Quote scommesse WSOP 2023. A Las Vegas è iniziato il mitico Main Event delle World Series of Poker 2023, il primo dalla morte di Doyle Brunson, il primo con Phil Hellmuth che si schiera con un nuovo record di 17 braccialetti, e speriamo possa essere anche il primo vinto da un italiano dopo 2 affermazioni europee consecutive. Vediamo tutte le quote dei bookmakers che credono che nemmeno quest’anno vincerà un americano.

Il Main Event tornerà ad un americano?

Nelle ultime 3 edizioni hanno vinto giocatori europei al Main Event delle World Series of Poker, con una doppietta tedesca seguita dal campione in carica norvegese Espen Jorstad. Di fatto se inseriamo anche le anomale WSOP del 2020 che furono un ibrido online con finale live, gli americani non vincono il Main Event da 4 edizioni visto che in quell’occasione a vincere fu l’argentino Damian Salas.

Di fatto negli ultimi 10 Main Event in ben 5 casi non abbiamo visto vincitori americani, opzione favorita anche per questa edizione. Una vittoria di un NON Americano è offerta @4.00 volte la posta, e su queste stime, con il grande impatto di giocatori esteri, non solo europei o sud americani, ma anche una forte presenza asiatica in crescita, la giocata ha un immenso valore.

Il primo stato americano in lavagna è la California, alla pari con un vincitore Texano. Più staccate NY e Florida, ma se avete la possibilità di puntare noi consigliamo Not the US @4.00.

STATO DEL VINCITORE

Not the U.S.; @4.00

California; @6.00

Texas; @6.00

New York; @7.00

Florida; @7.00

Pennsylvania; @9.00

Illinois; @11.00

Ohio; @13.00

Georgia; @15.00

North Carolina; @15.00

Michigan; @17.00

Quote scommesse WSOP 2023: le quote sul Main Event

Ci sono anche scommesse diciamo più esotiche, come il punto vincente, che però negli States è una delle prop bet più gettonate. Nel 2022 Jorstad vinse con un Full house (stessa cosa per Salas nel 2020), una possibilità quotata @50.00, mentre l’anno prima il punto vincente fu una doppia coppia. Al campione del 2019 bastò una coppia. Un finale col botto nel 2023, ovvero con il punto massimo, una scala colore, pagherebbe @750.00 volte la posta.

PUNTO VINCENTE

Pair; @3.50

Two Pair; @4.00

High Card of Any Other Kind; @6.00

Three of a Kind; @15.00

Flush; @20.00

Full House; @50.00

Four of a Kind; @100.00

Straight Flush; @500.00

Royal Flush; @750.00

Si può anche esagerare andando a puntare sulle starting hand della mano vincente con le coppie servite di K, Q e J che la fanno da padrona sulla coppia d’Assi. Purtroppo in lavagna non c’è il 10-2, la mitica mano con cui Doyle Brunson ha vinto ben 2 mondiali, e sarebbe davvero incredibile che nell’anno della scomparsa di Texas Dolly qualcuno andasse a vincere il Main Event proprio con le sue carte.

STARTING HAND

KK @8.00

QQ @8.00

JJ @8.00

AA @9.00

AK suited @9.00

AK offsuit @9.00

AQ suited @9.00

AT suited @9.00

10 10 @9.00

9 9 @9.00

AJ suited @10.00

KQ suited @10.00

AQ offsuit @11.00

AJ offsuit @11.00

KQ offsuit @11.00

QT suited @13.00

8 8 @13.00

7 7 @15.00

6 6 @15.00

Molto interessante anche la scommessa sull’età del vincitore. I book credono che a vincere sarà un giovane tra i 20 e i 29 anni, davanti ai 30enni. Il poker è un gioco per tutte le generazioni, e negli anni abbiamo visto anche molti vincitori Over 50, l’opzione più difficile secondo le quote. Per tanti anni Phil Hellmuth ha avuto il record di più giovane vincitore del Main Event (24 anni), ma ultimamente il gioco è cambiato, è esploso, ed è diventato popolare anche tra i giovani, tanto che nel 2009 il nuovo record di un vincitore fu fissato da Joe Cada alla tenera età di 21 anni.

Nelle ultime 10 edizioni abbiamo avuto 4 vincitori ventenni, 4 trentenni, ma anche un 40enne e un Over 50. Di fatto un giovane sotto ai 30anni non vince da 5 anni.

ETA’ ULTIMI 10 VINCITORI

Ryan Riess: 23 years old

Martin Jacobson: 27 years old

Joe McKeehen: 24 years old

Qui Nguyen: 39 years old

Scott Blumstein: 25 years old

John Cynn: 33 years old

Hossein Ensan: 55 years old

Damian Salas: 45 years old

Koray Aldemir: 31 years old

Espen Jorstad: 34 years old

QUOTE ETA’ VINCITORI

20s; @2.65

30s; @2.80

40s; @4.50

50+; @6.50

Main Event, sarà l’anno del record?

Interessante anche la puntata sul numero di iscritti. Negli ultimi anni i numeri dei partecipanti al Main Event si è alzato moltissimo. La passata edizione abbiamo avuto 8.663 iscritti che si sono avvicinati molto al record storico del 2006, anno del boom con 8.773 entries.

Molti pensano che il 2023 potrà essere l’anno buono per rompere nuovamente il record, e la linea O/U è fissata infatti a 8.900 iscrizioni. L’affliuenza in queste prime settimane è stata alta, e molti eventi hanno fissato nuovi record di presenze quindi potremmo vedere un Over 8.900 iscritti che si gioca come opzione leggermente favorita @1.76 rispetto a Under @1.90.

Chiudiamo con la giocata più particolare che abbiamo trovato negli States, ovvero quanti giocatori al tavolo finale indosseranno un cappello/cappellino? Da 4 a 6 è il range favorito @1.95 di quota, seguito dal 1-3 @2.90 mentre è più difficile il 7-9 @4.50.

Quote scommesse WSOP 2023: come andrà Phil Hellmuth?

Phil Hellmuth è uno dei personaggi più noti del poker mondiale, e in America la sua fama è ancora maggiore, può essere paragonato ad altri atleti di punta nei propri sport. Il record-man di braccialetti inoltre si presenta al Main Event fresco di un nuovo successo, quello al Super Turbo Bounty che gli ha permesso di aggiornare ancora il record portandolo a 17 braccialetti.

Ovviamente anche i bookmakers si concentrano su Hellmuth che è il giocatore sulla cresta dell’onda al via del Main Event. Si gioca sul piazzamento di PokerBrat, e anche per la legge dei grandi numeri l’opzione nettamente favorita è che Hellmuth non arrivi nemmeno a premio @1.10. Un suo piazzamento ITM è invece quotato @9.00 volte la posta mentre arrivare al Final Table paga @25.

