WSOP 5 luglio 2023. All’Horseshoe Casino Las Vegas si è giocato il day1B del Main Event, ma si è concluso anche il Championship di PLO H/L vinto quasi per caso dall’australiano Hassan Kamel. Tornando al Main, Jean-Pierre van der Spuy è il migliore del day1B davanti a Julien Martini. Molto bene anche Patrick Antonius al 7° posto e Johnny Chan (in foto) che chiude in top-20. Altri 7 azzurri passano al day2 con Zlatin Penev migliore dei nostri.

WSOP 5 luglio 2023: Event #73: $2,500 Mixed Big Bet

Ieri vi avevamo lasciato con un torneo ancora da completare, l’Event #73: $2,500 Mixed Big Bet che aveva ancora in gioco 3 Players. Alla fine, dopo un lunghissimo confronto, la spunta Julio Belluscio che vince il primo braccialetto in carriera. Per l’argentino ci sono $190,240 di premio in un finale tutto sud e centro americano con Federico Quevedo del Costa Rica che chiude 2°. Viene beffato il giocatore più noto ancora in corsa, Benny Glaser, che sfiora il 6° braccialetto in carriera.

FINALE EVENTO #73 MIXED BIG BET

1 Julio Belluscio Argentina $190,240

2 Federico Quevedo Costa Rica $117,517

3 Benny Glaser United Kingdom $78,939

4 Tomasz Gluszko Poland $54,118

5 Erick Lindgren United States $37,901

6 Hye Park United States $27,130

7 Anthony Zinno United States $19,857

WSOP 5 luglio 2023: Event #74: $1,000 Mini Main Event

L’Event #74: $1,000 Mini Main Event va a Bradley Gafford che ha messo in fila un Field enorme di 5,257 players incassando la prima moneta da $549,555. A questo torneo abbiamo piazzato 5 italiani a premio, con Giacomo Borin migliore degli azzurri al 78° posto per $6,991.

FINALE EVENTO #74 MINI MAIN

1 Bradley Gafford United States $549,555

2 Josh Reichard United States $339,646

3 Jeremy Oleon France $255,215

4 Jennifer Abad United States $193,103

5 Oliver Berens United States $147,129

PIAZZAMENTI AZZURRI

78° Giacomo Borin $6.991

193° Matteo Dipersio $3.847

357° Mattia Sabatini $2.674

421° Mauro Suriano $2.186

725° Cosimo Sabatini $1.601

WSOP 5 luglio 2023: Event #75: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship

Hassan Kamel vince l’Event #75: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship un pò per caso visto che, secondo sua stessa ammissione nell’intervista di rito finale, ha dichiarato di essere più un giocatore da cash game e di essere stato poco attivo nel poker ultimamente. Ha giocato questo torneo durante un viaggio negli States che ora continuerà, ma con il titolo di campione del mondo di specialità, il braccialetto d’oro WSOP e $598,613 in più in tasca.

Per Kamel è solo il 2° piazzamento alle WSOP, il primo risale al 2014 con un 40° posto, sempre in un torneo di PLO. Queste le parole dell’australiano: “Non mi piace giocare i tornei. Ero un giocatore di cash game ma adesso gioco poco in generale. Mi son ritrovato qui per caso durante un viaggio negli States. Onestamente puntavo al secondo posto. Stasera mi ubriaco e domani continuo il mio viaggio. La mia macchina mi sta aspettando a Minneapolis. La raggiungerò con un volo”.

FINALE EVENTO #75 PLO H/L CHAMPIONSHIP

1 Hassan Kamel Australia $598,613

2 Ryan Hoenig United States $369,972

3 John Holley United States $265,156

4 Anton Smirnov Russia $192,562

5 Dylan Weisman United States $141,727

6 Stephen Deutsch United States $105,737

7 Long Tran United States $79,979

8 Dzmitry Urbanovich Poland $61,346

Main Event Day1B: altri 7 azzurri passano il taglio. Penev il migliore dei nostri

Passiamo all’atteso Event #76: $10,000 WSOP Main Event World Championship che ha concluso un day1B da 1,118 players e in altri 819 passano al day2. Il migliore di giornata è il sudafricano Jean-Pierre van der Spuy, seguito da vicino dal francese, 4 volte vincitore WSOP, Julien Martini. Un Patrik Antonius d’annata fa bella mostra delle sue 263K in chips buone per il 7° posto. Top-10 anche per il russo Anatoly Filatov. Il mitico Johnny Chan, 10 volte vincitore WSOP e nella Hall of Fame, ha chiuso col 16° migliore stacca.

Altri 7 italiani avanzano al day2 e si uniscono ai 6 che sono passati dal day1A con il grande exploit di Dario De Paz. Al day1B le cose vanno un pò peggio visto che il migliore degli azzurri è Zlatin Penev che con 124,700 chips non vanno oltre il 135° posto del chipcount, davanti ad Alessio Dicesare (119.400). Segue Angelo Mancini (95.300) al 260° posto. Più corti Marco Bognanni (51.600), Andrea Dato (37.900), Riccardo Trevisani (32.700) e Fiodor Martino (16.400).

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT DAY1B

1 Jean-Pierre van der Spuy South Africa 287,000

2 Julien Martini France 286,000

3 Yuze Ding United States 284,500

4 Gar Cheung United States 281,500

5 Andrew Graham United States 277,700

6 Scott Numoto United States 268,200

7 Patrik Antonius Finland 263,500

8 Jevon Lam United States 243,000

9 Robert Lofaso United States 233,500

10 Anatoly Filatov Russia 231,000

AZZURRI AL MAIN EVENT DAY1B

135-Zlatin Penev 124,700

148-Alessio Dicesare 119,400

260-Angelo Mancini 95,300

567-Marco Bognanni 51,600

674-Andrea Dato 37,900

709-Riccardo Trevisani 32,700

794-Fiodor Martino 16,400