WSOP 2023 Daniel Weinman. Andiamo a scoprire un pò meglio chi è il nuovo campione del mondo delle World Series of Poker (foto profilo Instagram). Ingegnere di Atlanta, appassionato di Golf, ma anche di Poker, infatti non è proprio un nome nuovo nel panorama internazionale. Non ha mai amato il Main Event WSOP, potrebbe cambiare idea dopo la vittoria da record di $12.1 milioni che lo ha scritto nei libri di storia del gioco.

WSOP 2023 Daniel Weinman: tra golf e poker

Daniel Weinman è nato in Georgia, ad Atlanta, si era laureato in ingegneria meccanica ed oggi è il nuovo campione del mondo WSOP, nell’edizione dei record. E dire che nell’ultimo periodo, per sua stessa ammissione, Weinman era più concentrato sul golf, la sua altra grande passione, rispetto al poker, tanto che stava quasi per non iscriversi al Main.

Il suo nome non sarà tra i più blasonati e noti, ma non è nemmeno un novellino visto che vantava già più di 3 milioni di dollari vinti in tornei live. Del resto lo si vedeva anche dalla “curva” dei suoi sostenitori, con tanti pro, nomi del calibro di: Shaun Deeb, Josh Arieh, Jason Mercier e Phil Hellmuth!

I primi risultati sono arrivati nel 2010 proprio a Las Vegas, quando muove i suoi primi passi, poi uno “scippo” del 2011 al Wynn ha fatto cambiare passo a questo giocatore, che ha viaggiato anche in Europa durante l’EPT di Madrid, vincendo un Side event Bounty.

WSOP 2023 Daniel Weinman: i risultati prima del Main

Il 2013 è il vero anno della svolta visto che arriva un 4° ad un torneo WSOPC Main Event $1.675 per $77,438 di premio, e fa ancora meglio, sempre ad un Main WSOPC dello stesso anno, dove chiude 2° per $154,772.

L’anello WSOP Circuit arriva un paio di anni dopo, nel 2015, quando fa suo il WSOPC Cherokee per $280,260. Il 2017 è stata la sua annata migliore (fino ad ora), con un 3° posto da $170,477 alle WSOP, in un evento NLH 6-max, con la vittoria al WPT $15,000 NL Hold’em Tournament Of Champions per $381,500, ed un altro successo, sempre al WPT, questa volta ad un torneo storico come il Borgata Winter Open che gli vale una prima moneta da $892,433 che fino all’altro giorno è stato il suo best cash in carriera.

Quello del Main 2023 non è nemmeno il primo braccialetto WSOP visto che Weinman la scorsa estate aveva già trionfato nell’edizione del 2022, mettendosi al polso il braccialetto di PLO per una prima moneta da $255K, dimostrando di essere forte anche nella variante delle quattro carte, l’Omaha.

Le prime parole del campione del mondo

Il campione del mondo ha rilasciato diverse interviste, come a Pokernews, a cui ha confessato di non aver mai amato il Main Event: “Finora ogni anno restavo a Las Vegas dal primo all’ultimo evento delle World Series. Quando arrivava il Main Event ero sempre in burn out. L’ho detto a tante persone che non mi piace questo torneo nonostante la struttura sia il massimo. Quest’anno invece ho preso una pausa e sono tornato in Georgia per stare un po’ con la mia fidanzata”. Mossa vincente viene da dire!

Weinman ha poi continuato: “Ho sempre pensato che il poker stesse andando verso una direzione morente ma vedere i numeri alle World series di quest’anno è stato incredibile. Vincere questo Main event, non sembra reale. Voglio dire, c’è così tanta fortuna in un torneo di poker. Penso di aver giocato molto bene, ma ci sono state tante mani in cui sono stato incredibilmente fortunato per le situazioni che si sono create”.

C’è poi un accenno anche alla curva di grandi pro che faceva il tifo per lui: “Con Shaun Deeb siamo amici da tanto tempo, ci siamo conosciuti a un tavolo finale 11 anni fa e da allora siamo diventati due amici che vogliono divertirsi al tavolo. Giochiamo tanto Open Face Chinese Poker insieme e per questo Jason Mercier è entrato nel gruppo. Con Josh Arieh invece siamo amici da 15 anni, forse anche di più, per le partite a poker ad Atlanta. Solo il fatto di avere alcuni dei più forti pokeristi del mondo dalla mia parte mi ha fatto capire di appartenere a questa classe di pokeristi ed è davvero incredibile”.