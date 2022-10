WSOPE 2022 The Opener. A Rozvadov, in Repubblica Ceca, si alza ufficialmente il sipario sull’attesa edizione 2022 delle World Series of Poker Europe come sempre dal King’s Casino. Si è partiti col €350 The Opener NLH.

WSOPE 2022 The Opener: si inizia con Martin Kabrhel subito protagonista

Da oggi e fino a metà novembre il King’s Casino di Rozvadov in Repubblica Ceca torna l’epicentro del poker mondiale con le WSOPE 2022 (anche se a Londra continua l’EPT) l’edizione europea delle World Series of Poker. Si è partiti col primo evento in programma, il €350 The Opener NLH con in palio 500K garantiti e ovviamente il primo braccialetto.

Al day1 abbiamo 165 giocatori iscritti e solo in 25 passano alla seconda giornata, con Jonathan Rosenwasser al comando con 365K. Attenzione alla stella di casa, Martin Kabrhel, che ha chiuso con 222.500 ed è al 4° posto nel chipcount.

Tra i 25 players left, scorrendo la lista, troviamo due italiani in corsa. Quello messo meglio è “Wolfie” che ha imbustato 128K mentre “Ferrari” è più corto con 45K.

TOP-10 CHIPCOUNT THE OPENER

Jonathan Rosenwasser Israel 356000

Toxal Switzerland 243000

Vincze Baranyi Hungary 230500

Martin Kabrhel Czech Republic 222500

Philipp Zukernik Israel 192500

Hoang Hiep Phan Czech Republic 191000

Simon Jurjevic Croatia 169500

Anatolii Zyrin Russian Federation 166000

Matous Skorepa Czech Republic 138000

Adam Blazek Czech Republic 136000

WSOPE 2022 The Opener: il programma della kermesse

Il The Opener è solo l’inizio visto che le World Series of Poker Europe 2022 hanno un ricco programma di 14 eventi e braccialetti in palio. Da sabato c’è l’evento #2, il €550 PLO 8-Max con doppio day 1 e 200K garantiti. Da lunedì 31 ottobre il €1.315 Mini Main Event con 1 milione di euro garantiti.

L’1 novembre tocca al evento #4, il €2.000 Pot Limit Omaha con altri 200K garantiti e l’evento #5, il €550 The Colossus NLH che a fronte di un buy-in alla portata, garantisce un altro milione di euro di prizepool. Questi sono i tornei in programma per la prima settimana.

Per il €10.530 Main Event WSOPE 2022 dovremo aspettare l’11 novembre e non dimentichiamo anche lo spettacolareNLH Platinum High Roller da €25.000 di buy-in. Seguiremo tutti gli eventi con report quotidiani qui su PIW.

PROGRAMMA COMPLETO WSOPE 2022

NLH Opener BRACELET 1 350 €

Pot Limit Omaha 8-max BRACELET 2 550 €

Mini Main Event BRACELET 3 1 350 €

2K Pot Limit Omaha BRACELET 4 2 000 €

NLH Colossus BRACELET 5 550 €

PLO/NLH Mixed BRACELET 6 1 650 €

5K Pot Limit Omaha BRACELET 7 5 000 €

Short Deck BRACELET 8 2 200 €

NLH Turbo Bounty Hunter BRACELET 9 1 100 €

25K NLH Platinum High Roller BRACELET 10 25 000 €

NLH 6-max BRACELET 11 1 650 €

8-Game Mix BRACELET 12 2 000 €

50K NLH Diamond High Roller BRACELET 13 50 000 €

NLH Turbo Freezeout BRACELET 14 1 000 €