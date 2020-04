E' andato al player '1983liam1983' il Night on Stars del martedì sera. Successi anche per 'Mi3sVanD3Roh3' nel Need for Speed e 'Ihope4Skill' nel Master. Doppio accordo invece nel The Bigger e nel Big Daily.

Secondo e ultimo report di giornata sugli MTT online. Partiamo dal NoS (614 entries per oltre 55.000 euro di montepremi totale) dove '1983liam1983' ha incassato i 9.588 euro del primo premio al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'cocotti' (€6.958), 'mariocrys' (€5.049), 'P4RRIN3LL0' (€3.664), 'Kelevra1996' (€2.659), 'Bagwell92' (€1.930), 'pisqui88' (€1.400), 'gaetano.spag' (€1.016) e 'G.L.DELEDDA' (€738).



E passiamo al Need for Speed (276 entries per 24.840 euro) che ha registrato invece l'acuto di uno scatenato 'Mi3sVanD3Roh3', per 4.723 euro, ai danni del runner up 'sweetbambi87' (€3.461). Sul podio è salito pure 'Holazzoso' (€2.537). Quarto posto per il già vincitore dell'Evento #65 (€100 NL Hold'em Progressive KO) dello SCOOP 'majiko15' (€1.860).



Successo pieno anche per 'Ihope4Skill' (€3.050) nel Master dedicato a 'cannizzetor88' (356 entries per 15.842 euro di prize pool) mentre si sono chiusi con un deal il The Bigger e il The Big Daily Potenziato.



Nel torneo da 250 euro di buy in (129 entries per 29.025 euro) i player 'pro-fumato87' (€4.873), 'jackabbi' (€5.138) e Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€4.729) si sono messi d'accordo una volta eliminati 'G1gante3' (€2.703), Marco 'Granbasso' Baglioni (€2.032), '4barrelbluff' (€1.528), Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€1.149), 'mybest105' (€864) e 'superdavidex' (€864).



In quello da 109 euro di buy in (147 entries per 18.900 euro) il patto è stato siglato tra 'LukyMan777' (€3.469) e 'T0034SY' (€3.581) dopo l'uscita di scena del terzo incomodo 'Missione007' (€2.240).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

NoS a '1983liam1983'



I numeri più importanti dei 5 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 614

Montepremi Totale: €55.260

Final Table Pay Out



1983liam1983 - €9.588

cocotti - €6.958

mariocrys - €5.049

P4RRIN3LL0 - €3.664

Kelevra1996 - €2.659

Bagwell92 - €1.930

pisqui88 - €1.400

gaetano.spag - €1.016

G.L.DELEDDA - €738



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 129

Montepremi Totale: €29.025

Final Table Pay Out



pro-fumato87 - €4.873*

jackabbi - €5.138*

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €4.729*

G1gante3 - €2.703

Marco 'Granbasso' Baglioni - €2.032

4barrelbluff - €1.528

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €1.149

mybest105 - €864

superdavidex - €864



*Deal



Need for Speed Turbo [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 276

Montepremi Totale: €24.840

Final Table Pay Out



Mi3sVanD3Roh3 - €4.723

sweetbambi87 - €3.461

Holazzoso - €2.537

majiko15 - €1.860

AleAsto2 - €1.363

NewMaimorrr - €999

pokerassi318 - €732

oisselino - €537

127.0.0.x - €394



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 147

Montepremi Totale: €18.900

Final Table Pay Out



LukyMan777 - €3.469*

T0034SY - €3.581*

Missione007 - €2.240

Zlatinpenev - €1.654

MasterT1LT - €1.162

ORAVEDRAI - €888

Golpe95 - €680

kashm1r - €501

Enrico 'WhaTisL0v3' Camosci - €397



*Deal



IS#70 Master cannizzetor88 [€8.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 356

Montepremi Totale: €15.842

Final Table Pay Out



Ihope4Skill - €3.050

NobodyHome - €2.297

fragola65 - €1.743

1Serenix24 - €1.313

WishYouWereH3re - €909

Cavron7 - €699

vindovin - €540

Yaziz - €380

esaustivo69 - €277