WSOP 4 luglio 2023. Nella notte dal Horseshoe and Paris Las Vegas è iniziato il Main Event delle World Series of Poker che potrebbe sancire un nuovo record di iscritti per il torneo più importante del mondo. Parte subito fortissimo Doug Polk al 4° posto, primo americano in un chipcount dominato dall’israeliano Yehuda Dayan.

WSOP 4 luglio 2023: Event #70: $400 Colossus, vince Moshe Refaelowitz

L’israeliano Moshe Refaelowitz vince l’Event #70: $400 Colossus e incassa la prima moneta da $501,120 dopo aver battuto il sud coreano Dae Woong Song e Pete Chen da Taiwan.

FINALE EVENTO #70 COLOSSUS

1 Moshe Refaelowitz Israel $501,120

2 Dae Woong Song South Korea $300,410

3 Pete Chen Taiwan $216,320

4 Darrick Arreola United States $165,180

5 David Danlag United States $126,830

6 Jose Orozcogomez Mexico $100,130

7 Nikhil Nair United States $76,130

8 William Ackerman United States $59,510

9 Colin Robinson United States $46,800

WSOP 4 luglio 2023: Event #73: $2,500 Mixed Big Bet

Nel momento in cui scriviamo si sta giocando ancora l’Event #73: $2,500 Mixed Big Bet con 3 Players left, l’argentino Julio Belluscio, Federico Quevedo del Costa Rica e l’inglese, 5 volte campione WSOP, Benny Glaser, che non ha bisogno di grandi presentazioni. Si gioca per il braccialetto e per una prima moneta da $190,240. Eliminati al final table giocatori importanti come Erick Lindgren (5° posto), Anthony Zinno (7°) e Steve Zolotow (9°). Scopriremo nel report di domani se Glaser avrà messo in bacheca un altro braccialetto WSOP.

FINALE EVENTO 73 MIXED BIG BET

1-Julio Belluscio 11,000,000

2-Federico Quevedo 2,100,000

3-Benny Glaser 1,100,000

——

4-Tomasz Gluszko $54,118

5-Erick Lindgren $37,901

6-Hye Park $27,130

7-Anthony Zinno $19,857

8-Stuart Rutter $14,870

9-Steve Zolotow $14,870

WSOP 4 luglio 2023: Event #74: $1,000 Mini Main Event

Rimangono in corsa solo 5 giocatori all’Event #74: $1,000 Mini Main Event che ha visto 5,257 entries e che iniziava il day2 con 428 Players left. Comanda il francese Jérémy Oleon su un poker di statunitensi aperto da Jennifer Abad. Chiunque vincerà porterà a casa il primo braccialetto WSOP in carriera.

CHIPCOUNT EVENTO #74 MINI MAIN

1-Jérémy Oleon 98,100,000

2-Jennifer Abad 80,000,000

3-Oliver Berens 63,300,000

4-Joshua Reichard 55,900,000

5-Bradley Gafford 18,400,000

WSOP 4 luglio 2023: Event #75: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship

Rimangono 19 giocatori in corsa per il braccialetto d’oro e il titolo di campione del mondo di specialità all’Event #75: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship dove comanda Stephen Deutsch. Ancora in corsa Maxx Coleman che cerca il 2° braccialetto WSOP.

Dietro dal 8° al 14° posto abbiamo ben 7 giocatori tutti già vincitori di un braccialetto WSOP, ad iniziare da Christopher Vitch 8°, seguito da Naoya Kihara al 9° posto e subito dietro Ben Yu, Joao Simao, Dylan Weisman, Paul Volpe e Calen McNeil. Il più corto è Patrick Leonard che ripartirà con soli 170K in chips.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #75 PLO H/L CHAMPIONSHIP

1 Stephen Deutsch United States 2,110,000

2 John Holley United States 2,040,000

3 Hassan Kamel Australia 1,745,000

4 Ryan Hoenig United States 1,550,000

5 Maxx Coleman United States 1,090,000

6 Martin Zamani United States 1,035,000

7 Dzmitry Urbanovich Poland 890,000

8 Christopher Vitch United States 865,000

9 Naoya Kihara Japan 765,000

10 Ben Yu United States 725,000

Main Event al via. Sarà l’anno dei record?

Secondo i bookmakers americani questo sarà l’anno dei record per il Main Event WSOP iniziato nella notte, con le linee stimate a 8.900 iscritti. Il Day1A (ci saranno 4 flight iniziali) ha subito richiamato 1.080 giocatori. Ha dato lo shuffle up and deal proprio Jamie Gold che nel 2006 fu il vincitore del torneo dei record mettendo in fila un Field da 8.773 giocatori per una prima moneta da 12 milioni di dollari (altro record).

Al termine della prima giornata comanda l’israeliano Yehuda Dayan sul giapponese Shota Nakanishi e sul cinese Hai-Chi Ho. Il primo americano nel chipcount lo troviamo al 4° posto, e si tratta di un nome importante, Doug Polk. Al day2 ritroveremo altri big come gli hall of famer John Hennigan e Billy Baxter, il 4 volte vincitore WSOP Dominik Nitsche, il fresco vincitore del suo 6° braccialetto Shaun Deeb, il poker coach Faraz Jaka e i grandi regular high rollers David Peters, Sean Winter e Jake Schindler.

Capitolo azzurro, sono 6 gli italiani che ritroveremo al day2A. Il migliore è Dario De Paz che ha chiuso con 119.500 gettoni buoni per il 28° posto. Alle sue spalle Giuseppe Iadisernia (92.900), poi arriva Max Pescatori (85.000). Completano la sestina azzurra: Andrea Buonocore (76.000), Luigi Shehadeh (58.500) ed Alessandro Siena (43.000).

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Yehuda Dayan Israel 389,900

2 Shota Nakanishi Japan 360,100

3 Hai-Chi Ho China 297,400

4 Doug Polk United States 281,900

5 Neville Endo Costa Brazil 275,000

6 Samuel Gagnon Canada 271,000

7 Todd Collins United States 250,400

8 Rick Mechammil United States 247,600

9 Christine Do Canada 237,300

10 Anirban Das Italy 236,900