Programma WSOP 2023. Periodo di proclami per le World Series of Poker che dopo la conferma del WSOP Paradise a dicembre alle Bahamas, rilancia anche con le WSOPE a Rozvadov con ben 15 braccialetti in palio tra ottobre e novembre (e prima, da settembre, tanti tornei anche per le WSOP Circuit, sempre al King’s).

E’ stato lo stesso Leon Tsoukernik, patron del King’s Resort di Rozvadov, ad annunciare il programma completo delle Wsop Europe, kermesse del vecchio continente che si giocherà dal 25 ottobre al 15 novembre. Queste le parole di Tsoukernik: “Siamo assolutamente entusiasti di continuare a ospitare i più prestigiosi serie di tornei in Europa, quest’anno con un’offerta ancora più alta, montepremi garantiti e nuovi entusiasmanti eventi come il GGMillions, Mystery Bounty e Closer. Il nostro impegno rimane ineguagliato con un tanti servizi e ospitalità a tutti i giocatori di poker del King’s.”

In palio ci sono ben 15 braccialetti, ma ci sono anche delle novità, ad iniziare dalle esclusioni di Short Deck e Mixed NLHE/PLO, e dagli innesti di Closer e Mystery Bounty come già anticipato da Tsoukernik.

Il Main Event da €10.350 di buy-in mette in palio un garantito da 5 milioni, inizierà il 10 novembre e continuerà fino al 15. Dal 29 ottobre ci si potrà provare anche al meno esoso Mini Main Event che con un Buy-in da €1.350 mette comunque in palio 2 milioni di euro garantiti.

Programma WSOP 2023: tutti i tornei e le date

Vediamo le date di tutti i 15 tornei con braccialetto in palio alle WSOP 2023. Di seguito il montepremi garantito per ogni evento e il buy-in. Ce né per tutti i gusti e per tutte le tasche; si inizia col torneo più a basso costo, l’Opener da €350 che però garantisce 1 milione di euro di Prize pool, quindi è atteso un vero e proprio fiume di players.

Si arriva fino ad un buy-in da €50.000 per il No Limit Hold’em Diamond High Roller con € 1 milione in palio. Ci saranno anche tre tornei di Omaha (unica variante di questa kermesse) e in chiusura il The Closer che con un buy-in da €550 mette un garantito da €200.000.

25-30 OTT. WSOPE 2023 NLH OPENER €1.000.000 €350

27-31 OTT WSOPE POT LIMIT OMAHA 8-MAX €300.000€ €550

29 OTT-4 NOV WSOPE MINI MAIN EVENT €2.000.000 €1.350

31 OTT-1 NOV WSOPE 2K POT LIMIT OMAHA €300.000 €2.000

1-6 NOV WSOPE NLH COLOSSUS €1.500.000 €550

5-6 NOV WSOPE 5K POT LIMIT OMAHA €500.000 €5.000

6-7 NOV WSOPE NLH 6-MAX €300.000 €1.100

6-7 NOV WSOPE GGMILLIONS €1.000.000 €25.000

7-8 NOV WSOPE NLH 1K MYSTERY BOUNTY €300.000 €1.100

8-9 NOV WSOPE 8-GAME MIX €100.000 €2.000

9 NOV WSOPE NLH TURBO BOUNTY HUNTER €300.000 €1.100

9-10 NOV WSOPE 50K NLH DIAMOND HIGH ROLLER €1.000.000 €50.000

10-15 NOV WSOPE MAIN EVENT NLH EUROPEAN CHAMPIONSHIP €5.000.000 €10.350

12 NOV WSOPE NLH TURBO FREEZEOUT €200.000 €1.000

12-14 NOV WSOPE 2023 NLH CLOSER €200.000€ €550

Da segnalare che poco prima delle WSOPE 2023, sempre qui al King’s, ci sarà anche una tappa del WSOP Circuit con tanti anelli in palio (dal 20 settembre al 10 di ottobre). Insomma, ci aspettano tre mesi ricchi di poker e WSOP a Rozvadov, e ovviamente vi terremo informati con i nostri report poker live quotidiani.