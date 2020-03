Domenica da urlo per gli amanti dei tornei online. Tanti gli appuntamenti da non perdere, su tutti il Sunday Special e l'High Roller giocati in versione Half Price. Ma non solo, ecco i risultati...

Partiamo dal Sunday Special dei "record" che, con un buy in speciale da 50 euro, ha registrato ben 8.626 entries per un montepremi totale davvero super da oltre 388.000 euro. A fine Day1 sono rimasti in corsa 714 player con in testa il regular 'Jn.Frusciante' che ha accumulato uno stack da 430.243 gettoni virtuali.



Alle sue spalle si è fatto strada Antonio 'MagicaPicca1' Mula che ha chiuso con 423.316. Seguono, nell'ordine, 'daddi4queens' con 408.772, 'realgice' con 387.746, 'caferro444' con 384.813, 'iCheck23' con 372.979, 'Montal92' con 371.831, 'pr693' con 356.439, 'Sound-Island' con 355.344 e 'D4inBr4mage', al momento decimo con 350.820.



Si sta invece ancora giocando l'altro evento Half Price, il Sunday High Roller da 125 euro di buy in (1.372 entries per 154.350 euro). Qui sono ancora dentro in 5: '#QuaCCosa' (3.592.320), 'GiusDadamo' (1.119.912), 'gliarciduchi' (896.159), 'TheNellis18' (799.130) e 'ombra_8989' (527.130). Sono stati appena eliminati 'Ris0_e_P1s3lli' (€4.171), 'risu94' (€2.974) e Manuel 'LUPUStheBEST' Solimine (€2.120).



E passiamo al The Bigger, da 250 euro di buy in (139 entries per 31.275 euro di prize pool), che ha già assegnato la sua prima moneta. Dopo poco più di 6 ore di gioco l'ha infatti spuntata Nicola 'JhonCheever' Cappellesso sui compagni di deal 'lukefrog97' e Giacomo 'James90511' Grossi'. I 3 hanno optato per un accordo alla pari, per 5.039 euro di bottino a testa, una volta eliminato il comunque positivo Massimo 'MAXSHARKK' Mosele (€2.821). Final table anche per Fabrizio 'Asky16' Petroni (€2.137), Luigi 'Il-Giuglia' D’Alterio (€1.620), 'BigFish0403' (€1.227), Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€930) e 'hero_pietro' (€930).



Chiudiamo con il Need for Speed Turbo (398 entries per 35.820 euro di montepremi) dove si è imposto l'ottimo Domenico Drammis. 'ddomenico', questo il suo nick storico, ha incassato i 6.494 euro del primo premio al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti (€3.489), Andrea 'ImB0sc495' Boscani (€1.374), la bella e brava Giada 'CatSniper84' Fang (€1.007) e Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni (€738).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati degli MTT online della domenica



I numeri dei tornei, manca l'High Roller che è in corso d'opera:



Half Price Sunday Special [€100.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 8.626

Montepremi Totale: €388.170

Player Left: 714

Top Ten Day1



1. Jn.Frusciante - 430.243

2. Antonio 'MagicaPicca1' Mula - 423.316

3. daddi4queens - 408.772

4. realgice - 387.746

5. caferro444 - 384.813

6. iCheck23 - 372.979

7. Montal92 - 371831

8. pr693 - 356.439

9. Sound-Island - 355.344

10. D4inBr4mage - 350.820



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 139

Montepremi Totale: €31.275

Final Table Pay Out



Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €5.039*

lukefrog97 - €5.039*

Giacomo 'James90511' Grossi - €5.039*

Massimo 'MAXSHARKK' Mosele - €2.821

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €2.137

Luigi 'Il-Giuglia' D’Alterio - €1.620

BigFish0403 - €1.227

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €930

hero_pietro - €930



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 398

Montepremi Totale: €35.820

Final Table Pay Out



Domenico 'ddomenico' Drammis - €6.494

Nikibart22 - €4.760

Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti - €3.489

ch00sen_one - €2.557

eddyghiree - €1.875

Andrea 'ImB0sc495' Boscani - €1.374

Giada 'CatSniper84' Fang - €1.007

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €738

1TREDIPICCHE - €541