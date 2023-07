WSOP 3 luglio 2023. Phil Hellmuth sempre più nella leggenda dopo la vittoria all’evento Super Turbo che gli vale il 17° braccialetto World Series of Poker in carriera, sempre più record man. Intanto Francesco Micucci e Alessandro Minasi avanzano nel Colossus che ha attirato una marea di gente.

Phil Hellmuth sempre più nella storia col 17° braccialetto

Iniziamo ovviamente dalla notizia più importante del fine settimana, Phil Hellmuth trionfa al Event #72: $10,000 Super Turbo Bounty e migliora ancora il proprio record di braccialetti World Series of Poker, arrivando a 17. Non è di poco conto anche la prima moneta da $803,818, anche se quando si parla di Hellmuth il numero dei braccialetti vinti sembra sempre avere più importanza. Al 2° posto si ferma Justin Zaki.

FINALE EVENTO #72 SUPER TURBO

1 Phil Hellmuth United States $803,818

2 Justin Zaki United States $496,801

3 Tom Kunze Germany $349,737

4 Kelvin Kerber Brazil $249,876

5 Chris Savage United States $181,230

6 Phil Ivey United States $133,461

7 Brandon Steven United States $99,817

8 Marc Foggin United Kingdom $75,837

Eccoli i 17 braccialetti WSOP vinti in carriera da Poker Brat che ha iniziato a vincere alle World Series of Poker dal lontano 1989:

1989 – $10,000 NL Hold’em World Championship – $755,000

1992 – $5,000 Limit Hold’em – $168,000

1993 – $1,500 NL Hold’em – $161,400

1993 – $2,500 NL Hold’em – $173,000

1993 – $5,000 Limit Hold’em – $138,000

1997 – $3,000 PL Hold’em – $204,000

2001 – $2,000 NL Hold’em – $316,550

2003 – $2,500 Limit Hold’em – $171,400

2003 – $3,000 NL Hold’em – $410,860

2006 – $1,000 NL Hold’em with rebuys – $631,863

2007 – $1,500 NL Hold’em – $637,254

2012 – $2,500 Seven-Card Razz – $182,793

2012 – €10,450 NL Hold’em Main Event – €1,022,376

2015 – $10,000 Seven-Card Razz – $271,105

2018 – $5,000 NL Hold’em – $485,082

2021 – $1,500 NL 2-7 Lowball Draw – $84,851

2023 – $10,000 Super Turbo Bounty NL Hold’em – $803,818

WSOP 3 luglio 2023: Event #67: $1,000 Ladies Championship

Riprendiamo ora il report dei tornei WSOP, iniziando dal Event #67: $1,000 Ladies Championship che è stato vinto da Tamar Abraham che vince il primo braccialetto in carriera e una prima moneta da $192,167, nel torneo femminile dei record che ha visto 1,295 entries. L’ultima ad arrendersi è stata la giapponese Shiina Okamoto che iniziava la giornata con un super stack che non le è bastato a trionfare.

FINALE EVENTO #67 LADIES

1 Tamar Abraham United States $192,167

2 Shiina Okamoto Japan $118,768

3 Nam Nguyen United States $85,756

4 Suzanne Malavet United States $62,658

5 Mary Dvorkin Israel $46,333

6 Tara Cain United States $34,679

7 Chrysi Phiniotis Cyprus $26,277

8 Jennifer Wu United States $20,160

9 Kristie Ogilvie United States $15,662

10 Laura Westfall United States $12,324

Secondo braccialetto per Chris Brewer

Si è concluso l’Event #69: $10,000 No-Limit 2-7 Single Draw Championship e il campione di specialità è Chris Brewer, che non incassa solo la prima moneta da $367,599, battendo un Field di 154 giocatori, ma porta a casa anche il 2° braccialetto WSOP in questa edizione. Buon 5° posto per Daniel Negreanu.

FINALE EVENTO #69 2-7 SINGLE DRAW CHAMPIONSHIP

1 Chris Brewer United States $367,599

2 Alex Livingston Canada $227,193

3 David “ODB” Baker United States $158,057

4 Chris Vitch United States $112,402

5 Daniel Negreanu Canada $81,751

6 Yuri Dzivielevski Brazil $60,840

7 Young Ko United States $46,356

8 Ryan Riess United States $36,181

Francesco Micucci e Alessandro Minasi in corsa al Colossus

L’Event #70: $400 Colossus ha richiamato qualcosa come 15,879 giocatori e al termine del day2 ne rimangono in corsa solo 80, per la prima moneta da $501,120, e tra loro ci sono due italiani. Francesco Micucci è messo molto bene visto che ripartirà dal 7° posto, più difficile invece la rimonta di Alessandro Minasi che è più indietro nel count con 3.1 milioni in gettoni. Il chipleader è Jesse Kertland.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #70 COLOSSUS

1 Jesse Kertland Ellensburg, WA, US 26,150,000

2 Colin Robinson Anthem, AZ, US 22,300,000

3 Darrick Arreola LAS VEGAS, NV, US 19,750,000

4 Michael Halevy Hollywood, FL, US 16,975,000

5 Toshimasa Sakato Hiroshima Ker, , JP 15,925,000

6 Laurence Samet Wellesley, MA, US 15,625,000

7 Francesco Micucci IT 14,725,000

8 Mitchell Smith Palm Beach, FL, US 12,475,000

9 Moshe Refaelowitz GB 12,400,000

10 Erdenbold Begzjav Mangolia, , MN 12,400,000

WSOP 3 luglio 2023: Event #71: $50,000 Pot-Limit Omaha High Roller

E’ Jesse Lonis il vincitore del Event #71: $50,000 Pot-Limit Omaha High Roller, per una prima moneta da $2,303,017, mentre il runner up Tyler Smith si deve accontentare di $1,423,372. Da segnalare il tavolo finale di Isaac Haxton che si ferma al 7° posto.

