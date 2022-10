WSOPE 2022 The Opener Day1B. Continua l’EPT a Londra, ma continua anche l’evento d’apertura delle World Series of Poker Europe al King’s Casino di Rozvadov. Un super Daniele De Feo chiude 3° nel chipcount e non è l’unico italiano a passare il taglio.

WSOPE 2022 The Opener Day1B: Daniele De Feo al 3° posto

Si sono da poco aperte le World Series of Poker Europe al King’s Casino di Rozvadov in Repubblica Ceca con l’inizio del primo evento, il The Opener No Limit Hold’em che ha chiuso le iscrizioni con 335 entries.

Al Day1B il migliore è Sergey Karchemsky che chiude sopra i 300K, tallonato da Stanisław Miądzel e dall’italiano Daniele De Feo scatenato in questa giornata che chiude imbustando 279.500 chips.

Non è l’unico italiano a passare il taglio visto che al day2 ritroveremo Giovanni Bellini (168.500), Nicola Sasso (147.000), Gaspare Sposato (79.000), Michele Tocci (70.000), Francesco Sansone (63.000) e lo short stack Fabrizio D’Agostino (24.000).

Chipcount Day 1B The Opener

Vediamo il top-chipcount del day1B dell’Opener.

Sergey Karchemsky Israel 300500

Stanisław Miądzel Poland 287000

Daniele De Feo Italy 279500

Stefan Vogt Germany 246000

Der Hauptsponsor Germany 244500

Miroslav Navratil Czech Republic 235500

Alexey Mishuk Israel 235000

Riadh Ben Farhat France 231000

Halim Tutku Kara Denmark 229000

Jan Marek Faisst Germany 22750