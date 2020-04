Problemi tecnici anche per il Night On Stars e il The Bigger, rispettivamente annullati quando erano rimasti in corsa 12 e 10 player. Nessun intoppo per il Super Mercoledì Deep e The Big Daily. Ecco il report...

Ma partiamo proprio dai 2 tornei stoppati, il NoS da 100 euro di buy in e da 50.000 euro garantiti (523 entries) e il The Bigger da 250 euro di buy in e da oltre 22.000 euro di montepremi totale (99 entries). Nel primo, che è saltato quando erano ancora dentro 12 giocatori, si è "imposto" lo scatenato 'Frusinati89' che grazie alle sue chips si è messo in tasca quasi 7.000 euro. Il secondo ha registrato la vittoria virtuale di 'davidecalva', con 10 left, per 3.399 euro.



E passiamo agli eventi che si sono regolarmente conclusi, il Super Mercoledì Deep e il solito The Big Daily Potenziato.



Nel torneo da 20 euro di buy in (1.506 entries) l'ha spuntata 'Fivespu', primo per 4.549 euro di bottino, al termine di quasi 7 ore di gioco. L'ultimo ad arrendersi è stato 'Sentolevoci', runner up per 3.326 euro, mentre sono finiti out qualche minuto prima 'GIRALAMIA', terzo classificato per 2.531 euro, e 'klopp32', quarto per 1.845 euro. Sesto posto per Marco 'magicporto' Portolani (€1.312).



Quello da 109 euro di buy in (155 entries) è andato invece a 'Paolotto8' (€4.227) che ha superano in volata 'ziomax89' (€3.159), 'puff0010' (€2.337), Raffaele 'raffa_N5' Francese (€1.733), 'credswapdef.' (€1.218), 'GraNdeDario' (€931), 'al.go.ritmo' (€713), 'Frasar' (€535) e 'PRT.Lobster' (€407).



Annullati NoS e The Bigger



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night On Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 523

Montepremi Totale: €50.000

ANNULLATO 12 LEFT



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 99

Montepremi Totale: €22.275

ANNULLATO 10 LEFT



Super Mercoledì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.506

Montepremi Totale: €26.506

Final Table Pay Out



Fivespu - €4.549

Sentolevoci - €3.326

GIRALAMIA - €2.531

klopp32 - €1.845

UL92 - €1.312

magicporto - €1.047

GreatSoul - €782

3ogan - €517

GIALLONAK86 - €292



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 155

Montepremi Totale: €19.800

Final Table Pay Out



Paolotto8 - €4.227

ziomax89 - €3.159

puff0010 - €2.337

raffa_N5 - €1.733

credswapdef. - €1.218

GraNdeDario - €931

al.go.ritmo - €713

Frasar - €535

PRT.Lobster - €407