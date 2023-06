WSOP 9 giugno 2023. Continua l’azione delle World Series of Poker al Horseshoe and Paris Las Vegas dove nella notte si sono giocati 8 tornei. Primo braccialetto WSOP di Isaac Haxton che finalmente si sblocca. Dario Sammartino e Max Pescatori in luce al Pot Limit Omaha.

WSOP 9 giugno 2023: Event #15: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em

Iniziamo il report di giornata con l’Event #15: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em che riprendeva ieri con 15 players left, e a spuntarla è stato il brasiliano Rafael Reis che ha vinto il primo braccialetto in carriera, incassando anche $465,501 di prima moneta dopo aver superato lo spagnolo Daniel Barriocanal. Sul gradino basso del podio la francese Sarah Herzali che aveva chiuso chipleader la giornata precedente. Da segnalare anche il 5° posto di John Monette.

FINALE EVENTO #15

1 Rafael Reis Brazil $465,501

2 Daniel Barriocanal Spain $287,679

3 Sarah Herzali France $207,720

4 Nikolaos Angelou Greece $151,559

5 John Monnette United States $111,755

6 Grant Wang United States $83,289

Isaac Haxton si sblocca, primo braccialetto in carriera al High Roller

Giusto ieri citavamo Isaac Haxton, uno dei giocatori di poker più noti e vincenti al mondo, ma che non era mai riuscito a mettere le mani su un braccialetto WSOP. Ce l’ha fatta nella notte vincendo Event #16: $25,000 High Roller per una prima moneta da $1,698,215. A mettergli pressione fino all’ultimo è stato Ryan O’Donnell che però si consola con una cifra ragguardevole, $1,049,577.

FINALE EVENTO #16

1st Isaac Haxton United States $1,698,215

2nd Ryan O’Donnell United Kingdom $1,049,577

3rd Darren Elias United States $725,790

4th Lewis Spencer United Kingdom $511,782

5th Roman Hrabec Czechia $368,134

6th Frank Funaro United States $270,238

7th Brian Rast United States $202,532

8th Joao Vieira Portugal $155,037

WSOP 9 giugno 2023: Event #17: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better

Nel momento in cui scriviamo si sta ancora giocando un infinito testa a testa tra Jim Collopy e Nick Kost, entrambi già vincitori in passato di un braccialetto WSOP (Collopy ne ha 2). Domani saremo più precisi sul nome del vincitore del Event #17: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better che ha richiamato 1,143 giocatori per un prizepool da $1,525,905. Oltre al braccialetto c’è in palio una prima moneta da $262,542

WSOP 9 giugno 2023: Event #18: $300 Gladiators of Poker

Altro fiume di gente al day1B del Event #18: $300 Gladiators of Poker con altri 4.751 iscritti che si vanno a sommare ai 3,940 del day1A. Al termine del secondo flight di gioco passano 151 players. Ecco la top-10 del chipcount non ufficiale, come non è ufficiale ma non ritroviamo nessun italiano in gioco, a differenza di ieri dove si era messo ancora una volta in evidenza Fabio Coppola tra gli azzurri (e non solo). Domani sapremo essere più precisi su questo evento.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #18

1-Justin Arnwine 3,080,000

2-Matthew Krieger 2,760,000

3-Bernard Muhire 2,485,000

4-Handrianto Minderman 2,265,000

5-Dylon Chafin 2,245,000

6-Lee Johnson 2,145,000

7-Mateusz Moolhuizen 2,070,000

8-Weston Pring 2,060,000

9-Henry Thieling 2,030,000

10-Joshua Rothberg 2,005,000

Qiang Xu al comando del $2.500 Freezout, eliminato Sergio Benso

Niente da fare per Sergio Benso che esce durante il day2 del Event #19: $2,500 No-Limit Hold’em Freezeout, anche se riesce a raggiungere i premi al 98° posto per $5,273, la stessa cifra che incassa un altro azzurro uscito un paio di posizioni dopo, Sergio Grosso. Tra gli ultimi big ad arrendersi, in 16° posizione, troviamo Adrian Mateos. Al comando del chipcount sugli 11 players left troviamo Qiang Xu; si gioca per una prima moneta da $435,924.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #19

1-Qiang Xu 7,760,000

2-Alexandre Reard 4,800,000

3-Andres Korn 4,760,000

4-Girish Reknar 4,285,000

5-Timothy Miles 3,775,000

6-Ankit Ahuja 3,505,000

7-Adam Swan 3,080,000

8-Valentino Konakchiev 2,475,000

9-Ruben Costa 2,185,000

10-Niall Farrell 1,700,000

Popovych su David “ODB” Baker al Badugi

11 players left anche al Event #20: $1,500 Badugi che mette in palio prima moneta da $144,678 e braccialetto che fa gola a David “ODB” Baker che in carriera ne ha già vinti 2, e che riprenderà dal 2° posto del chipcount con 13 players left, e col solo Serhii Popovych davanti a lui.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #20

1-Serhii Popovych 1,885,000

2-David “ODB” Baker 1,400,000

3-Lee Horton 1,220,000

4-Jack O’Neill 1,200,000

5-Danny Tang 1,180,000

6-Jon Turner 1,100,000

7-Yingui Li 860,000

8-Michael Rodrigues Pires Santos 860,000

9-Matt Vengrin 830,000

10-Terrence Chan 655,000

WSOP 9 giugno 2023: Event #21: $1,000 Pot-Limit Omaha con un super Max

2017 iscritti all’Event #21: $1,000 Pot-Limit Omaha e tra loro c’è Max Pescatori che sta giocando molti eventi, e che in questo di PLO gioca una discreta prima giornata, come Dario Sammartino. I nostri due alfieri azzurri sono in una compagnia, in un Field pieno di campioni come Daniel Negreanu, Felipe Ramos, Yuval Bronshtein e Josh Arieh. Ai piani alti ci sono anche David Williams, Mike Gorodinsky e lo svizzero dell’Omaha Squad di GGpoker, Fernando Habegger. Il chipleader è Suk Bang ma il chipcount non è ancora ufficiale, e saremo più precisi nel report di domani, o negli aggiornamenti su Facebook.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #21

1-Suk Bang 1,485,000

2-Jorge Hou 931,000

3-Eric Fields 730,000

4-Thomas Taylor 725,000

5-Hyndi Khomutetsky 547,000

6-Grant Hart 540,000

7-Praise Ogwo 522,000

8-Jonathan England 520,000

9-Chenyu Sun 509,000

10-Jordan Spurlin 505,000

Al via il Championship di Limit Hold’em

Iniziato l’Event #22: $10,000 Limit Hold’em Championship che ha richiamato 104 giocatori in corsa per il titolo di campione del mondo di Limit, e al termine della prima giornata abbiamo0 46 players left, comandati dal chipleader giapponese Nozomu Shimizu. Attenzione anche al campione del main event WSOP 2021, Koray Aldemir, che riprenderà dal 3° posto.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #22

1 Nozomu Shimizu Japan 334,000

2 Kevin Song United States 322,000

3 Koray Aldemir Germany 266,000

4 Cary Katz United States 251,000

5 Brian Lieberman United States 238,000

6 John Elliott United States 238,000

7 Carlo Van Ravenswoud Netherlands 220,000

8 Nate Silver United States 199,000

9 Joe McKeehen United States 194,000

10 Ronnie Bardah United States 188,000

