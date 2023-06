WSOP 7 giugno 2023. Continua lo spettacolo delle World Series of Poker in corso d’opera al Horseshoe Las Vegas and Paris. Niente da fare per Mustapha Kanit e Dario Sammartino fuori dal High Roller 25K. Sammartino fuori anche dal Championship di 7 Stud dove c’è ancora in corsa un impressionante Chad Eveslage. Jeremy Eyer beffa Felipe Ramos in heads up al 5K.

Jeremy Eyer batte Felipe Ramos al $5,000 No-Limit Hold’em Freezeout

Si è concluso l’Event #12: $5,000 No-Limit Hold’em Freezeout che aveva in corsa il pro brasiliano di GGpoker, Felipe Ramos, che però si ferma sul più bello, ovvero all’head up finale contro Jeremy Eyer che vince il primo braccialetto in carriera e la prima moneta da $649,550. Il giocatore del Mississippi ha avuto la meglio su un Field da 735 giocatori, mentre per Ramos ci sono $401,460 di premio. Completa il podio il giapponese Nozomu Shimizu per $287,106.

FINALE EVENTO #12

1 Jeremy Eyer United States $649,550

2 Felipe Ramos Brazil $401,460

3 Nozomu Shimizu Japan $287,106

4 Jinho Hong South Korea $208,158

5 Ronald Minnis United States $153,032

6 Jeffrey Halcomb United States $114,102

7 Ivan Galinec Croatia $86,300

8 Shiva Dudani United States $66,226

9 James Vecchio United States $51,769

WSOP 7 giugno 2023: Event #13: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack

Ritorno vincente per Joseph Altomonte che batte Michael Holmes e porta a casa l’Event #13: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack, torneo che ha contato la bellezza di 3.200 entries per $1,632,000 di prize pool. Al vincitore, oltre al primo braccialetto in carriera, va anche la prima moneta da $217,102.

FINALE EVENTO #13

1 Joseph Altomonte United States $217,102

2 Michael Holmes United States $134,171

3 Stephen Wheeland United States $100,976

4 Jorge Ufano United States $76,516

5 Clayton Fletcher United States $58,382

6 Xing He Canada $44,856

7 Ardit Bitincka Canada $34,706

8 Jerome Hickel United States $27,042

WSOP 7 giugno 2023: Sammartino out dal 7 Stud Championship

Niente da fare per Dario Sammartino che esce intorno alla 56° posizione durante la seconda giornata del Event #14: $10,000 Seven Card Stud Championship che nel momento in cui scriviamo si sta ancora giocando con 14 players left. Ovviamente ci sono tantissimi campioni, e tra loro c’è ancora in corsa un impressionante Chad Eveslage che dopo la doppietta al Dealer’s Choice, ci riprova alla variante da 7 carte, anche se al momento è tra i più corti, ben lontano dal chipleader Max Hoffman, tallonato da Maxx Coleman.

CHIPCOUNT EVENTO #14

1-Max Hoffman 1,400,000

2-Maxx Coleman 1,140,000

3-Ben Yu 746,000

4-George Alexander 616,000

5-Ben Diebold 605,000

6-Brian Yoon 585,000

7-David “Bakes” Baker 467,000

8-Alex Livingston 365,000

9-Johannes Becker 350,000

10-Chad Eveslage 318,000

11-Matt Vengrin 310,000

12-Dan Shak 310,000

13-Julien Martini 102,000

14-Leonard August 96,000

WSOP 7 giugno 2023: Event #15: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em

In archivio il day1 del Event #15: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em che ha richiamato 2,454 giocatori per un montepremi di $3,276,090. Al termine della giornata abbiamo 178 players left, e al comando abbiamo Brandon Hall, chipleader con 1,440,000. Da segnalare i piazzamenti a premio degli azzurri: Tommaso Briotti (276° per $2.625) e Giovanni Petroni (220° per $3.000).

