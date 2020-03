Non solo SCOOP nella serata di ieri. Si sono infatti giocati anche il Night on Stars, The Bigger, Need for Speed Turbo, The Big Daily e Master pertugio7. Ecco come sono andati...

Ma partiamo dal NoS che nell'occasione metteva in palio un montepremi da quasi 65.000 euro (722 entries). Qui, dopo oltre 7 ore di gioco, l'ha spuntata il player 'alesssio90AA' per 11.041 euro di bottino. Battuto in heads up 'mricard89' (€8.012) mentre si è arreso poco prima il buon 'teamzeus94' (€5.814). Quarto posto per Alessandro 'Deneb93' Pichierri (€4.219).



E passiamo al The Bigger, da 250 euro di buy in (129 entries), dove è arrivato l'acuto del regular Gioele 'Joex1989' Santini (€6.362) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'lukefrog97' (€4.783), 'IMuCkTheNut' (€3.596), 'UDM71' (€2.703), 'Vop4' (€2.032), 'maco90' (€1.528), 'oietto' (€1.149), 'SpeedOne1' (€864) e 'THEGEMELS' (€864).



Si è chiuso con un deal invece il Need for Speed Turbo da 22.140 euro di prize pool (246 entries). 'oicalob17' (€3.725), 'fedking92' (€3.062) e Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato (€2.975) hanno deciso di siglare l'accordo una volta finiti fuori gli altri finalisti 'Giombo84' (€1.725), Angelo 'Castelli Ang' Castelli (€1.275), Luigi 'incognita93' Curcio (€942), Gabriele 'ILPECCATORE' Marcante (€696), Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€515) e Domenico 'ddomenico' Drammis (€380).



Niente patti, infine, nel The Big Daily Potenziato (152 entries per 19.200 euro) e nel Master dedicato a 'pertugio7' (347 entries per 15.441 euro) dove si sono rispettivamente imposti i player '38461419282' (€4.099) e 'cannizzetor88' (€2.973).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato



I numeri più importanti dei 5 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 722

Montepremi Totale: €64.980

Final Table Pay Out



alesssio90AA - €11.041

mricard89 - €8.012

teamzeus94 - €5.814

Alessandro 'Deneb93' Pichierri - €4.219

sinzemilla - €3.062

UDM71 - €2.222

poiuytr7 - €1.613

Bigodissea - €1.170

ASMODEO357 - €849



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 129

Montepremi Totale: €29.025

Final Table Pay Out



Gioele 'Joex1989' Santini - €6.362

lukefrog97 - €4.783

IMuCkTheNut - €3.596

UDM71 - €2.703

Vop4 - €2.032

maco90 - €1.528

oietto - €1.149

SpeedOne1 - €864

THEGEMELS - €864



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 246

Montepremi Totale: €22.140

Final Table Pay Out



oicalob17 - €3.725*

fedking92 - €3.062*

Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato - €2.975*

Giombo84 - €1.725

Angelo 'Castelli Ang' Castelli - €1.275

Luigi 'incognita93' Curcio - €942

Gabriele 'ILPECCATORE' Marcante - €696

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €515

Domenico 'ddomenico' Drammis - €380



*Deal



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 152

Montepremi Totale: €19.200

Final Table Pay Out



38461419282 - €4.099

whinever - €3.072

Miserabile91 - €2.275

UntltIed - €1.680

Akinorev90 - €1.181

Edyalex68 - €902

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €691

maddalena21d - €509

TAMAGLE - €403



IS#20 Master pertugio7 [€8.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 347

Montepremi Totale: €15.441

Final Table Pay Out



cannizzetor88 - €2.973

OmgLaprooofit - €2.239

Snip3r92 - €1.699

6031980011802443 - €1.280

gabb3r91 - €886

aroonares - €681

PraiSeTheSundaY - €527

f4brywct - €371

Money3000 - €270