WSOP 7 luglio 2023. Ci sono voluti tanti anni ma l’edizione 2023 del Main Event delle World Series of Poker batte un record che resisteva dal 2006, quello di iscritti. Col Day1D da oltre 4,100 entries si arriva a superare i 9.300 iscritti, distruggendo il precedente record del 2006 (8.773 entries). Altri 15 italiani al day2.

WSOP 7 luglio 2023: un Main Event da record

Era nell’aria già da mesi, con l’organizzazione delle World Series of Poker che parlava del possibile record in questa edizione del Main Event WSOP 2023 già in modo ottimistico in tempi non sospetti, tanto da istituire il Main Event Seat for Life, un grande sorteggio tra gli iscritti che mette in palio un ingresso gratuito al torneo più importante al mondo per i prossimi 30 anni, sorteggio che avrà luogo poco dopo la chiusura ufficiale delle iscrizioni alle 16:40 di sabato 8 luglio visto che i numeri non sono ancora ufficiali con le registrazioni ancora aperte prima dell’inizio dei day2.

Il Day1D è stato anche il giorno della discesa in campo del record man di 17 braccialetti, Phil Hellmuth, che si è presentato da domatore di leoni, e da leone si è travestito un altro “pazzo” delle WSOP, Daniel “Jungleman” Cates. Poker Brat è passato con uno stock di 108.500 mentre non c’è stato niente da fare per Cates.

Il migliore del chipcount al termine della giornata è l’americano Nicholas Rigby che imbusta 408,000 chips mettendosi alle spalle una donna, Brittney Stout, che ha imbustato 375,500. Passano altri nomi noti, come l’ex campione del mondo australiano Joe Hachem (125,300), oltre a Chris Moneymaker (143,100).

Chance Kornuth, che aveva iniziato le WSOP alla grande per poi sparire un pò, è tornato sotto i riflettori nel momento giusto visto che ha chiuso il day1D al 15° posto. Passa il taglio anche Scotty Nguyen che però è cortissimo con 8,400 chips.

WSOP 7 luglio 2023: la situazione degli italiani

Altri 15 italiani passano dal day1D alla seconda giornata di gioco. Il migliore della truppa azzurra è Pierpaolo Lamanna che imbusta 216,900 buone per la 44° posizione nel chipcount, staccando nettamente il 2° migliore dei nostri, Diego Daquilio che con 142,000 chips è al 267° posto.

Tra i nomi noti passano anche Muhamet Perati, Fabrizio Petroni, Alessandro Minasi, Antonio Scalzi, Umberto Vitagliano ed Enrico Mosca. Tra i più corti ci sono Mario Adinolfi, Walter Treccarichi, Vito Branciforte ed Alessio Sabatini che dopo la vittoria al Venetian ci riprova al Main Event WSOP, anche se chiude da più corto tra gli italiani con 36.300 gettoni.

Chipcount Main Event Day1D

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT DAY1-D

1-Nicholas Rigby 408,000

2-Brittney Stout 375,500

3-Neel Murthy 323,100

4-Chris Hunichen 321,000

5-Brandon Mincher 317,000

6-Jeffery Weil 308,100

7-Harish Ananthapadmanabha 305,400

8-Masaya Kiryu 295,600

9-Jerome Finck 274,500

10-Will Collins 271,600

CHIPCOUNT AZZURRO

44-Pierpaolo Lamanna 216,900

267-Diego Daquilio 142,000

557-Perati Muhamet 114,700

734-Fabrizio Petroni 103,600

846-Andrea Rocci 98,700

1268-Alessandro Minasi 81,100

1283-Antonio Scalzi 80,600

1610-Umberto Vitagliano 68,800

1735-Andrea Andina 64,900

1797-Enrico Mosca 63,000

2144-Daniel Holzner 52,300

2221-Mario Adinolfi 50,100

2302-Walter Treccarichi 47,000

2469-Vito Branciforte 41,400

2631-Alessio Sabatini 36,300