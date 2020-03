Serata speciale con 2 Night on Stars. Il più importante, quello Super KO, l'ha vinto 'balboa-27546' mentre quello standard è andato a 'RaydenArtist' che ha superato il compagno di deal 'gabber2791'. Accordo alla pari anche nel The Bigger mentre Salvatore 'theboss19902' Bonanno si è preso il Need for Speed.

Ma iniziamo il nostro primo report di giornata sugli MTT online dall'evento clou, il Night on Stars Super KO Edition da 250 euro di buy in e da ben 174.600 euro di montepremi totale (776 entries). Qui, come già anticipato, si è imposto il player 'balboa-27546' che tra prima moneta e taglie ha incassato un bottino davvero niente male da 21.645 euro.



Ha provato a fermarlo in tutti i modi 'PR0PRI0LUI' che però si è dovuto accontentare del secondo posto e di 15.538 euro di premio complessivo. Sul podio è salito anche 'Dhovakin994' (€9.535) mentre si è fermato sul più bello 'TopoMonko' (€8.399). Final table anche per 'Nibetefume' (€5.631), 'arcadio94' (€4.398), 'Pante70' (€3.604), Stefano 'stefax27' Puccilli (€1.876) e 'oicalob17' (€2.247).



Passiamo all'atro NoS, quello standard da 100 euro di buy in (950 entries per 85.500 euro di prize pool), dove 'RaydenArtist' e 'gabber2791', dopo oltre 8 ore di gioco, hanno deciso di dividersi i primi 2 premi per poco più di 12.000 euro a testa. I 2 hanno optato per l'accordo una volta eliminato 'Sckjzzato83', terzo classificato per 7.380 euro, ed Eugenio 'Eugol93' Sanchioni, quarto per 5.356 euro.



E si è chiuso con un deal alla pari pure il The Bigger da 250 euro di buy in (147 entries). 'elestars' e il sempre ottimo Manlio 'M.I.1980' Iemina si sono infatti divisi 6.025 euro a testa al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, Francesco 'ilmessia84' Favia (€3.937), Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino (€984) e il già vincitore del NoS Super KO 'balboa-27546' che si è così messo in tasca altri 984 euro.



Niente accordi invece nel Need for Speed Turbo (372 entries per 33.480 euro di montepremi) che ha registrato lo sprint vincente di Salvatore 'theboss19902' Bonanno (€6.117) ai danni di Marco 'M.Macellari' Macellari (€4.484), 'KingKong1275' (€3.287), Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€2.409), 'fedking92' (€1.766), 'Excels1oR' (€1.294), 'Jison20' (€949), 'Indignato94' (€6959 e 'Donutx97' (€510).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars Super KO Edition [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 776

Montepremi Totale: €174.600

Final Table Pay Out



balboa-27546 - €21.645

PR0PRI0LUI - €15.538

Dhovakin994 - €9.535

TopoMonko - €8.399

Nibetefume - €5.631

arcadio94 - €4.398

Pante70 - €3.604

Stefano 'stefax27' Puccilli - €1.876

oicalob17 - €2.247



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 950

Montepremi Totale: €85.500

Final Table Pay Out



RaydenArtist - €12.092*

gabber2791 - €12.092*

Sckjzzato83 - €7.380

Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €5.356

chiero83 - €3.887

cantalupense - €2.820

Bulgaro98 - €2.047

emitour - €1.485

DiodelolimpO - €1.078



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 147

Montepremi Totale: €33.075

Final Table Pay Out



elestars - €6.025*

Manlio 'M.I.1980' Iemina - €6.025*

Francesco 'ilmessia84' Favia - €3.937

ShonZeb92 - €2.983

Jn.Frusciante - €2.260

Markese62 - €1.713

Spinner.292 - €1.298

balboa-27546 - €984

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €984



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 372

Montepremi Totale: €33.480

Final Table Pay Out



Salvatore 'theboss19902' Bonanno - €6.117

Marco 'M.Macellari' Macellari - €4.484

KingKong1275 - €3.287

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €2.409

fedking92 - €1.766

Excels1oR - €1.294

Jison20 - €949

Indignato94 - €695

Donutx97 - €510