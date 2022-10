EPT Londra Day4. In 16 giocatori passano al day5 del Main Event EPT London 2022. Si è concluso il £3.000 Mystery Bounty con un grande Iacopo Brandi (in foto by Hendonmob, Tomas Stacha) al 3° posto. Inizia anche il £10,300 EPT High Roller, eliminato Dario Sammartino, ancora in corsa Mustapha Kanit.

EPT Londra Day4: 16 players left al Main Event, c’è anche Seidel

Continua il £5,300 EPT Main Event da Londra e al termine di un velocissimo day4 da soli 3 livelli, abbiamo i 16 players left che si ritroveranno in corsa per la prima moneta da £664,400 dell’European Poker Tour London Main Event.

Al comando c’è David Docherty con 3.5 milioni in chips, unico sopra i 3 milioni, e che in questo day4 si è preso anche il lusso di eliminare uno dei migliori giocatori del field, Pedro Garagnani.

I giocatori inglesi si prendono la scena anche col 2° posto di Ian Hamilton e il 3° di Jack Sinclair, comunque abbastanza staccati da Docherty. C’è ancora Erik Seidel in corsa con 450K. Il pro americano cerca di completare il Triple Crown visto che dopo WSOP e WPT gli manca solo un main event EPT da mettere in bacheca.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY-4 MAIN EVENT

1 David Docherty United Kingdom 3,560,000

2 Ian Hamilton United Kingdom 2,450,000

3 Jack Sinclair United Kingdom 2,230,000

4 Roman Hrabec Austria 2,125,000

5 Harry Lodge United Kingdom 2,045,000

6 Nils Pudel Germany 1,985,000

7 Alexandre Vuilleumier Switzerland 1,710,000

8 Nicolas Vayssieres France 1,085,000

9 Ben Heath United Kingdom 990,000

10 Aleem Kanji United Kingdom 965,000

PAYOUT

1 £664,400

2 £414,650

3 £296,150

4 £227,800

5 £175,250

6 £134,800

7 £103,700

8 £79,750

9 £61,350

10 £49,350

11 £49,350

12 £41,100

13 £41,100

14 £34,250

15 £34,250

16 £29,800

EPT Londra Day4: Iacopo Brandi 3° al £3.000 Mystery Bounty

Iacopo Brandi chiude al 3° posto di un £3.000 Mystery Bounty ricchissimo per l’italiano che ieri vinceva il Bounty più ricco, l’unico da 100K. Brandi ha poi continuato al final day di questo Side event incassando altre 69.100 sterline.

E’ il futuro campione Pavel Plesuv ad eliminare Brandi con un classico Coin Flip, A-Q contro coppia di 5 dell’azzurro ma al turn una Q elimina Brandi e lancia il moldavo verso il testa a testa finale con Santhosh Suvarna, un heads up che Plesuv inizia in netto vantaggio e che chiude in poco tempo.

FINAL TABLE MYSTERY BOUNTY

1st Pavel Plesuv Moldova £154,426

2nd Santhosh Suvarna India £96,700

3rd Iacopo Brandi Italy £69,100

4th Robert Macsim Romania £53,100

5th Sebastien Jung United Kingdom £40,850

6th Yasuhiro Waki Japan £31,450

7th Blaz Zerjav Slovenia £24,200

8th Bruno Soutavong France £19,850

Mustapha Kanit in corsa al £10,300 EPT High Roller

Si è giocato anche il day1 del £10,300 EPT High Roller con 139 entries (ma le registrazioni tardive rimangono aperte anche oggi, fino all’inizio del day 2) per un prizepool di £1,348,300.

I due italiani più rappresentativi nel mondo del poker, Mustapha Kanit e Dario Sammartino, hanno preso parte a questo ricco e spettacolare evento, ma non c’è stato niente da fare per Sammartino eliminato mentre Musta passa il taglio con 78.000 chips. Al comando del chipcount c’è Mike Watson con 353K.

TOP CHIPCOUNT HIGH ROLLER

1 Mike Watson Canada 353,500

2 Daniel Aziz Brazil 281,000

3 Alex Keating United States 279,000

4 Rafael Navas Robles Spain 275,000

5 Renan Bruschi Brazil 275,000

6 Leonard Maue Germany 239,500

7 Leon Sturm Germany 216,000

8 Joao Vieira Portugal 214,500

9 Bruno Volkmann Brazil 203,000

10 Sam Grafton United Kingdom 198,500

