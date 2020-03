Secondo e ultimo report sugli MTT online del mercoledì sera. Successo per il player 'F23F11' nel NoS mentre Gabriele 'ILPECCATORE' Marcante ha praticamente splittato nel Need for Speed Turbo. Accordi anche nel The Bigger e nel The Big Daily Potenziato.

Iniziamo dal Night on Stars, da 58.950 euro di montepremi totale (655 entries), che ha registrato il trionfo pieno di 'F23F11'. Per lui è arrivato un bottino da 10.229 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'JamesVII_IV' (€7.423), 'Biri07501' (€5.387), Raffaele 'raffa_N5' Francese (€3.909), 'PlzBitchKillMe' (€2.837), 'C4gn4zZo80' (€2.059), Salvatore 'theboss19902' Bonanno (€1.494), 'JrianBones' (€1.084) e 'jvoice' (€787).



E passiamo al The Bigger da 250 euro di buy in (102 entries) dove, dopo circa 6 ore di gioco, si è imposto 'Jn.Frusciante' sul compagno di merenda 'majiko15'. I 2 hanno deciso di dividersi 4.606 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti '00Fantasy' (€2.977), Antonio 'barcia961' Barbato (€2.240), 'GiaNMy7' (€1.686), 'cavaldonato98' (€1.269), 'song o re' (€955), 'donseppia199' (€719) e Michele 'smaikol93' Guerrini (€719).



Si sono chiusi con un deal anche il Need for Speed Turbo (256 entries per 23.040 euro) e il The Big Daily Potenziato (157 entries per 20.600 euro). Nel primo dei 2 tornei sono stati Gabriele 'ILPECCATORE' Marcante (€3.703) e 'lizzo4' (€3.950) a stipulare il "patto" subito dopo l'uscita di scena di Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino. Nell'altro si sono messi d'accordo 'Sweetbeer18' (€3.938) e 'baroonetto87' (€3.756).



Night on Stars a 'F23F11'



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 655

Montepremi Totale: €58.950

Final Table Pay Out



F23F11 - €10.229

JamesVII_IV - €7.423

Biri07501 - €5.387

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €3.909

PlzBitchKillMe - €2.837

C4gn4zZo80 - €2.059

Salvatore 'theboss19902' Bonanno - €1.494

JrianBones - €1.084

jvoice - €787



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 102

Montepremi Totale: €22.950

Final Table Pay Out



Jn.Frusciante - €4.606*

majiko15 - €4.606*

00Fantasy - €2.977

Antonio 'barcia961' Barbato - €2.240

GiaNMy7 - €1.686

cavaldonato98 - €1.269

song o re - €955

donseppia199 - €719

Michele 'smaikol93' Guerrini - €719



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 256

Montepremi Totale: €23.040

Final Table Pay Out



Gabriele 'ILPECCATORE' Marcante - €3.703*

lizzo4 - €3.950*

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €2.396

LiuckCrista - €1.767

newsnake2001 - €1.303

AK_80-26 - €961

raflio88 - €709

Peppe93150 - €523

Angelo 'Castelli Ang' Castelli - €386



*Deal



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 157

Montepremi Totale: €20.600

Final Table Pay Out



Sweetbeer18 - €3.938*

baroonetto87 - €3.756*

MountainDew - €2.441

alessia05 - €1.803

giodgio5 - €1.267

SonoFATTO - €968

toninvinci - €742

richXmond - €547

babykiller90 - €433



*Deal