecipato in 111, ma la late registration rimane aperta. In corsa anche il nostro Dario Sammartino che riprenderà dalla 32° posizione con 74,500 gettoni. Il più corto in assoluto tra i 55 players left risulta essere Daniel Negreanu con soli 13.500 gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #14

1 David Williams United States 530,500

2 Max Hoffman United States 317,500

3 Tamon Nakamura Japan 289,500

4 Dzmitry Urbanovich Poland 247,000

5 Brian Yoon United States 216,500

6 Matt Vengrin United States 208,500

7 justin Liberto United States 205,000

8 Joey Couden United States 196,000

9 Frank Kassela United States 186,000

10 Eli Elezra Israel 184,500