FINALE EVENTO #71 PLO HIGH ROLLER

1 Jesse Lonis United States $2,303,017

2 Tyler Smith United States $1,423,372

3 Jonas Kronwitter Germany $1,037,441

4 Danny Hannawa United States $764,950

5 Adam Hendrix United States $570,671

6 James Park United Kingdom $430,806

7 Isaac Haxton United States $329,142

8 Elias Harala Finland $254,538

WSOP 3 luglio 2023: Event #73: $2,500 Mixed Big Bet

24 giocatori si ritroveranno per il final day al Event #73: $2,500 Mixed Big Bet che ha visto 337 iscritti, e al comando del chipcount troviamo Jon Turner, ma attenzione a Benny Glaser pronto in agguato dal 4° posto.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #73 BIG BET

1-Jon Turner 985,000

2-Dimitrios Michailidis 820,000

3-Hye Park 680,000

4-Benny Glaser 565,000

5-Jon Shoreman 557,000

6-Steve Zolotow 540,000

7-Michael Savakinas 535,000

8-Xu Zhu 525,000

9-Tomasz Gluszko 515,000

10-Jonathan Borenstein 500,000

WSOP 3 luglio 2023: Event #74: $1,000 Mini Main Event

Va in archivio anche il day1 del Event #74: $1,000 Mini Main Event che ha richiamato 5,257 giocatori, e al termine della prima giornata di gioco abbiamo 455 Players left in lotta per una prima moneta da $549,555. Comanda il chipcount l’indiano Avneesh Munjal, già sopra i 3 milioni in chips. Al momento non risultato italiani, ma per questo torneo saremo più precisi nel report di domani.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #74 MINI MAIN

1-Avneesh Munjal 3,250,000

2-Liran Betito 2,785,000

3-Ramiro Petrone 2,715,000

4-Tedd Kossev 1,800,025

5-Raymond Ulatowski 1,800,000

6-Jin Wang 1,775,000

7-Santhosh Amingad 1,725,000

8-Jonathan Fhima 1,710,000

9-Alan McGrath 1,690,000

10-Carteau Baptiste 1,685,000

WSOP 3 luglio 2023: Event #75: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship

Chiudiamo con l’Event #75: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship che ha visto 247 iscritti e al termine della prima giornata di gioco abbiamo 116 sopravvissuti. Tra loro purtroppo non c’è il nostro Dario Sammartino che è tra gli ultimi eliminati di giornata. Comanda Michael Banducci su Michael Wang e Taylor Paur, con tutti i primi 6 del chipcount che sono già giocatori titolati con almeno un braccialetto vinto alle WSOP e poi in 8° posizione c’è il polacco Dzmitry Urbanovich, che non ha mai vinto un bracciale, ma è uno dei torneisti online più vincenti e forti al mondo.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #75 PLO H/L CHAMPIONSHIP

1-Michael Banducci 387,500

2-Michael Wang 364,500

3-Taylor Paur 361,500

4-Rob Hollink 353,000

5-Cliff Josephy 296,000

6-Dylan Weisman 276,000

7-Sterling Lopez 261,000

8-Dzmitry Urbanovich

9-??????? 249,500

10-Quentin Krueger 240,000

3 luglio, inizia il torneo più importante del mondo, il Main Event delle World Series

Ci accingiamo al gran finale delle WSOP e il 3 luglio inizia il torneo più importante del mondo, l’Event #76: $10,000 MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship che durerà 15 giorni. Si tratta chiaramente del prossimo torneo valido per il Fanta WSOP 2023 by PIW . Hai tempo per tutta la giornata di lunedì 3 luglio prima dell’inizio del torneo per pronosticare con un commento i tuoi 5 giocatori preferiti per questo evento.

Andiamo a ripercorrere gli ultimi anni del torneo più famoso e importante al mondo, un torneo che se vinto, oltre ai tanti milioni di dollari in palio, fa entrare di diritto nella storia del poker. Lo scorso anno, nel 2022, a trionfare è stato il norvegese Espen Jorstad che ha sbaragliato la concorrenza di 8.663 avversari, incassando 10 milioni di dollari tondi tondi!

Nel 2021 è toccato al tedesco Koray Aldemir laurearsi campione del mondo, incassando $8.000.000 di dollari dopo aver battuto un Field da 6.650 iscritti.

Nel 2019 ancora un campione del mondo tedesco, Hossein Ensan, che superò il nostro Dario Sammartino, incassando $10.000.000 in un torneo da 8.569 iscritti. Nonostante il Field sia in maggioranza americano, è interessante notare come gli ultimi 3 campioni del mondo siano invece europei.

Nel 2018 l’ultimo campione del mondo statunitense, John Cynn, in un final table tutto a stelle e strisce per le prime 6 posizioni, compreso il 5° posto di Joe Cada, che un main event lo aveva già vinto.

Il 2017 è stato l’anno di Scott Blumstein che mise in fila 7.220 avversari incassando la prima moneta da $8,150,000.

Chiudiamo la breve cronistoria del Main Event WSOP col 2016, anno in cui vinse Qui Nguyen la sua bella prima moneta da $8,005,310 e il titolo di campione del mondo.