Problemi tecnici anche per il Night On Stars e il The Bigger che sono stati annullati quando mancava poco alla composizione del Final Table. Tutto "normale" invece nel Super Mercoledì Deep e nel The Big Daily Potenziato dove si sono rispettivamente imposti 'DAVETORO' e 'Simo1089'.

Ma iniziamo dai 2 tornei soppressi per motivi tecnici: il Night On Stars da 100 euro di buy in e da 50.000 euro garantiti (531 entries) e il The Bigger da 250 euro di buy in e da 23.625 euro di montepremi totale (105 entries).



Nel primo, che è stato annullato quando erano in corsa 28 player, ha chiuso in testa 'Gianlucamar7' che si è assicurato così un premio comunque ottimo da 2.361 euro. Nel secondo è stato il regular cagliaritano Danilo 'perfidio' Pianeta a mettersi dietro i 17 superstiti, ancora in gioco al momento dello stop, per una vincita da 2.486 euro.



Nessun problema invece nel Super Mercoledì Deep, da oltre 28.000 euro di prize pool (1.626 entries con 20 euro di buy in), dove alla fine l'ha spuntata 'DAVETORO'. Per lui è arrivato un bottino da quasi 5.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano dentro 'frrarigged' (€3.592), '31Primavere' (€2.733), 'atzeni10' (€1.992), 'kingofeagles55' (€1.417), 'ITRPAYOU' (€1.130), 'JohnArneRaise1' (€844), 'N0stalj01st1ck' (€558) e 'GwendaStar' (€315).



Successo "pieno" anche per 'Simo1089' che, dopo aver battuto in volata 'Fuffami' (€3.390) e 'ist4ntc4ll' (€2.554), si è preso i 4.622 euro proposti dal The Big Daily Potenziato (182 entries con 109 euro di buy in).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Il report sugli MTT online del mercoledì sera



Questi i numeri dei 4 tornei:



Night On Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 531

Montepremi Totale: €50.000

ANNULLATO 28 Left



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 105

Montepremi Totale: €23.625

ANNULLATO 17 Left



Super Mercoledì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.626

Montepremi Totale: €28.618

Final Table Pay Out



DAVETORO - €4.912

frrarigged - €3.592

31Primavere - €2.733

atzeni10 - €1.992

kingofeagles55 - €1.417

ITRPAYOU - €1.130

JohnArneRaise1 - €844

N0stalj01st1ck - €558

GwendaStar - €315



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 182

Montepremi Totale: €22.600

Final Table Pay Out



Simo1089 - €4.622

Fuffami - €3.390

ist4ntc4ll - €2.554

OmGFIO - €1.921

Pasquale '1paco72' Plevano - €1.311

evil.queen89 - €1.017

Michelenizza - €791

ELFERRARI98 - €556

marchimo84 - €429