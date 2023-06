WSOP Hall of Fame 2023, dopo il periodo di nomination di due settimane, le World Series of Poker hanno annunciato la lista 10 dieci nomi finalisti per i candidati ad entrare nella Hall of Fame. Solo 1 verrà selezionato dai 32 membri viventi e già nella Hall of Fame.

WSOP Hall of Fame 2023: i 10 nomi finalisti

Ecco i nomi dei 10 finalisti che si giocheranno l’unico posto per la Hall of Fame delle World Series of Poker.

Jeremy Ausmus

Ted Forrest

Kathy Liebert

Mike Matusow

Lon McEachern – Norman Chad

Brian Rast

Matt Savage

Isai Scheinberg

Bill Smith

WSOP Hall of Fame 2023: Brian Rast, tempismo perfetto

Brian Rast ha appena vinto il suo 6° braccialetto, il 3° in uno dei tornei col Field più difficili del pianeta, il Poker Players Championship, raggiungendo il record-men Michael Mizrachi in questo evento che vale il 50% dei titoli di Rast alle World Series of Poker. Rast che ha superato i 25 milioni di dollari vinti in tornei di poker live.

Altri giocatori sull’onda sono Josh Arieh e Jeremy Ausmus. Il primo ha già raccolto 7 ITM nella prima parte di questa edizione WSOP, e ha vinto anche il suo 5° braccialetto diventando campione del mondo nel $10,000 Limit Hold’em Championship, superando gli 11 milioni di dollari vinti in carriera. Asmus è fresco dalla recente vittoria del braccialetto online.

Non solo poker giocato, ci sono infatti 3 nomi di personalità che ne gravitano intorno. Ormai la candidatura di Isai Scheinberg, fondatore di Pokerstars, è un classico, come quella dei telecronisti storici Lon McEachern e Norman Chad e c’è anche il direttore dei tornei WSOP, Matt Savage.

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Kathy Liebert unica donna in lizza. Tornano anche Matusow e Forrest

Kathy Liebert rappresenta le quote rosa di questa lista, a dire il vero abbastanza povere visto che si tratta dell’unica donna in questa lista. La giocatrice americana ha vinto più di $6 milioni in tornei di poker live, ed è la più vincente nella storia del Tennessee.

Da segnalare anche la presenza di un altro volto storico del poker mondiale, Mike Matusow, soprannominato The Mouth, la bocca, per via del suo trash talking, un vero marchio di fabbrica che lo ha reso noto assieme a personaggi come Tony G, oltre alle doti di giocatore visto che parliamo di un Players che conta 4 braccialetti e svariati piazzamenti ITM alle WSOP per più di 10 milioni vinti in carriera.

Se parliamo di nomi storici dobbiamo citare anche Ted Forrest che di braccialetti in carriera ne conta 6, con quasi 6.5 milioni di dollari vinti in carriera. Tu per chi voteresti, dacci la tua opinione su FACEBOOK.