WSOP 21 giugno 2023. Al Horseshoe and Paris Las Vegas continua il grande poker live delle World Series of Poker. Altri braccialetti sono stati assegnati, e altri azzurri si sono messi in mostra nell’ultima notte di gioco. Andiamo a vedere i dettagli. Luigi Shehadeh (in foto) e Nello Gatta i protagonisti azzurri della notte.

I tornei conclusi lunedì notte: vincono Scott Abrams e Qiang Xu

Facciamo un passo indietro al lunedì, visto che ci eravamo lasciati al final day dell’Event #41: $1,500 Big O poi vinto da Scott Abrams che porta a casa la prima moneta da $315,203 e anche il primo braccialetto in carriera, nella giornata delle prime volte visto che si è trattata della prima edizione WSOP di questa variante Big-O, torneo che ha subito richiamato 1.458 giocatori.

FINALE EVENTO #41 BIG-O

1 Scott Abrams United States $315,203

2 Robert Williamson III United States $194,814

3 Bjorn Verbakel Netherlands $142,526

4 Victor Ramdin United States $105,383

5 David Mize United States $78,758

6 Owais Ahmed United States $59,501

7 William Haffner United States $45,447

Concluso anche l’Event #42: $800 No-Limit Hold’em Deepstack (8-Handed) che è stato vinto da Qiang Xu che ha battuto la concorrenza di 3,773 entries, portando il 3° braccialetto in Cina e vincendo una prima moneta da $339,033 assolutamente non trascurabile. L’italiano Gianluca Petrone ci prova ma si deve arrendere al 188° posto per un premio minore da $2,250.

FINALE EVENTO #42 NLH DEEPSTACK

1 Qiang Xu China $339,033

2 Jason Johnson United States $209,547

3 John Ciccarelli United States $157,776

4 Christian Cheng Taiwan $119,629

5 Richard Smith United States $91,347

6 Charles Johnson United States $70,247

7 Dorian Melchers France $54,408

8 Oren Rosen Israel $42,445

WSOP 21 giugno 2023: Event #39: $1,500 Monster Stack

Va in archivio il day4 del Event #39: $1,500 Monster Stack e al termine della giornata abbiamo 7 Players left in corsa per un sogno da $1,162,681 a cui non parteciperanno gli azzurri, anche se ben 17 vanno a premio. L’ultimo ad arrendersi in 198° posizione è Luigi Panico. Il chipleader è Nicholas Gerrity che domina su Jesse Rockowitz. L’ex campione del mondo Joe Cada sarà chiamato ad un impresa visto che inizierà il final table con appena 8 big blind.

ITM AZZURRI

198-Luigi Panico $7,807

243-Fabrizio Nolano $6,808

317-Walter Treccarichi $5,982

402-Francesco Campanile $5,296

433-Raffaello Locatelli $4,725

443-Adriano Scagnetti $4,725

482-Alessio Dicesare $4,248

493-Federico Butteroni $4,248

686-Michael Uguccioni $3,235

836-Alessio Sabatini $2,626

851-Davide Muccini $2,626

882-Vito Geruzzi $2,626

1072-Jose Masciotra $2,401

1092-Fausto Tantillo $2,401

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #39 MONSTER STACK

1-Nicholas Gerrity 112,300,000

2-Jesse Rockowitz 94,500,000

3-Braxton Dunaway 54,900,000

4-Colin Robinson 47,400,000

5-Loic Dobrigna 47,100,000

6-Joshua Adcock 43,200,000

7-Joe Cada 16,600,000

WSOP 21 giugno 2023: Event #43: $50,000 Poker Players Championship

L’inglese Matthew Ashton guida I 12 players left che si ritroveranno per il gran finale di questo spettacolare torneo, l’Event #43: $50,000 Poker Players Championship. Si era buttato nella mischia, insieme a tanti grandi campioni, anche il nostro Dario Sammartino che questa volta (a differenza del 2019) non riesce nell’impresa di arrivare al tavolo finale, anzi, esce di scena fuori dai premi.

Sarà un final day spettacolare visto che tra i primi posti nel chipcount troviamo Brian Rast che ha vinto 2 volte questo torneo, ma anche l’Hall of Famer Phil Ivey che va per l’11° braccialetto in carriera, seguito a stretto giro da un caldissimo Josh Ariel. Non potrà combattere per un altro titolo invece Phil Hellmuth, tra gli ultimi eliminati di giornata al 14° posto, ma comunque a premio per $97,209. La prima moneta vale $1,324,747.

CHIPCOUNT EVENTO #43 PLAYERS CHAMPIONSHIP

1-Matthew Ashton 4,450,000

2-Hal Rotholz 3,900,000

3-Talal Shakerchi 3,430,000

4-Brian Rast 3,365,000

5-Phil Ivey 3,135,000

6-Josh Arieh 2,360,000

7-Ray Dehkharghani 2,285,000

8-Daniel Alaei 1,885,000

9-James Obst 1,805,000

10-Johannes Becker 1,520,000

11-Kristopher Tong 1,190,000

12-Marco Johnson 375,000

WSOP 21 giugno 2023: Event #44: $3,000 No-Limit Hold’em

Passiamo all’Event #44: $3,000 No-Limit Hold’em che ha concluso il day2 lasciando al tavolo 109 Players left, sui 1.735 al via. In palio una prima moneta da $717,879. Tra gli eliminati di giornata gli azzurri: Sergio Grosso, Davide Suriano, Davide Muccini, Fausto Tantillo, Gianluca Speranza e Federico Butteroni. Comanda il cinese Yang Zhang con Joao Simao che cerca la vittoria del 3° braccialetto in carriera. Non molla l’italiano Luigi Shehadeh che riprenderà dal 86° posto. Si gioca per un primo premio da $717,879.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #44 NLH

