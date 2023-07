Daniel Weinman torna a lavoro. Lo avevamo detto, Daniel Weinman (in foto by Daily Star) è un ingegnere appassionato di poker (e ancora di più di golf) che anche con le precedenti vincite (più di $3 milioni) non aveva abbandonato il suo lavoro in ufficio, e non lo ha fatto nemmeno dopo la vincita record di $12.1 milioni e il titolo di campione del mondo, una cifra molto ridotta dalle pesanti tassazioni americane sul gioco.

Daniel Weinman torna a lavoro: le foto dall’ufficio

Vincere il campionato del mondo di poker dei record, ed una prima moneta da $12.100.000, ma tornare dopo pochi giorni al solito lavoro da ufficio, alla routine dell’ingegnere che ama il golf e il poker. Del resto Daniel Weinman non aveva lasciato il suo lavoro nemmeno nelle precedenti vittorie (oltre 3 milioni di dollari).

Come si legge anche su GiocoNews, che rilancia lo scoop di Daily Star (sito di gossip) che ha fotografato il campione del mondo a lavoro in ufficio, quella di Weinman è una scelta in controtendenza e ben diversa rispetto ad un altro eccellente campione del mondo, Chris Moneymaker, che col suo successo fece esplodere il boom del poker, diventando ambassador di Pokerstars e abbandonando il suo lavoro per lanciarsi in una carriera da poker pro.

Weinman inoltre non ha vinto un semplice campionato del mondo, ma ha vinto il main event più partecipato di sempre con 10.043 giocatori che hanno prodotto un montepremi di $93.399.900, e come detto una prima moneta da $12.100.000, ma non è tutto oro quello che luccica.

Tasse salate per Weinman e gli altri finalisti

Ci sono infatti da calcolare le tasse, che negli Stati Uniti sono parecchio esose per quanto riguarda le vincite al gioco. Weinman dovrebbe versare all’ IRS, l’Agenzia Governativa che si occupa della tassazione negli Stati Uniti, $4.831.195 a fronte della sua vincita di 12,1 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti altri $690.777 al suo Stato di provenienza, la Georgia, per una tassazione che praticamente dimezza la vincita milionaria e da record dell’americano.

Si salva il tedesco Jan Peter Jachtmann visto che in Germania non si pagano tasse sulle vincite al poker se non si è poker pro come Jachtmann. Stessa cosa per i britannici Dean Hutchinson e Toby Lewis che si terranno tutto il bottino in virtù degli accordi tra UK ed USA. C’è poi il caso di Ruslan Prydryk che dovrà circa 500K al suo stato, l’Ucraina, che come sapete è in guerra.

Pesante la mannaia del fisco anche sullo spagnolo Juan Maceiras a cui rimarranno solo $596.000 dei $1.125.000 vinti, e sull’altoatesino Daniel Holzner. Il fisco italiano lo alleggerirà di $387.000 lasciandogli in tasca $513.000. Se per tedeschi non professionisti e inglesi il problema non si pone, viene da chiedersi quanto valga andare negli States per gli europei, tra costi di trasferta e pesanti tassazioni. Ecco la tabella dei premi e delle vincite che rimarranno in tasca ai giocatori dopo le rispettive tassazioni:

1 DANIEL WEINMAN USA $12.100.000 -> $6.578.028

2 STEVEN JONES USA $6.500.000 -> $3.941.684

3 ADAM WALTON USA $4.000.000 -> $2.442.014

4 JAN-PETER JACHTMANN GER $3.000.000 -> $3.000.000

5 RUSLAN PRYDRYK UCR $2.400.000 -> $1.944.000

6 DEAN HUTCHISON UK $1.850.000 -> $1.850.000

7 TOBY LEWIS UK $1.425.000 -> $1.4250.000

8 JUAN MACEIRAS SPA $1.125.000 -> $596.250

9 DANIEL HOLZNER ITA $900.000 -> $513.000