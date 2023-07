Poker Live prossimi appuntamenti. Si è appena concluso il Main Event dei record a Las Vegas, e le World Series of Poker presentano il WSOP Paradise che si giocherà a dicembre alle Bahamas. Da martedì 18 luglio al via le France Poker Series di Pokerstars

Poker Live prossimi appuntamenti: WSOP Paradise a dicembre alle Bahamas

Dopo il grande successo del Main Event dei record, appena concluso con la vittoria di Daniel Weinman a Las Vegas, le World Series of Poker non si fermano e presentano il WSOP Paradise, una serie di tornei che si giocheranno alle Bahamas nel mese di dicembre. Si tratta di un torneo organizzato assieme a GGpoker e che si svolgerà dal 3 al 14 dicembre 2023 all’Atlantis Paradise Island nelle Bahamas, già location del PCA Bahamas di Pokerstars.

Il WSOP Paradise garantirà un montepremi complessivo di $50 milioni, con 15 eventi ed altrettanti braccialetti. Il Main Event avrà un buy-in da $5.000 e garantirà un Prize pool da 15 milioni di dollari. Ci saranno anche diversi eventi High Roller con un $100K di buy-in e $5 milioni garantiti come torneo più esoso.

Queste le parole di Ty Stewart, direttore esecutivo delle Wsop: “L’estate è stata un successo senza precedenti, ma l’aspettativa lo è altrettanto per Wsop Paradise. Abbiamo il partner online più forte al mondo e sono pronti a inviare un numero record di qualificati in questo torneo dal vivo. Atlantis ha anche una grande eredità nel poker e crediamo che questa combinazione di partner possa offrire il nuovo franchise più potente del poker per gli anni a venire. Molti giocatori dicono che l’estate a Las Vegas è il periodo migliore dell’anno. Speriamo che sarà rivaleggiato solo da questo inverno in paradiso”.

Poker Live prossimi appuntamenti: al via il Main Event FPS

Si torna a giocare anche in Europa con il France Poker Series che tornano nella capitale transalpina dopo l’edizione abbinata all’Ept Paris dello scorso febbraio. Questa volta la kermesse si sposta al Stade Jean Bouin e ha in programma la bellezza di 25 tornei, con un Main Event da €1.100 di Buy-in come appuntamento principale, ma attenzione anche al high roller da €2.200 e al super high roller da €3.300.

Il torneo inaugurale è già iniziato, si tratta di un evento da €330 di buy-in che ha richiamato 1.591 giocatori nei quattro flight iniziali dei day1. Sono passati in 238 giocatori al day2.

Come detto il Main Event inizia dal 18 luglio e lo seguiremo con i nostri aggiornamenti, certi di ritrovare diversi giocatori azzurri impegnati nella capitale francese in questa serie di tornei. Ecco gli eventi principali da non perdere:

PRINCIPALI TORNEI FPS

Fps main event €1.100 (dal 18 al 23 luglio 2023)

Fps high roller € 2.200 (dal 17 al 19 luglio 2023)

Fps cup 330€ (dal 15 al 18 luglio 2023)

Fps super high roller € 3.300 (dal 21 al 23 luglio 2023)

Fps deepstacks € 1.100 (21 e 22 luglio 2023)

Fps mystery bounty €660 (22 e 23 luglio 2023)

Pokerstars rilancia forte contro GGpoker che si è presa la collaborazione con WSOP come abbiamo visto prima, e si è presa anche uan sorta di monopolio per i principali eventi negli States, ma PS rimane forte in Europa e ha preparato una serie di kermesse pokeristiche da non perdere e per tutti i gusti e luoghi in questa seconda parte del 2023. Tanti tornei, tante date, ma purtroppo nessuna toccherà l’Italia che è passata da essere una delle mete più gettonate negli anni del boom del poker, a non riuscire ad attirare con costanza i grandi eventi di poker, nonostante qualche ripresa con il Casino di San Remo.

PROSSIMI EVENTI LIVE by POKERSTARS

21 agosto – 3 settembre 2023: European poker tour Barcellona.

5 – 10 settembre 2023: Uk & Ireland poker tour Brighton.

14 – 24 settembre 2023: Estrellas poker tour Malaga.

19 – 24 settembre 2023: Ukipt Londra.

26 settembre – 3 ottobre 2023: Eureka Amburgo.

3 – 8 ottobre 2023: France poker series Aix-les-Bains.

11 – 22 ottobre 2023: European poker tour Cipro.

24 – 29 ottobre 2023: Ukipt Edimburgo.

2 – 12 novembre 2023: Estrellas poker tour Siviglia.

4 – 13 novembre 2023: Ukipt Nottingham.

10 – 19 novembre 2023: France poker series Aix-en-Provence.

6 – 17 dicembre 2023: European poker tour Prague