1 Yang Zhang China 1,880,000

2 Joao Simao Brazil 1,830,000

3 Aleks Dimitrov Bulgaria 1,655,000

4 Eliot Hudon Canada 1,340,000

5 Kartik Ved India 1,335,000

6 Dimitrios Anastasakis Greece 1,270,000

7 John Marino United States 1,255,000

8 Frederic Normand Canada 1,225,000

9 Andrei Stoenescu Romania 1,225,000

10 Christian Roberts Venezuela 1,205,000

WSOP 21 giugno 2023: Event #45: $1,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better

1.091 iscritti al Event #45: $1,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better e al termine della seconda giornata di gioco abbiamo 33 Players left, in lotta per il braccialetto e la prima moneta da $253,651. Comanda Joseph Couden che in giornata si è preso anche “lo scalpo” della star di Hollywood e grande appassionato di poker, James Woods. Zitto zitto c’è Shaun Deeb al 4° posto, in corsa per il 7° braccialetto in carriera (sarebbe il 2° in questa edizione WSOP), ma ancora in gioco spunta un italiano, Nelio Gatta, che con 905.000 chips non è messo nemmeno male visto che ripartirà dalla 12° posizione, in piena corsa per braccialetto e prima moneta da $253,651.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #45 OMAHA H/L

1 Joseph Couden United States 2,885,000

2 Nick Kost United States 2,010,000

3 Carlos Guerrero United States 1,606,000

4 Shaun Deeb United States 1,490,000

5 Chris DeMaci United States 1,455,000

6 Alex Livingston Canada 1,340,000

7 Allan Le United States 1,290,000

8 William Kerkaert United States 1,030,000

9 Zhen Cai United States 1,025,000

10 Raj Vohra United States 1,020,000

Gli ultimi tornei di giornata

Iniziato l’Event #46: $500 No-Limit Hold’em Freezeout che ha richiamato la bellezza di 5,342 giocatori e al termine del day1 ne sono sopravvissuti 238. Al comando del chipcount c’è Preston McEwen. Tra gli italiani niente da fare per Antonio Scalzi, bustato nel corso della prima giornata.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #46 NLH

1 Preston McEwen United States 2,040,000

2 Nicholas Ronalds United States 1,960,000

3 Yita Choong Australia 1,840,000

4 Kenneth Hernandez United States 1,800,045

5 Alcioni Pollermann Brazil 1,690,000

6 Marc Desantis United States 1,600,000

7 Derek Brumbaugh United States 1,585,000

8 Spencer Champlin United States 1,580,000

9 Russell Koch United States 1,495,000

10 Enjamin Mirsaidi Germany 1,490,000

Infine Event #47: $1,500 H.O.R.S.E. 836 iscritti, in 260 passano il taglio della prima giornata. In palio c’è una prima moneta da $207,678. Niente da fare per Max Pescatori e Fabio Coppola eliminati in u day1 che premia invece Mike Thorpe come chipleader, davanti a Yueqi Zhu, con una Cina sempre più forte anche alle WSOP. Occhio a Phillip Hui, specialista di varianti che qualche anno fa vinse il Poker Players Championship, e che ripartirà dal 4° posto.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #47 HORSE

1 Mike Thorpe United States 252,500

2 Yueqi Zhu China 243,000

3 Israel Garcia United States 237,000

4 Phillip Hui United States 212,000

5 Liam Murphy United States 208,500

6 William Short United States 194,000

7 Dan Colpoys United States 193,500

8 Yuri Dzivielevski Brazil 189,500

9 Joseph Palma United States 188,000

10 Lawrence Cesareo United States 187,500

Fanta WSOP: inizia il championship di PLO

Il prossimo Championship event da pronosticare, valido per il Fanta WSOP 2023 by PIW. Avete tempo fino al 21 giugno per pronosticare i vostri 5 migliori giocatori con un commento su Facebook o Telegram.

Il Championship di Pot Limit Omaha è uno dei più importanti, visto che parliamo della principale variante e la più conosciuta dopo l’Hold’em, anche se negli ultimi anni i numeri di iscritti sono andati a calare. Il campione in carica di questo titolo è un giocatore storico, Eli Elezra, che lo scorso anno ha battuto David Rheem all’head up finale. Solito Josh Arieh al final table in un torneo da 284 iscritti.

L’anno prima fu Tommy Le ad imporsi su un Field da 344 iscritti (2° braccialetto di campione del mondo PLO per lui, come vedremo) e altro final table per Eli Elezra al 6° posto. Nel 2019 (il 2020 non si sono giocate le WSOP per la pandemia COVID) è toccato a Dash Dudley superare un importante Field da 518 iscritti, incassando più di 1 milione di dollari in un colpo solo, in un torneo in cui in top-10 finì anche un italiano, Francesco Grande.

Nel 2018 trionfo di Loren Klein (che aveva già fatto runner up due anni prima) in un tavolo finale tutto sommato di livello basso nonostante Jerry Wong al 4° posto e anche Mike Leah in 7° posizione. Al torneo parteciparono 476 giocatori. 428 entries invece nel 2017 con Tommy Le che si laureò campione del mondo di PLO. Infine l’edizione del 2016 con 400 iscritti tondi tondi e il successo di Brandon Shack-Harris.