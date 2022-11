WSOPE 2022 Mini Main Day2. Dopo Fabio Peluso l’Italia sogna un altro braccialetto a Rozvadov dove continuano le World Series of Poker Europe. Al Mini Main Event abbiamo un italiano, Emanuele De Lemmi chipleader sui 12 giocatori ancora in corsa. Intanto è iniziato anche il Colossus.

WSOPE 2022 Mini Main Day2: tutti gli italiani a premio

Va in archivio il day2 del €1.350 Mini Main Event, 3° evento delle WSOP 2022 in corso al King’s Casino di Rozvadov in Repubblica Ceca, una giornata intensa che riprendeva con 215 giocatori ma che lascia in gioco 12 players left a combattere per il bracciale e per una prima moneta da 245.319 euro per nulla trascurabile (per i primi 12 anche un ticket da 10.350 euro).

Su 37 azzurri al via ieri solo uno passa il taglio. Si era avvicinato al final day anche Fabrizio D’Agostino che però si arrende al 14° posto per €10.760 di premio, quando con 7-7 incappa sul J-J di Stefan Schoss.

Tutti gli azzurri ITM al Mini Main Event

14° Fabrizio D’Agostino 10.796€

18° Alessandro Pezzoli 8.834€

20° Giovanni Petroni 8.834€

21° Pasquale Di Ceglie 8.834€

23° Gaspare Sposato 8.834€

27° Mattia Ridi 7.316€

29° Enrico Bove 7.316€

37° Paolo Erriques 6.134€

38° Vittorio Maugini 6.134€

39° Demetrio Caminita 6.134€

45° Daniele Lunario 5.207€

48° Domenico Casalnuovo 4.476€

51° Andrea Ricci 4.476€

68° Alfredo Cuti 3.437€

74° Andrea Piazza 3.071€

77° Fabio Peluso 3.071€

83° Issam Moustafa Mohamed Abdalla 2.780€

93° Giuseppe Imperato 2.780€

95° Giuseppe Positano 2.780€

117° Giovanni Emanuele Palma 2.551€

121° Brando Naspetti 2.373€

126° Alessandro Pagliuso 2.373€

128° Nicola Sasso 2.373€

139° Simone Agnoletto 2.373€

144° Salvatore Amitrano 2.373€

152° Simone Andrian 2.076€

160° Ettore Ricci 2.076€

181° Nicola Bonu 1.898€

186° Giovanni Nava 1.898€

187° Igor Saia 1.898€

191° Giovanni Giudice 1.898€

194° Stefano Garbarino 1.898€

195° Daniele De Feo 1.898€

WSOPE 2022 Mini Main Day2: Emanuele De Lemmi chipleader

Le speranze azzurre non sono di certo terminate visto che il final day con 12 giocatori inizierà con Emanuele De Lemmi chipleader con 21.250.000 chips. L’italiano si mette alle spalle un trio di tedeschi: Dennis Magro (di origine italiana, ha imbustato 20.1 milioni di gettoni), Stefan Schoss (19.9 milioni) e Jochen Kaiser (13 milioni). Ecco il chipcount a fine day2.

Partito anche il Colossus, 12 italiani passano il taglio

Al via anche l’evento #5, il €550 The Colossus che ieri ha visto sia il day1A che il day1B che hanno chiuso rispettivamente con 332 e 270 entries. In 66 passano al day2, tra loro 12 italiani:

Day 1A

Agostino Scozzari 471,000

Giorgio Soceanu 368,000

Giovanni Palmeri 245,000

Andrea Danilo Malerba 179,000

Davide Manfre 142,000

Day 1B

Simone Demasi 314,000

Michael Richie Mitrione 240,000

Giovanni Bellini 198,000

Fausto Tantillo 173.000

Alberto Speranzoni 147.000

Giovanni Palma 143.000

Giuseppe Alessandro Passalacqua 43.000