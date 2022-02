Tornei PokerStars: ‘camionmen89’ comanda nel Main Event delle MicroMillions, martedì sera il Day2

Risultati Pokerstars 13 Febbraio. Domenica sera contrassegnata dal Main Event delle MicroMillions. A fine Day1 in 773 si sono guadagnati il pass per il Day2, che si giocherà martedì 15 febbraio. Ecco il report…

Risultati Pokerstars 13 Febbraio: super ‘camionmen89’ nel Main, ‘This is soo2019’ guida l’High Roller

Iniziamo il nostro resoconto, sugli MTT online della domenica di PokerStars, dai 2 torneoni rimasti in sospeso: il Main Event Progressive KO 8-Max delle MicroMillions, da 50 euro di buy in e da oltre 280.000 euro di montepremi totale (6.231 ingressi), ed il Sunday High Roller da 250 euro di buy in e da 36.675 euro in prize pool (163 iscritti).

Nel primo, a fine Day1, sono rimasti in corsa in 773 con in testa al gruppo lo scatenato ‘camionmen89’, che ha accumulato uno stack da 1.870.600 gettoni virtuali. Alle sue spalle si sono fatti strada ‘simovale16’, secondo con 1.768.486, e ‘8marco6′, terzo nel count con 1.623.903. Il Day2 non si giocherà stasera ma domani, martedì 15 febbraio, a partire dalle ore 21:00.

E’ invece ‘This is soo2019’, con 148.348 gettoni, a guidare i 16 left dell’High Roller. Sul podio momentaneo troviamo anche ‘tidus8989’ con 108.611 e ‘fsusct’ con 82.831.

Gli altri eventi MicroMillions: a ‘CINZIAVINCENZO’ il MINI Main Event

Intanto ha già trovato il suo vincitore il MINI MAIN EVENT Progressive KO 8-Max da 60.000 euro garantiti (6.372 entries). Al termine di quasi 9 ore di gioco si è infatti imposto ‘CINZIAVINCENZO’, primo per 5.201 euro tra moneta e taglie, sui compagni di deal ‘iL-DottoreX’, runner uo per 3.552 euro, e ‘deprestig’, terzo classificato per 3.557 euro.

Concluso anche il Royal Rumble PKO 8-Max, da 44.136 euro di montepremi (2.452 ingressi con 20 euro di buy in), che ha registrato lo sprint vincente piazzato da ‘RiRi.HeArTs’, per un bottino complessivo da quasi 4.900 euro, sui rivali ‘Oc4n0n1cv1ol4’ (€2.871) e ‘vipdona’ (€1.682). Quarto posto per il reg sardo Gianluigi ‘AA-GIANLU-AA’ Giuliani (€2.039).

Risultati Pokerstars 13 Febbraio: ‘hagakhan’ si prende il Need, terzo Ale Giannelli

E terminiamo con il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo, da 100 euro di buy in (155 iscritti), che ha visto trionfare ‘hagakhan’ per 3.591 euro tra premio e knock out. L’ultimo ad arrendersi è stato ‘Giangi503’ (€1.457) mentre si è ritrovato fuori dai giochi una volta salito sul podio il buon Alessandro ‘aleppp’ Giannelli (€1.114).

