WSOP 10 giugno 2023. Tanti tornei di cui discutere dal Horseshoe and Paris Las Vegas per le World Series of Poker. Vito Branciforte protagonista al day1C del Gladiators dove chiude 3° nel chipcount. Max Pescatori e Dario Sammartino eliminati dal PLO. L’uomo copertina è Justin Bonomo, specialista di High Roller, e chi poteva essere il chipleader al termine del day1 del HR da $50.000? Ovviamente lui.

Jim Collopy batte Kost al Omaha Hi/Lo. Vito Branciforte super al Gladiator

Iniziamo il report quotidiano da Las Vegas facendo un passo indietro all’evento Event #17: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better visto che ieri si doveva ancora concludere un heads up lunghissimo che ha visto protagonisti Nick Kost e Jim Collopy, con quest’ultimo che alla fine la spunta vincendo il suo 3° braccialetto WSOP in carriera.

FINALE EVENTO #17

1 Jim Collopy United States $262,542

2 Nick Kost United States $162,266

3 Kyle Burnside United States $117,404

4 Qinghai Pan United States $85,977

5 James Obst Australia $63,737

6 Aubrey Gilbert United States $47,838

7 Kyle Cartwright United States $36,358

8 Igor Zektser United States $27,986

9 Brian Kelley United States $21,821

Passiamo all’Event #18: $300 Gladiators of Poker arrivato al day1C che richiama altri 6.110 giocatori. La giornata è dominata dalla coppia statunitense, Richard Gao e Peter Lee, unici sopra ai 3 milioni in chips, ma poi al 3° posto assoluto spunta Vito Branciforte. L’azzurro è protagonista di una giornata al vertice e imbusta 2,685,000 chips a fine giornata. Ottimo anche Salvatore Boi che con 1.8 milioni in gettoni è 14°. Da segnalare anche Roberto Begni, svizzero di passaporto, ma ormai adottato nel gruppo di giocatori italiani. Per Roby ci sono poco più di 1 milione di gettoni con cui ripartire.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #18

1 Richard Gao San Francisco, CA, US 3,105,000

2 Peter Lee RESTON, VA, US 3,100,000

3 Vito Branciforte IT 2,685,000

4 Lindsay Jones IRVINE, CA, US 2,465,000

5 Jason Aden 2,285,000

6 Christopher Crutcher 2,285,000

7 Ugur Secilmis Istanbul, TR 2,150,000

8 William Rowlett GA, US 2,000,000

9 Jiawei Mao Salt Lake City, UT, US 1,980,000

10 Qiong Ding NY, US 1,880,000

WSOP 10 giugno 2023: Event #19: $2,500 No-Limit Hold’em Freezeout

Valentino Konakchiev vince l’Event #19: $2,500 No-Limit Hold’em Freezeout. Per il bulgaro c’è il braccialetto e una prima moneta da $435,924 dopo aver superato l’argentino Andres Korn all’head up finale.

FINALE EVENTO #19

1 Valentino Konakchiev Bulgaria $435,924

2 Andres Korn Argentina $269,438

3 Alexandre Reard France $192,723

4 Ruben Costa United States $139,671

5 Girish Reknar United States $102,577

6 Ankit Ahuja India $76,537

7 Niall Farrell United Kingdom $57,620

8 Adam Swan United States $44,087

9 Qiang Xu China $34,210

WSOP 10 giugno 2023: 3 left al Badugi

Non sappiamo ancora chi sarà il primo campione WSOP di questa variante, visto che l’Event #20: $1,500 Badugi chiude la giornata con ancora 3 giocatori in corsa. Niente da fare per il big più importante in gioco, David “ODB” Baker, che esce al 8° posto. Oggi si riprenderà con il cinese Yingui Li chipleader su Michael Rodrigues e Serhii Popovych.

