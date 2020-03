Sono rimasti in 209 a contendersi il SuperSize Sunday delle iPoker Series. Già archiviati invece il Sunday Big e il Sunday High Roller dove l'hanno rispettivamente spuntata 'mayalino' e Raffaele 'raffa_N5' Francese.

Iniziamo il nostro secondo e ultimo report di giornata sui tornei online dal SuperSize Sunday (Evento #55 delle iPoker Series) da 100 euro di buy in e da oltre 114.000 euro di montepremi totale. Qui, al termine di un lungo e avvincente Day1, sono rimasti in corsa 209 player unici su 1.277 entries. In testa c'è al momento 'hollymolly' in virtù di uno stack da 457.204 gettoni virtuali.



Alle sue spalle troviamo 'peppone271986', secondo con 440.117, e 'Barakka', terzo nel count con 393.979. Completano la Top Ten 'AsRoma1995' con 388.556, 'flakiesneki' con 376.672, 'Bomberpesa9' con 371.908, Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino con 331.698, 'David0910' con 314.011, '2949048293006798' con 303.671 e 'MCXI' con 302.338 gettoni.



E passiamo ai 2 eventi che si sono già conclusi. Nel The Sunday Big Potenziato (268 entries per 34.400 euro di prize pool) si è imposto, dopo oltre 10 ore di gioco, lo scatenato 'mayalino' per 7.035 euro. L'ultimo ad arrendersi è stato il buon Pasquale '1paco72' Plevano che si è consolato con i 5.160 euro del runner up. Sul podio è salito anche 'OveTToKinder' (€3.887) mentre ha chiuso quarto 'EvanzXY' (€2.924).



Il Sunday High Roller Potenziato, da 250 euro di buy in (35 entries con 10.000 euro di montepremi garantito), l'ha invece vinto Raffaele 'raffa_N5' Francese (€3.410) che ha superato in volata il compagno di deal Andrea 'Andreapini88' Pini (€3.290). Sono andati in the money anche 'streetwolf.9' (€1.500), Eugenio 'Eugol93' Sanchioni (€1.000) e Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€800).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Oggi il Final Day del SuperSize Sunday



I numeri più importanti dei 3 tornei:



IS#55 SuperSize Sunday [€90.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.277

Montepremi Totale: €114.930

Player Left: 209

Top Ten Day1



1. hollymolly - 457.204

2. peppone271986 - 440.117

3. Barakka - 393.979

4. AsRoma1995 - 388.556

5. flakiesneki - 376.672

6. Bomberpesa9 - 371.908

7. Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - 331.698

8. David0910 - 314.011

9. 2949048293006798 - 303.671

10. MCXI - 302.338



The Sunday Big - Potenziato [€25.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 268

Montepremi Totale: €34.400

Final Table Pay Out



mayalino - €7.035

Pasquale '1paco72' Plevano - €5.160

OveTToKinder - €3.887

EvanzXY - €2.924

maddalena21d - €1.995

Mi3sVanD3Roh - €1.548

deviscendere - €1.204

ReVenAnT11 - €860

ElonMusky - €654



The Sunday High Roller - Potenziato [€10.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 35

Montepremi Totale: €10.000

Pay Out



Raffaele 'raffa_N5' Francese - €3.410*

Andrea 'Andreapini88' Pini - €3.290*

streetwolf.9 - €1.500

Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €1.000

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €800



*Deal