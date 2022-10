EPT Londra Day5. Un altra giornata di European Poker Tour va in archivio col Main Event che rimane con 6 players left a giocarsi la picca e la ricca prima moneta. Niente da fare per Erik Seidel e per il suo Triple Crown. Al High Roller attenzione a Marcello Marigliano. Vittorie azzurre anche nei Side event con Simone Demasi e Roberto Forestiero.

EPT Londra Day5: 6 players left al Main Event. Out Seidel

Nella giornata di ieri, al £5.300 main event, si è scesi da 16 a 6 players left. Sfuma il sogno del Triple Crown per Erik Seidel che esce al 12° posto con 7-7 contro A-A di David Docherty che ha continuato a dominare almeno fino verso fine day5 visto che l’ultimo eliminato è proprio lui al 7° posto quando manda i resti con 5-5 nella sfida inglese col connazionale Jack Sinclair che chiama con A-Q a fiori. Classico Coin Flip che ripaga Sinclair grazie al colore.

A fine giornata il chipleader è Roman Hrabec con 6.1 milioni, davanti a Danut Chisu che imbusta 5 milioni. Per tutti c’è un premio minimo di 134.800 sterline mentre al vincitore andranno £664,400.

CHIPCOUNT MAIN EVENT EPT LONDRA

1 Roman Hrabec 6,135,000

2 Danut Chisu 5,025,000

3 Jack Sinclair 4,840,000

4 Ian Hamilton 3,505,000

5 Alexandre Vuilleumier 1,695,000

6 Nils Pudel 1,270,00

EPT Londra Day5: Marcello Marigliano ci crede al High Roller

Grande ritorno per Marcello Marigliano, uno dei giocatori italiani high stakes più noti al mondo, che torna alla ribalta al £10.300 High Roller (e dove se no) di Londra che alla fine ha chiuso con 158 entries per un montepremi di 1,532,600 sterline. A premio andranno in 23 ITM con un minimo di £17.800 e una prima moneta da €358.550.

Niente da fare per Mustapha Kanit che era passato dal day1 ma che esce a metà del day2 mentre Marigliano si era registrato con la late direttamente ad inizio day2 e ha iniziato a dominare il tavolo fino a chiudere al 6° posto. Al comando ancora Juan Pardo, lo spagnolo che in questo momento è letteralmente on fire.

CHIPCOUNT HIGH ROLLER

1 Juan Pardo Spain 1,255,000

2 Adam Miller United States 1,120,000

3 Alex Keating United States 1,035,000

4 Daniel Aziz Brazil 835,000

5 Santhosh Suvarna India 795,000

6 Marcello Marigliano Italy 790,000

7 Davidi Kitai Belgium 575,000

8 Sita Divari Thailand 410,000

9 Lars Kamphues Germany 395,000

10 Mike Watson Canada 285,000

11 Renan Bruschi Brazil 270,000

Picchette azzurre per Simone Demasi e Roberto Forestiero

Diamo un occhio anche ai tanti Side event che si stanno giocando a Londra durante l’European Poker Tour e che hanno visto protagonisti due italiani.

Al 2.100£ KO Hyperturbo è Simone Demasi a mettersi in evidenza tra i 39 iscritti. Il genovese (ultimo italiano ad arrendersi al 50° posto al Main Event) vince la picchetta e la prima moneta da £12,380.

£2.100 NLHE Hyper Turbo KO EPT Londra

1 Simone Demasi Italia £12,380

2 Punnat Punsri Thailand £8,070

3 Vladas Tamasauskas Lithuania £5,560

4 Christopher Day England £4,130

5 Antoine Labat Francia £3,230

6 Arnaud Enselme Francia £2,510

Al £550 NLHE Seniors 50+ è invece Roberto Forestiero a mettere in mostra e a battere la concorrenza di 93 entires per £17,060 di prima moneta. Tra i 23 ITM troviamo un altro azzurro, Claudio Di Giacomo che chiude la sua corsa al 13° posto.

£550 NLHE Seniors 50+ EPT Londra

1 Roberto Forestiero Italy £17,060

2 Richard Schneiderman England £10,670

3 Benjamin Lebor England £7,620

4 Dara Ruairi O’Kearney Ireland £5,860

5 Stephen Lockett England £4,510

6 Young Cho South Korea £3,470

7 Raimundo Novion Chile £2,820

8 Tan Le England £2,350

9 Mete Ustuay Turkey £1,960