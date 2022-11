WSOPE 2022 Mini Main Day1C. Continuano le World Series of poker Europe dal King’s Resort di Rozvadov. Si è giocato il day1C del Mini Main Event, invasione azzurra ed altri 14 italiani che passano al day2, con un ottimo Nicola Sasso (in foto). Dario Alioto 4° al PLO vinto da Tsang.

WSOPE 2022 Mini Main Day1C: Nicola Sasso guida la truppa azzurra

Altri 640 entries al day1C del Mini Main Event alle WSOPE. Dopo i 23 italiani passati dal day1A e i 13 dal day1B (tutti a premio) di cui abbiamo parlato ieri, altri 14 azzurri superano il primo flight di un torneo che ha registrato 1.431 iscrizioni totali su un buy-in da 1,350 euro. Oggi si giocherà il day2 con 215 players left complessivi (non è ancora stato rilasciato il payout).

Il migliore degli italiani al Day1C è Nicola Sasso che imbusta 1.3 milioni in chips che valgono il 13° posto assoluto nel chipcount dove troviamo ben messi anche Igor Sala (1.090.000 chips), Domenico Casalnuovo (1.065.000) ed Alessandro Pezzoli (1.025.000) sopra al milione.

Passano anche: Brando Nasspetti (961.000), Gaspare Sposato (703.000), Demetrio Camminata (656.000), Mattia Ridi (613.000), Giovanni Petroni (515.000), Simone Agnoletto (444.000), Daniele Lunario (276.000) e Giovanni Giudice (222.000).

WSOPE 2022 Mini Main Day1C: Halim Kara chipleader

Vediamo anche la top-20 del chip count al via del day2. Al comando troviamo il danese Halim Kara con 2.347.000 chips che gli permettono di essere il migliore in assoluto dopo i primi 3 flight iniziali. In 2° posizione Eusebiu Nicolae Jalba (2.045.000) seguito da Szymon Wysocki (1.981.000), Julien Sitbon (1.764.000) e Jozef Tvrdon (1.760.000).

TOP-20 CHIPCOUNT MINI MAIN WSOPE 2022

1 Halim Tutku Kara Copenhagen Municipality Denmark 2,347,000

2 Eusebiu Nicolae Jalba SUCEAVA Romania 2,045,000

3 Szymon Andrzej Wysocki MARKI Poland 1,981,000

4 Julien Alexandre Jules Sitbon London France 1,764,000

5 Jozef Tvrdon Šurany Slovakia 1,760,000

6 Yakiv Syzghanov 2/6 Ukraine 1,600,000

7 Melchers Dorian CANNES France 1,544,000

8 Giuseppe Imperato Portici Italy 1,336,000

9 Nicola Sasso BISCEGLIE Italy 1,333,000

10 Dibran Haliti BERN XXK 1,310,000

11 Jonathan Rosenwasser HERTZELJYA Israel 1,236,000

12 Kiyotoshi Shinohara Kyotanabe Japan 1,136,000

13 Jonas Lapinskas VILNIUS Lithuania 1,097,000

14 Igor Saia *VIGONZA Italy 1,090,000

15 Alfred Kovezman TEL AVIV Israel 1,081,000

16 Jakub Koleckar PRAHA Czech Republic 1,073,000

17 Domenico Casalnuovo Bologna Italy 1,065,000

18 Alessandro Pezzoli SOLBIATE OLONA Italy 1,025,000

19 Sharon Sade KEFAR YONA Israel 1,005,000

20 Nabil Amergoul AVIGNON France 997,000

Dario Alioto 4° nel PLO, vince Anson Tsang

Si è completato anche l’evento #4, il Pot Limit Omaha che ha visto 221 entries per €388.000 di montepremi. Il braccialetto e la prima moneta da 95K vanno a Anson Tsang che all’head up finale ha avuto la meglio su Tomas Gluszko. Si tratta del 3° braccialetto in carriera per Tsang che ha vinto questo evento nel 2018 e sempre al King’s di Rozvadov (poi è arrivato anche un Wsop bracelet online nel 2020). Un risultato che gli permette di superare il milione di dollari vinti in carriera.

Lo specialista azzurro di Omaha per eccellenza, Dario Alioto, si ferma al 4° posto, dando comunque prova di un ottimo gioco quando ci sono da tenere in mano le 4 carte della variante più nota ed apprezzata dopo il Texas Hold’em. Per il player veterano siciliano c’è un premio da €28,162.

Final Table Result Event #4: €2,000 Pot-Limit Omaha:

1 YAN SHING “ANSON” TSANG HONG KONG €95,461

2 TOMASZ GLUSZKO POLAND €58,988

3 SHAWN STROKE UNITED STATES €40,232

4 DARIO ALIOTO ITALY €28,162

5 OSWIN ZIEGELBECKER AUSTRIA €20,245

6 VIVIAN SALIBA BRAZIL €14,959

7 FARID JATTIN COLOMBIA €11,368

8 PAVEL IZOTOV BELARUS €8,893

9 JORRYT VAN HOOF NETHERLANDS €7,168