CHIPCOUNT E PAYOYT EVENTO #20

1 Yingui Li China 4,900,000

2 Michael Rodrigues Portugal 4,600,000

3 Serhii Popovych United States 3,350,000

4 Matt Vengrin United States $40,996

5 Danny Tang Hong Kong $28,270

6 Owais Ahmed United States $20,557

7 Lee Horton United States $15,102

Max Pescatori e Dario Sammartino fuori dall’Omaha

Al Event #21: $1,000 Pot-Limit Omaha avevamo in corsa due pezzi da 90 del poker italiano come Dario Sammartino e Max Pescatori che avevano giocato due ottimi day1, specialmente il Pirata, anche se è proprio Pescatori il primo dei due ad uscire in 38° posizione per $6.986 di premio mentre poco dopo arriva l’eliminazione di Sammartino (34°) che incassa lo stesso premio. Al termine della giornata 13 giocatori rimangono in corsa per il braccialetto e per la prima moneta da $267,991, col canadese Stephen Nahm dominante con quasi 10 milioni in chips; pensate che al 2° posto Ronald Keijzer non ne ha nemmeno 6 milioni.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #21

1 Stephen Nahm Canada 9,750,000

2 Ronald Keijzer Netherlands 5,965,000

3 Thomas Taylor Canada 5,340,000

4 Dan Matsuzuki United States 5,300,000

5 Gheorghe Butuc Moldova 3,120,000

6 Kevin Rand United States 3,015,000

7 Amir Mirrasouli United States 2,200,000

8 Jonathan England United States 1,380,000

9 Thomas Zanot United States 1,000,000

10 Paul Clotar United States 980,000

WSOP 10 giugno 2023: Event #22: $10,000 Limit Hold’em Championship

Passiamo al Event #22: $10,000 Limit Hold’em Championship, l’unico Championship in gioco in questi giorni, torneo valido per il Fanta WSOP 2023. Alla giornata finale passano in 14 giocatori guidati da Joe McKeehen che stacca Josh Arieh e Nick Schulman. Ci attende un final day davvero spettacolare, ecco il chipcount completo:

CHIPCOUNT EVENTO #22

1-Joe McKeehen 1,445,000

2-Josh Arieh 1,170,000

3-Nick Schulman 905,000

4-Yong Wang 700,000

5-Kevin Song 685,000

6-Nick Pupillo 620,000

7-Daniel Idema 600,000

8-Joseph Beasy 515,000

9-Ronnie Bardah 475,000

10-Ben Yu 420,000

11-Motoyoshi Okamura 385,000

12-Louis Hillman 255,000

13-Nozomu Shimizu 255,000

14-Robert Como 250,000

High Roller fa rima con Justin Bonomo

E’ iniziato anche lo spettacolare Event #23: $50,000 High Roller (8-Handed) che ha richiamato 111 giocatori che hanno pagato il buy-in da 50K. Al termine della prima giornata abbiamo 48 players left e il chipleader è uno specialista degli HR, Justin Bonomo che è anche l’unico a superare il muro dei 2 milioni in chips. Nelle prime posizioni anche Talal Shakerchi, Chris Brewer, Sam Soverel, Chance Kornuth ed Alex Foxen.

TOP-10 EVENTO #23

1 Justin Bonomo United States 2,024,000

2 Talal Shakerchi United Kingdom 1,688,000

3 Chris Brewer United States 1,618,000

4 Sam Soverel United States 1,459,000

5 Chance Kornuth United States 1,313,000

6 Alex Foxen United States 1,236,000

7 Leon Sturm Germany 1,118,000

8 Jeremy Ausmus United States 1,016,000

9 Sergio Aido Spain 984,000

10 Seth Davies United States 961,000

WSOP 10 giugno 2023: Event #24: $1,500 Razz

Chiudiamo con l’Event #24: $1,500 Razz che rompe il record per questa variante con 556 iscritti per un prize pool di $742,260 e una prima moneta da $152,991. Al day2 ritroveremo 170 players left con Maksim Pisarenko al comando. Attenzione a Yuval Bronshtein in 3° posizione ma anche a Jeff Madsen al 6° posto e c’è anche David “ODB” Baker in top-10.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #24

1 Maksim Pisarenko Russia 251,500

2 Vasilis Lazarou United States 223,500

3 Yuval Bronshtein Israel 207,000

4 Takashi Ogura Japan 197,500

5 Eoghan O’Dea Ireland 195,000

6 Jeff Madsen United States 190,000

7 Michael Moncek United States 187,000

7 Alon Doitch United States 187,000

9 Marcus Stein United States 186,000

10 David “ODB” Baker United States 185,500