Martedì sera da incorniciare per 'Mattia508', primo classificato nel Night On Stars. Sono andati a segno anche 'UDM71' nel The Bigger, 'lovee1990' nel Super Martedì Rebuy e 'ilgitano86' nel The Big Daily.

Partiamo con il Night On Stars, da 100 euro di buy in e da oltre 54.000 euro di montepremi totale (603 entries), dove si è imposto lo scatenato 'Mattia508'. Per lui è arrivata una moneta da ben 9.566 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'SpeedOne1' (€6.942) e il terzo classificato 'labrujita14' (€5.038).



Sono andati invece a 'UDM71', che ha superato in heads up il comunque ottimo Michele 'smaikol93' Guerrini (€4.015), i 5.332 euro messi in palio nel The Bigger (100 entries con 250 euro di buy in). Sul podio è salito anche 'mclm65' (€3.024) mentre ha chiuso quarto il regular Alessio 'fivebet565' Quintavalle (€2.277). Ottavo posto per l'altro grinder Eugenio 'Eugol93' Sanchioni (€732).



E passiamo al Super Martedì Rebuy, da 45.126 euro di prize pool (1.216 entries con 20 euro di buy in), che ha registrato lo sprint vincente di 'lovee1990' (€7.744) ai danni di 'Spoiler93' (€5.663), 'DEMONIACO1943' (€4.310), 'viejo65' (€3.141), 'P3latiM4lati' (€2.234), '2238977933353805' (€1.782), 'Filomena91' (€1.331), 'robindro' (€880) e 'Alpacino18' (€496).



Successo con deal, infine, per 'ilgitano86' (€4.038) nel solito The Big Daily Potenziato da 109 euro di buy in (176 entries per 22.600 euro di montepremi).



NoS a 'Mattia508'



Questi i numeri dei 4 tornei:



Night On Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 603

Montepremi Totale: €54.270

Final Table Pay Out



Mattia508 - €9.566

SpeedOne1 - €6.942

labrujita14 - €5.038

1/3 ATEAM - €3.656

jackabbi - €2.653

newsnake2001 - €1.925

S@LV@DOR-D@L1 - €1.397

lukefrog97 - €1.014

vincoegodo - €736



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 100

Montepremi Totale: €22.500

Final Table Pay Out



UDM71 - €5.332

Michele 'smaikol93' Guerrini - €4.015

mclm65 - €3.024

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €2.277

Megres8 - €1.715

Spinner.292 - €1.291

JamesVII_IV - €972

Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €732

melocito89 - €732



Super Martedì Rebuy [€25.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.216

Montepremi Totale: €45.126

Final Table Pay Out



lovee1990 - €7.744

Spoiler93 - €5.663

DEMONIACO1943 - €4.310

viejo65 - €3.141

P3latiM4lati - €2.234

2238977933353805 - €1.782

Filomena91 - €1.331

robindro - €880

Alpacino18 - €496



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 176

Montepremi Totale: €22.600

Final Table Pay Out



ilgitano86 - €4.038*

p0ch0sb1rr0 - €3.955*

K1Ar00n08 - €2.554

C0RRADINA - €1.921

Rodman91 - €1.302

Edyalex68 - €1.017

whinever - €791

Mcpitagora - €565

noyz23 - €429



*Deal