WSOP 6 luglio 2023. Continua il Main Event delle World Series of Poker dall’Horseshoe and Paris Las Vegas con un day1C che ha richiamato più di 3.000 giocatori. Il migliore è Christopher Brammer ma al day2 passano molti big del poker e non solo (anche Sergio Aguero, in foto), tra cui Sergio Castelluccio, Domenico Gala e Mustapha Kanit che sono i migliori della truppa azzurra che ne porta altri 32 al day2.

WSOP 6 luglio 2023: Sam Soverel vince l’High Roller Online

Oggi iniziamo dal Online Event #13: $5,300 No-Limit Hold’em High Roller Championship che ha visto trionfare Sam “ApesSonIMHO” Soverel che non vinceva alle WSOP dal 2016 ($1,000 Pot-Limit Omaha), anno del suo primo braccialetto. Da allora 8 tavoli finali e 5 top-5 (4 di questi piazzamenti sono arrivati in tornei da almeno $50.000 di Buy-in).

Questa volta Soverel mette in fila un Field da 408 giocatori incassando la prima moneta da $393,516. Con circa $22 milioni di dollari vinti in carriera, Soverel è 31° al mondo come soldi guadagnati col poker. Al runner up ungherese Gergely “wildace_hun” Kulcsar vanno $284,784 e a completare il podio arriva un altro grande nome, quello di Yuval “Larrybird84” Bronshtein. In gioco anche il nostro Dario Sammartino che ha chiuso al 39° posto per $11.832 di premio.

FINALE HIGH ROLLER ONLINE

1 Sam “ApesSonIMHO” Soverel United States $393,516

2 Gergely “wildace_hun” Kulcsar Hungary $284,784

3 Yuval “Larrybird84” Bronshtein Israel $207,264

4 Aleksejs “APonakov” Ponakovs Latvia $150,144

5 Lingkun “CN_23” Lu United States $109,344

6 Ethan “Rampunts” Yau United States $80,784

WSOP 6 luglio 2023: Main Event Day1C: Christopher Brammer chipleader

Terzo flight dell’Event #76: $10,000 WSOP Main Event World Championship, un day1C che ha visto 3,080 iscritti, portando il totale degli entries a 5,217 per $18,832,500 di Prize pool, ma c’è ancora un day1D da giocare giovedì notte, e che ci darà i numeri ufficiali così da sapere se il Main Event riuscirà a superare il record di iscrizioni che resiste dal 2006.

Il migliore del day1C è stato Christopher Brammer che ha imbustato 386,100 chips. L’inglese ha già vinto un braccialetto in un evento Turbo No-Limit Hold’em del 2017 e ha più di $2 milioni vinti in carriera. Alle sue spalle gli americani Sreekanth Nistala e Tom Cannuli, ma in 4° e 5° posizione ritroviamo due britannici, l’inglese Patrick Beuter e l’irlandese Keith Cummins.

Passano molti ex campioni del mondo al Main Event come Joe McKeehen (111,500), Scott Blumstein (71,900), Espen Jorstad (62,000) e Ryan Riess (68,100) che vanno ad aggiungersi a Greg Raymer, Johnny Chan, Martin Jacobson, Damian Salas e Jamie Gold che sono già passati nei giorni precedenti.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C MAIN EVENT

1-Christopher Brammer 386,100

2-Anthony Ibrahim 298,000

3-Sreekanth Nistala 260,200

4-Michael Pinto 258,500

5-Tom Cannuli 248,000

6-Patrick Beuter 244,200

7-Keith Cummins 244,000

8-Shawn Stroke 229,000

9-Nicholas Willie 226,000

10-Thomas Zanot 222,000

Italiani, Sergio Aguero e altri big al day2

Lo spettacolo del Main Event WSOP richiama anche grandi star e personaggi dello sport. Non c’è Neymar, ma c’è Sergio Agüero sempre più appassionato di poker, e che chiude con un onorevole stack di 87,000 chips anche se l’ex campione del Manchester City non ha nemmeno $6.000 vinti in tornei live.

Passano al day2 altri big come: Josh Arieh (181,200), Michael Wang (158,600), Phil Laak (146,100), Ronnie Bardah (121,400), Stephen Chidwick (105,000), Masato Yokosawa (100,600) e Todd Brunson (88,200). Passa, ma da corto (25,900) anche Daniel Negreanu.

Niente da fare invece per Maria Ho, Vanessa Selbst, Erik Seidel, Mikita Badziakouski, Darren Elias e Kevin Martin, tutti big che dovranno riprovarci il prossimo anno.

Capitolo azzurro, una valanga di 32 italiani si vanno ad aggiungere ai 13 passati nei primi flight. Il migliore degli italiani Sergio Castelluccio al 182° posto con 152.000 chips, e davanti ad un ottimo Domenico Gala a 147K. Molto bene anche Mustapha Kanit che imbusta 142.500 gettoni. Cortissimo Davide Muccini che tornerà al day2 con soli 6.800 gettoni. A chip and a chair anche per Antonio Buonanno che ha chiuso con 10.700 gettoni. Ecco tutti gli italiani che hanno passato il taglio del day1C:

CHIPCOUNT AZZURRO MAIN EVENTI DAY1C

182-Sergio Castelluccio 152,000

210-Domenico Gala 147,000

246-Mustapha Kanit 142,400

349-Raffaele Sorrentino 125,400

355-Demetrio Caminita 124,800

420-Tommaso Briotti 118,100

632-Luigi Curcio 100,500

661-Fabrizio Nolano 98,600

663-Matteo Dipersio 98,100

723-Youness Barakat 94,400

788-Alan Ferraro 91,200

809-Giuseppe Zarbo 89,900

907-Blas Torres 84,000

937-Alberto Cigliano 82,500

1011-Besmir Hodaj 79,100

1014-Lorenc Puka 78,900

1020-Maurizio Saieva 78,500

1021-Michele Saccani 78,500

1184-Gianluca Petrone 71,600

1298-Vincenzo Lupoli 66,300

1325-Luigi Dalterio 64,900

1511-Alessandro Righetti 55,800

1568-Vito Geruzzi 53,100

1592-Mattia Festa 52,200

1784-Fabio Chiodlli

1815-Dario Sammartino 41,200

1828-Michele Guerrini 40,600

1990-Potito Martire 31,800

2021-Gianluca Speranza 29,900

2076-Francesco Motta 26,900

2297-Antonio Buonanno 10,700

2314-Davide Muccini 6,800

Riguarda le prime 6 ore di gioco del day1C Main Event e anche oggi potrai seguire la diretta del Day1B QUI.