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #15

1-Brandon Hall 1,440,000

2-Stevens Chen 1,100,000

3-Mathew Moore 924,000

4-Allan Le 800,000

5-Michael Jagroo 798,000

6-Matthew Wantman 774,000

7-Adam Swan 765,000

8-Jack Oneill 762,000

9-Eduardo Bernal Sanchez 762,000

10-Dorian Rios 752,000

Musta e Sammartino out dal High Roller

Niente da fare per le due punte di diamante del poker italiano, Mustapha Kanit che Dario Sammartino, che prendono parte al Event #16: $25,000 High Roller (8-Handed) assieme ad altri 263 giocatori, ma non sono tra 93 che passano alla seconda giornata, con Calvin Anderson chipleader davanti al mitico Freddy Deeb ma qui i nomi noti si sprecano. Nelle prime posizioni riconosciamo anche Isaac Haxton (ancora a caccia del primo braccialetto in carriera), Calvin Lee, e lo scacchista Alexandre Vuilleumier che ha già vinto il primo High Roller di queste World Series of Poker e ci ha preso gusto.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #16

1 Calvin Anderson United States 1,609,000

2 Freddy Deeb United States 1,440,000

3 Brian Kim United States 1,291,000

4 Isaac Haxton United States 1,195,000

5 Alex Nguyen United States 1,060,000

6 Calvin Lee United States 979,000

7 Ting-Yi Tsai Taiwan 947,000

8 Biao Ding United States 790,000

9 Nick Maimone United States 783,000

10 Eric Wasserson United States 780,000

Event #17: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better. Max Pescatori al day2

Finito anche il day1 del Event #17: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better che ha richiamato 1,143 giocatori per un prizepool da $1,525,905. Si gioca per una prima moneta da $262,542 e saranno 395 i giocatori ancora in corsa al day2, con Colin Burton chipleader. Passano altri big come: Chris Tryba (146.00), Phil Hellmuth (45,000), Mike Matusow (68,500) e Ryan Leng (85,500). Un appunto speciale per Max Pescatori; il Pirata italiano imbusta 130,000 gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #17

1-Colin Burton 202,500

2-Dustin Ethridge 201,000

3-Ryan Scully 175,000

4-Christopher Kennedy 164,000

5-Benjamin Vidal 160,000

6-Kevin Hildebrand 160,000

7-Jason Adams 152,000

8-Eric Varnado 150,000

9-Chris Tryba 146,500

10-Gabe Ramos 145,000

Da oggi al via i pronostici Fanta WSOP 2023 sull’evento Limit Championship

Da oggi potete dare i vostri 5 nomi per l’evento #22 delle World Series of Poker, il Championship di Limit Hold’em. Partecipa gratis al Fanta WSOP 2023 by PIW da Facebook o su Telegram, in palio premi + €500 in ticket e bonus freeroll. Il torneo rimane apertissimo perché dal Dealer Choice nessuno ha portato a casa niente, e anche dallo Stud in gioco in queste ore non ci sono grandi colpi, se non una selezione su David Baker ancora in corsa.

PARTECIPA SU FACEBOOK

PARTECIPA SU TELEGRAM

Come sempre vediamo alcuni cenni storici di questo torneo. Il Limit nei primi anni del poker era una delle varianti più giocate, ma anno dopo anno è stato soppiantato dalla maggior dinamicità del No Limit. Il fascino di questo torneo comunque rimane, anche se per pochi intimi. Lo scorso anno si sono presentati in 92 e il migliore è stato il canadese Jonathan Cohen (6° posto per Chad Eveslage). L’anno prima sempre 92 entries con vittoria per John Monnette.

Nel 2019 il braccialetto d’oro di campione del mondo di Limit andò in Finlandia, a Juha Helppi che superò un Field da 118 iscritti. Altri 114 entries al torneo del 2018 dove a vincere fu un nome noto, Scott Seiver con Anthony Zinno a podio. Nel 2017 vittoria per Joseph McKeehen su 120 iscritti e sul gradino. Infine il 2016 con 110 iscritti e vittoria per Ian Johns.