E' andato ad Alessandro Siena il Night on Stars mentre Nicolò Serlenga si è preso il Bigger dopo aver bruciato allo sprint Nicola Cappellesso e Michele Guerrini. The Big Daily e Super Mercoledì Deep a 'MakeMeH0ld' e al player '9721396'.

Secondo resoconto sui tornei online di ieri sera. Partiamo come sempre dal NoS (450 entries per poco più di 40.000 euro in montepremi) che stavolta ha registrato l'acuto di Alessandro 'alesiena17' Siena. Il regular pugliese si è sbarazzato della concorrenza dopo quasi 8 ore di gioco e si è così assicurato i 7.291 euro del bottino. Buon quarto per Andrea 'andryguen' Panarese (€2.871).



E passiamo al The Bigger, da 250 euro di buy in e da 20.000 euro di prize pool garantito (71 entries), dove l'ha invece spuntata Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga. Il grinder spezzino ha bruciato in volata i compagni di deal Nicola 'JhonCheever' Cappellesso (€4.009) e Michele 'smaikol93' Guerrini (€3.930) e ha incassato più di 5.400 euro.



Accordo anche nel The Big Daily Potenziato da 109 euro di buy in (118 entries per 16.300 euro di montepremi totale). In questo caso 'MakeMeH0ld', primo per 3.283 euro, è sceso a patti con il runner up 'Vop44' (€2.796) dopo l'uscita di scena degli altri finalisti 'YelloMello' (€1.923), 'Jos106106' (€1.426), Donato 'wawa86' De Bonis (€1.002), 'ninofalso' (€766), Roberto 'STAMPOITAL1A' Vaira (€578), 'Grandeverdo' (€440) e 'richXmond' (€333).



Chiudiamo con il Super Mercoledì Deep da 20 euro di buy in (981 entries) che ha visto trionfare lo scatenato '9721396' (€3.300) su 'Sickari0' (€2.037) e 'GOHAN18' (€1.416).



Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 450

Montepremi Totale: €40.500

Final Table Pay Out



Alessandro 'alesiena17' Siena - €7.291

ossooo7 - €5.344

Nikeatsapple - €3.917

Andrea 'andryguen' Panarese - €2.871

matrioscka - €2.105

jackabbi - €1.543

youthfull1 - €1.131

Vop4 - €829

intrepidoplus - €608



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 71

Montepremi Totale: €20.000

Pay Out



Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €5.454*

Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €4.009*

Michele 'smaikol93' Guerrini - €3.930*

Kelevra0000 - €2.000

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €1.371

Frapazzo7 - €940

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €830

gaspinolf6 - €733

Jn.Frusciante - €733



*Deal



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 118

Montepremi Totale: €16.300

Final Table Pay Out



MakeMeH0ld - €3.283*

Vop44 - €2.796*

YelloMello - €1.923

Jos106106 - €1.426

Donato 'wawa86' De Bonis - €1.002

ninofalso - €766

Roberto 'STAMPOITAL1A' Vaira - €578

Grandeverdo - €440

richXmond - €333



*Deal



Super Mercoledì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 981

Montepremi Totale: €17.266

Final Table Pay Out



9721396 - €3.300

Sickari0 - €2.037

GOHAN18 - €1.416

maiki990 - €1.088

Melqu1ades - €829

diegoelprincipe1 - €604

azzard1965 - €440

maveryj1978 - €354

marletto2013 - €268