Guerra Russia-Ucraina: la fuga di Eugene Katchalov, intanto salta l’EPT di Sochi

Guerra Russia-Ucraina. Ore di paura per il campionissimo Eugene Katchalov, costretto a scappare con tutta la famiglia da Kiev. Intanto è stata ufficialmente spostata, ad ottobre, la tappa di Sochi dell’European Poker Tour.

Guerra Russia-Ucraina: il dramma di Eugene Katchalov

Ma partiamo dalla news più brutta, quella che riguarda Eugene Katchalov. Il poker player ucraino più vincente di sempre ha infatti pubblicato diversi post, sui social, in cui racconta la sua drammatica fuga da Kiev con tutta la famiglia. Una serie di aggiornamenti da far rabbrividire: “Ciao ragazzi, sono a Kiev, #Ukraine. Mi sono svegliato al suono di un’esplosione lontana e ho deciso di lasciare la città con mia moglie. Ci siamo riuniti in un piccolo villaggio con alcuni amici per decidere poi i successivi passi. Qualcuno sa come mettersi in contatto con l’ambasciata degli Stati Uniti per avere consigli?“.

E poi: “Potrebbe essere meglio rimanere fermi, in quanto rischiamo di non avere abbastanza gas per arrivare al confine e il traffico potrebbe essere straordinario con il panico attuale”. Ed ancora: “Ho appena sentito alcune esplosioni davvero potenti. Erano abbastanza lontane ma davvero snervanti. Probabilmente da qualche parte vicino a Kiev“.

Infine: “Ho appena visto 2 elicotteri militari volare sopra la mia testa. Certamente non ero così nervoso dall’11/9 a Manhattan“. “Sembra surreale, è come essere all’interno di un film di guerra. Non conosco nessuno che pensasse che si mettesse così male“. “Direzione Polonia, forse il gas potrebbe bastare“. “Mi sono messo in contatto con le ambasciate degli Stati Uniti in Ucraina e Polonia. Per adesso solo raccomandazioni generali, bisogna lasciare il paese. Deciderò dove attraversare il confine nelle prossime ore“.

Un racconto terrificante che speriamo si concluda al più presto. Buona fortuna Eugene…

European Poker Tour 2022: rimandata la tappa di Sochi, si giocherà ad ottobre

Intanto la guerra tra Russia e Ucraina causa ovviamente conseguenze anche il poker live. Il management dell’European Poker Tour ha infatti subito deciso di far saltare la tappa di Sochi, prevista dal 18 al 27 marzo.

Gia ufficiali le nuove date, visto il sito riporta che la manifestazione si svolgerà tra l’1 ed il 10 Ottobre, sempre di quest’anno, sperando che la situazioni migliori.

