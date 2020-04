Si è chiuso con la vittoria di 'akuolina' il SuperSize Sunday. Successi in serata anche per 'opollopo' nel The Big Daily Special Potenziato e per 'melocito89' nel Night On Stars dove si è piazzato terzo Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni.

E' andato quindi ad 'akuolina' il domenicale targato iPoker (€100 SuperSize Sunday) che metteva in palio un montepremi totale da oltre 140.000 euro (1.579 entries). Per il vincitore è arrivata una prima moneta da 24.160 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, il runner up 'UVeggente' (€17.764) e il terzo classificato 'All0raBraviVoi' (€13.486).



Li ha incassati invece 'melocito89', dopo aver superato in volata 'JamesVII_IV' (€7.049) e il regular Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni (€5.115), i 9.713 euro messi in palio nel solito Night On Stars (622 entries per 55.980 euro di prize pool). Quarto posto per 'MEGALODON336' (€3.712) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'pro-fumato87' (€2.694), 'IMuCkTheNut' (€1.955), Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€1.419), 'Eragon_AK' (€1.030) e 'belfungo' (€747).



E chiudiamo con il The Big Daily Special Potenziato, da 29.200 euro di montepremi (224 entries con 109 euro di buy in), che ha registrato l'acuto di 'opollopo' (€5.641) ai danni del comunque positivo 'Koala69' (€4.225). Sul podio è salito pure 'aleppp' (€3.212) mentre si è fermato sul più bello Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€2.409).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

SuperSize Sunday ad 'akuolina'



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



SuperSize Sunday [€110.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.579

Montepremi Totale: €142.110

Final Table Pay Out



akuolina - €24.160

UVeggente - €17.764

All0raBraviVoi - €13.486

limitlesssss - €9.663

atuttogas91 - €7.034

MANGIOIKANI - €5.613

Npandetta - €4.192

annuccatissimo - €2.771

raul978 - €1.535



Night On Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 622

Montepremi Totale: €55.980

Final Table Pay Out



melocito89 - €9.713

JamesVII_IV - €7.049

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €5.115

MEGALODON336 - €3.712

pro-fumato87 - €2.694

IMuCkTheNut - €1.955

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €1.419

Eragon_AK - €1.030

belfungo - €747



The Big Daily Special - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 224

Montepremi Totale: €29.200

Final Table Pay Out



opollopo - €5.641

Koala69 - €4.225

aleppp - €3.212

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €2.409

UPROFSSOR888 - €1.655

mazziskin - €1.285

babykiller90 - €993

LAFAL10 - €701

deviscendere - €502