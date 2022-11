WSOPE 9 novembre 2022. Al King’s Casinò di Rozvadov in Repubblica Ceca continuano le World Series of Europe. Tanti azzurri al 6-max ma nessuno arriva al tavolo finale. Bene invece allo short deck con tre italiani protagonisti. Paul Phua vince il €25.000 Platinum High Roller.

WSOPE 9 novembre 2022: delusione azzurra al 6-max

Riprendiamo dall’evento #7 il 1.650€ NLHE 6-max su cui avevamo molte speranze con 17 italiani tra i 96 players left del day2, in 12 sono arrivati a premio ma nessuno di loro riesce a raggiungere il tavolo finale che riprenderà con Dorian Melchers chipleader. Ecco i piazzamenti degli italiani

52° Simone Demasi (€2.490)

51° Fabio Peluso (€2.723)

49° Nicola Sasso (€2.723)

41° Alberto Speranzoni (€2.723)

40° Filippo Ragone (€2.723)

37° Fausto Tantillo (€3.112)

32° Simone Andrian (€3.112)

25° Giovanni Nava (€3.526)

16° Carlo Savinelli (€4.082)

10° Marcello Miniucchi (€7.191)

9° Giorgio Montebelli (€9.046)

8° Mario Colavita (€11.606)

CHIPCOUNT FINAL TABLE EVENTO 7

Dorian Melchers – 5,590,000

Max Kruse – 4,995,000

Farid Jattin – 3,680,000

Leonid Yanovski – 1,585,000

Orhan Sen – 660,000

WSOPE 9 novembre 2022: Paul Phua vince il €25.000 Platinum High Roller

Si è concluso anche l’evento #8 €25.000 Platinum High Roller che alla fine ha messo in palio un montepremi da 1.565.790 euro diviso tra 11 ITM. La vittoria va Paul Phua campione malese delle Triton Series che incassa una prima moneta da €482,433 dopo aver battuto il coreano Gab Yong Kim. A completare il podio abbiamo il big americano Shaun Deeb.

Approposito di big, si scalda molto bene anche Daniel Negreanu che chiude al 4° posto per €146,370. Il canadese è sfortunato perché con 5-5 muove all-in contro Phua che lo elimina con 4-4 grazie al set al turn. Phua elimina anche Deeb e inizia il testa a testa asiatico con Kim in grande vantaggio.

FINAL TABLE EVENTO 8

1 Paul Phua Malaysia €482,433

2 Gab Yong Kim South Korea €298,163

3 Shaun Deeb United States €205,566

4 Daniel Negreanu Canada €146,370

5 Julien Martini France €107,752

6 Ben Heath United Kingdom €82,104

7 Wayne Heung Hong Kong €64,835

8 Eelis Parssinen Finland €53,129

9 Espen Jorstad Norway €45,242

3 italiani su 14 players left allo Short Deck

L’evento #9 €2.200 Short Deck (la variante con mazzo corto e 36 carte totali) richiama 91 giocatori per €172.900 di montepremi e lascia ai tavoli 14 players left, e tra loro ben 3 sono italiani. Spicca il nome di Giuliano Bendinelli che lo scorso agosto ha vinto il main event del EPT Barcellona, e cerca conferme anche alle WSOPE. Bendinelli riprenderà con 364.000 chips, valido per l’8° posto, il migliore tra gli azzurri.

In 11° posizione con 173K passa anche Roberto Tassi mentre 14° e ultimo, short stack del torneo, Pasquale Fiorillo con 77K. Al contrario il chipleader è l’israeliano Tom Johnatan sul giocatore di casa Jakub Koleckar. In corsa anche Helmut Phung che ha vinto l’evento 2; il tedesco ha eliminato in bolla Yuval Bronshtein. Vicino ai premi anche Dario Alioto che si arrende sul finale del day1 ad un passo dal ITM. Si gioca per una prima moneta da quasi 50K.

CHIPCOUNT EVENTO 9

1 Tom Johnatan Or Paz Israel 718,000

2 Jakub Koleckar Czech Republic 552,000

3 Felipe Tavares Ramos Brazil 419,000

4 Arian Mohammad Kashi Denmark 417,000

5 Helmut Phung Germany 392,000

6 Chi Hang Daniel Tang United Kingdom 372,000

7 Adrien Willy Guyon France 366,000

8 Giuliano Bendinelli Italy 364,000

9 Emil Bise Switzerland 279,000

10 Simeon Tsonev Tsonev Bulgaria 272,000

11 Roberto Tassi Italy 173,000

12 Alexander Peter Sack Germany 85,000

13 Jorryt Van Hoof Netherlands 80,000

14 Pasquale Fiorillo Italy 77,000